Обзор грузинской прессы

«Самую большую угрозу нашему европейскому будущему сегодня создает власть, политика которой уже не является ни разумной, ни осторожной, ни сбалансированной», – заявил лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария на пресс-конференции. Экс-премьер и бывший член «Грузинской мечты» в отходе от основного пути обвинил и лично основателя правящей партии Бидзину Иванишвили.

Вы должны знать и осознавать, что ни Бидзина Иванишвили не сможет удрать с черного хода, ни вы, так как ответственность каждого будет персональной

«Сегодня «Мечта» делает ставку на поражение Украины, их внешняя политика опирается именно на эту логику. В этот решающий момент «Мечта» ставит под вопрос европейский выбор нашей страны и задает вопрос: хотим ли мы такой Европы?.. Обращаюсь к оставшимся в «Мечте» людям: вы инструменты этого преступного процесса. Спрятавшийся Бидзина Иванишвили использует вас для осуществления своего преступного плана, вы должны знать и осознавать, что ни Бидзина Иванишвили не сможет удрать с черного хода, ни вы, так как ответственность каждого будет персональной. Грузия никогда не была так близка к европейской интеграции, как сегодня, и в то же время никогда не была так близка к тому, чтобы потерять эту возможность. Эта упущенная возможность станет преступлением перед нашими детьми», – цитирует Георгия Гахария информационное интернет-агентство interpressnews.

Ответить на обвинения бывшего однопартийца поспешил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Кто-то считал Гахария крепким орешком, использовали такой термин в его отношении, оказалось, что он – крепкое яйцо, это единственный эпитет, который подходит для него. Он лидер партии с 1% – это и есть приговор партии Гахария со стороны общества», – заявил он в интервью ТВ «Формула».

Выступление экс-премьера активно комментируют и представители оппозиции, к примеру, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе сказала:

«То, что он говорит, что у страны есть неформальный руководитель, что «Грузинская мечта» создает барьеры на пути европейской интеграции Грузии, что Бидзина Иванишвили не ждет победы Украины в войне – да, так оно и есть. Несмотря на курс, взятый правящей партией на Россию, она не сможет добиться того, чтобы Грузия стала частью РФ».

Депутат от «Лело» предложила Георгию Гахария покаяться за прошлые прегрешения и предоставить больше информации обществу о незаконных действиях представителей «Грузинской мечты»:

Если сегодня что-то и нужно грузинскому обществу для отстранения от российской политики «Грузинской мечты», так это правда

«Гахария – свидетель очень многого, что происходило в «Грузинской мечте», и для того, чтобы мы всерьез восприняли его заявления, было бы очень важно, чтобы он рассказал правду о тяжелейших фактах, связанных с его именем. Он хорошо знает, как и что происходило. Если сегодня что-то и нужно грузинскому обществу для отстранения от российской политики «Грузинской мечты», так это правда».

Сам Георгий Гахария сегодня заявил, что обратился к главам государств-членов ЕС с просьбой, несмотря на действия власти «Мечты», поддержать предоставление Грузии статуса кандидата на членство в ЕС.

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Обвиняемый в одном из самых громких преступлений, совершенных в Грузии за последние годы, – Бадри Эсебуа, готов к сотрудничеству со следствием, заявляет его адвокат Александр Кобаидзе. О каком сотрудничестве идет речь, правозащитник не уточняет, говорит лишь, что со своей стороны грабитель банка требует освобождения из заключения его брата Бидзины Эсебуа. Он был задержан 12 декабря 2020 года за «противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ». Городской суд Зугдиди приговорил его к четырем годам заключения.

«Брат Бадри Эсебуа должен быть освобожден. Он абсолютно невиновен, и тот факт, что он отбывает срок заключения, очень сильно бьет по его семье – это очень большая трагедия для них. Его освобождение – это основное требование как Бадри, так и всех. Если у следствия будут какие-либо вопросы, Бадри готов ответить на все, но то, что происходит с семьей Бадри, должно прекратиться. Если у следственного органа есть желание сотрудничать, мы открыты», – цитирует Александра Кобаидзе информационное интернет-агентство netgazeti и напоминает, что полиция до сих пор не обнаружила деньги, предположительно, похищенные Бадри Эсебуа.

Что касается процесса по делу Бадри Эсебуа, – на вчерашнем заседании он лишь заявил, что не признает своей вины. Его адвокат, в свою очередь, потребовал лучших условий для задержанного:

«Сейчас Бадри находится в учреждении строгого режима, и в данном случае это еще одно нарушение со стороны нашего государства, совершающего незаконные действия против него. Еще одно наше требование, чтобы к нему относились как к рядовому заключенному».

Бадри Эсебуа был задержан 8 февраля в Зугдиди по обвинению в нападении на филиал «Банка Грузии» и взятии 43 заложников.

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«Гурийским парадоксом» окрестили местные СМИ события, развивающиеся вокруг 64-летнего Харитона Чатарашвили. Около 40 лет он работал тренером в Объединении оздоровительных учреждений Озургетского муниципалитета, однако недавно его отправили в долгосрочный отпуск на основании 37-й статьи Трудового кодекса Грузии, подразумевающей отпуск по беременности и родам. Сам Харитон Чатарашвили утверждает, что подобное решение руководство объединения приняло по требованию мэра Озургети – брата вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе – Автандила Талаквадзе.

Я 40 лет в грузинском футболе, а тут говорят: раз не голосовал за него, то сиди дома. Причем по статье за беременность. Весь Озургети надо мной смеется

«Это личное решение Авто Талаквадзе. Отстранили от работы, поскольку я на выборах не поддержал его, сказали: ты проголосовал за Котэ Шарашенидзе и «Национальное движение», из-за чего не будешь у нас работать. Мэр сказал нашим директорам: «Чтобы я не видел этого человека». Я 40 лет в грузинском футболе, никогда не было никаких замечаний или предупреждений, а тут говорят: раз не голосовал за него, то сиди дома. Причем по статье за беременность. Весь Озургети надо мной смеется, меня очень сильно оскорбили», – заявил в интервью телекомпании «Мтавари» Харитон Чатарашвили.

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