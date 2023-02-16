Пока Евросоюз и другие союзники Украины согласовывают новые санкции и методы умиротворения России, Москва пытается сформулировать внутреннюю повестку, в которой Западу предрекается безусловное поражение.

Евросоюз официально представил 10-й пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что речь в первую очередь пойдет об электронике, которую можно использовать в военной сфере, специализированных транспортных средствах, запчастях, а также товарах для строительного сектора. Все это вкупе с новыми персональными санкциями и внесением в черный список оставшихся вне санкций крупных банков, включая Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк, по словам фон дер Ляйен, должно существенно помешать Москве продолжать вести боевые действия в Украине:

«С девятью пакетами санкций российская экономика катится назад. И чтобы поддержать это сильное давление, мы предлагаем 10-й пакет мер. С новыми торговыми запретами и контролем за экспортом технологий в Россию. Этот пакет стоит в общей сложности 11 миллиардов евро. Мы предлагаем, среди прочего, ввести ограничения на экспорт многих электронных компонентов, используемых в российских системах вооружений, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты».

В Брюсселе надеются принять этот пакет к годовщине российского вторжения в Украину.

Москва тем временем пытается убедить себя в том, что выигрывает глобальное противостояние с Западом. В ходе правительственного часа в Госдуме министр иностранных дел страны Сергей Лавров под аплодисменты депутатов предрек Вашингтону и его союзникам скорый конец их монополии на формирование миропорядка:

«Англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад стремятся любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, чтобы и далее контролировать внешние условия развития всего человечества ради своего собственного господства во всем мире, прибегая к незаконным методам угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную, национально ориентированную внешнюю политику. Поэтому в обновленной нашей внешнеполитической концепции речь пойдет уже о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, которые должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливой, универсальной основе баланса интересов, как того требует Устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств».

Впрочем, господин Лавров намекнул: кого именно считать «государствами», Москва хочет решать сама. В частности, Украине в новой модели мироустройства, придуманной в стенах Кремля, места не оказалось. Это всего лишь поле боя России с западным диктатом:

«Сегодня США и их сателлиты осуществляют против нас готовившуюся долгие годы всеохватную гибридную войну, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Цель этой войны не скрывается: это не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушив российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя».

Тем не менее, по мнению большинства специалистов, превращение уже идет. Да, санкционный эффект пока не столь отчетливо сказался на российской экономике, но перспективы далеко не радужные. Лишившись западных рынков сбыта энергоносителей, Москва пытается найти замену. И находит. Вот только процентные соотношения доходов от поставок нефти и газа до и после вторжения в Украину разительно отличаются. До войны Россия торговала со всем миром. Теперь полмира для нее полностью или частично закрыто. Причем это – самая развитая часть мира. Вместо США и Евросоюза, а также других государств, входящих в т.н. коллективный Запад и составляющих до 60% мировой экономики, главными партнерами России теперь являются Китай, Индия, Ближний Восток, Африка, часть Латинской Америки и Турция. И если Пекин со своими 20% выглядит солидно, то вклад остальных в мировую экономику едва превышает 10%.

Но Сергей Лавров убежден: надо идти до конца. На повестке – кардинальный пересмотр обязательств Москвы перед международными организациями. По его словам, речь идет о тех, кто проявил «дискриминационное отношение» к Российской Федерации, в том числе приняв «антироссийские резолюции».

«Мы сейчас проводим кардинальный пересмотр всех наших обязательств перед международными организациями, которые проявили откровенно дискриминационное отношение, которые грубейшим образом нарушили свои уставные принципы равноправия участников, которые нарушают правила и процедуры ежедневно, лишь бы только нарушить правила консенсуса, которые там существуют, и принять антироссийские резолюции. В организации, где происходит ущемление наших интересов, мы задерживаем выплату взносов. Это произошло, скажем, и в Организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий конвенции механизм».

Внедрять свои механизмы призывает и президент России Владимир Путин. В частности, глава Кремля намерен реформировать МЧС страны с учетом опыта, полученного во время деятельности на захваченных Россией территориях Украины:

«Важно активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС, имея в виду прежде всего в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Пожарные, другие спасательные службы и подразделения должны быть укомплектованы всем необходимым и оказывать людям действенную помощь. Руководство МЧС прошу уделять этому направлению повышенное внимание. Важно совершенствовать систему гражданской обороны, в том числе, с учетом новых вызовов и опыта ведения такой работы в ДНР и ЛНР, на освобожденных территориях».

Наблюдатели отмечают: в Москве, по всей видимости, решили вернуться ко временам, когда пресловутому «тлетворному влиянию» Запада противостоял не менее пресловутый «железный занавес». И тем более органичным кажется внезапное появление на политическом горизонте полузабытого лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова, который на встрече с Путиным попросил того обязательно победить.

«Борьба с нацистами, фашистами сегодня приобретает, на мой взгляд, судьбоносное значение. Я 20 лет в Совете Европы отработал – я никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под американцев, а они просто обнаглели. Но, надеюсь, мы обязаны победить – и победим», – приводит слова Зюганова официальный сайт Кремля.

Только вот для этого Москве предстоит сломить Украину и «пересидеть» Запад. А это задача на порядок сложнее выступлений перед благодарной аудиторией. Более того, для этого необходим мощный экономический базис. Да, Россия создает новые каналы поставок подсанкционных товаров и находит покупателей на попавшие под эмбарго товары. Но за импорт приходится больше платить, дольше ждать и жертвовать качеством. А доходы от экспорта сокращаются, потому что новых покупателей меньше, они беднее, а везти им товар долго и дорого.

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