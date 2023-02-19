Законопроект об иноагентах выносится на заседание бюро парламента Грузии

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», подготовленный движением «Сила народа» будет инициирован на заседании бюро парламента Грузии в понедельник, сообщает Общественный вещатель Грузии.

Он предусматривает создание специального реестра, где должны будут регистрироваться неправительственные организации и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа. В дополнение к текущей отчетности перед налоговой инспекции, организации будут обязаны сдавать отдельную финансовую декларацию, а Минюст наделяется правом проводить исследования по выявлению агентов иностранного влияния.

Законопроект вводит штрафы за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации в размере от 10 до 25 тысяч лари.

Авторы законопроекта утверждают, что использовали американский опыт при разработке законопроекта, адаптировав и смягчив его для Грузии. Госдеп США это опроверг, выразив предположение, что документ основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сказал, что это не будет репрессивный закон и он не видит никакой проблемы в том, что будет обеспечена прозрачность источников финансирования НПО и СМИ.

Докладчики ПАСЕ по Грузии заявили, что законопроект о прозрачности иностранного влияния вызывает опасения по поводу его совместимости с демократическими стандартами и стандартами в области прав человека, пишет агентство «Новости-Грузия».

Многие СМИ Грузии и неправительственные организации заявляют, что власти Грузии «идут по российскому пути» и цель законопроекта - дискредитация, а впоследствии возможные репрессии против критически настроенной прессы и общественных групп.

Также отмечается, что инициатором законопроекта выступило движение, основатели которого формально отделились от правящей партии и известны своей антизападной риторикой.