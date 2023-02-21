Полемика вокруг законопроекта об «иностранных агентах» набирает силу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что принципиально не поддержит его. В оппозиции же напомнили «Силе народа», что ее учредители сами вышли из неправительственных организаций.

«Грузинская мечта» поддержала основные положения законопроекта «Силы народа». Если документ будет принят в сегодняшнем виде, то все некоммерческие юридические лица и СМИ, которые более чем на 20 процентов финансируются из иностранного источника, должны быть внесены в реестр «иностранных агентов».

Президентская администрация еще накануне вечером заявила о неприятии представленного документа, считая его креном в сторону России:

«В то время, когда готовится первоначальная оценка выполнения рекомендаций Европейской комиссии, … именно в это время одна из политических групп решает инициировать закон, который по своей сути приближает нас ни к Европе, а, напротив, к российской ущербной модели управления. Президент Грузии, – добавила она, – не поддержит законодательство, легализующее преследование людей, которые будут объявлены "агентами"».

Впрочем, судя по сегодняшним заявлениям председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, он готов защитить «Силу народа». На брифинге он посоветовал президентской администрации ознакомиться с представленным документом и лишь затем выступать с заявлениями. Идею президентского вето он нашел «забавной», видимо, полагая, что партии власти совместно с «Силой народа» вполне под силу его преодолеть.

Правительство Грузии, которое является получателем многомиллиардных грантов из-за рубежа, является «правильным» и «благородным» распорядителем этих средств, а НПО и СМИ необходимо проверять, заверил Кобахидзе журналистов:

«К примеру, условный грант, который предусматривает восстановление Боржоми-Харагаульского лесопарка, можно приветствовать. Что касается других грантов, то государство не может их фильтровать, и существует риск того, что кто-то может использовать иностранное влияние в неблагородных целях. Теоретически этот риск может исходить из любого источника, в конце концов, закон не может его зафиксировать – с запада, севера, юга или востока. Какое-то государство может и не декларировало враждебных целей, но оно может быть заинтересовано в нарушении нашего суверенитета».

Тем временем на пленарной сессии парламента представитель партии и «Лело» Анна Нацвлишвили напомнила спикеру парламента Шалве Папуашвили о его прошлом:

«Как обратится к вам – господин спикер или господин агент? Бывший заслуженный агент – я бы так к вам обратилась, вы ведь из тех недр, которым сейчас объявляете войну? Вы готовы назвать агентами тысячи сограждан, а потом натравите на них своих «титушек» – таков сценарий. Вы, господин Шалва, прекрасно знаете, что каждый тетри, который получают неправительственные организации, СМИ, активисты и граждане от стратегических партнеров Грузии, и от которых вы также получаете миллионы в бюджет! И эти же партнеры финансируют нашу оборону, здравоохранение, образование, реабилитацию Гелати и др. Здесь эти средства тратятся прозрачно, и, как и доноры, государство имеет полную информацию о том, от кого они поступают. И мне тревожно за безопасность Грузии, если кто-то думает, что какая-то страна откроет агентурную сеть и придет агент и напишет, что он агент. Это оскорбление спецслужб Грузии».

А у депутата Алеко Элисашвили возник вопрос к учредителю «Силы народа» Созару Субари.

«В «Силе народа» есть такие люди, что трудно верить в то, что они там оказались. К примеру, их учредитель Созар Субари борется со своей биографией. Созар поставил прежнего Субари перед зеркалом и говорит, что должен сразиться с тобой, потому что ты жил неправильно, ты был агентом влияния и вреда. Он всю жизнь провел в неправительственных организациях, получал зарплату от иностранцев и вдруг начал бороться с прошлой частью жизни? Этот законопроект является определенным смотром сил «Грузинской мечты», которым слишком досаждают НПО своим разоблачениями, вот они и пытаются зачистить поле», – подытожил Элисашвили.

По мнению политолога Кахи Гоголашвили, в случае принятия закона в этом виде на европейской перспективе Грузии можно ставить крест:

«На мой взгляд, всем ясно, что у членов правящей команды нет собственной воли. Ими управляет лично Иванишвили или, что хуже, они через него подчиняются указаниям из России. Очевидно, что закон, который они сейчас собираются принять, является чисто российской калькой. Это означает, что в Грузии нет демократически избранной власти. Демократически избранные органы подотчетны только народу, а наше правительство подотчетно или частным лицам, или инструкциям из России. Другой логики здесь нет».

Верховный представитель ЕС по внешней политике Джозеф Боррель также отреагировал на законопроект. В ответ на вопрос Радио Свобода он назвал эту инициативу «тревожной».

«Создание благоприятной среды для гражданского общества, ее поддержание и обеспечение свободы СМИ является основой демократии. Международное право и стандарты в области прав человека говорят, что доступ к ресурсам, включая финансирование, является неотъемлемым компонентом свободы ассоциации в соответствии со статьей 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, и Грузия является ее частью. Доступ к внутреннему и международному финансированию не должен быть ограничен, а должен быть облегчен, потому что это необходимо для существования и основной работы гражданского общества», – говорится в ответе Борреля, предоставленном Радио Свобода его пресс-секретарем.

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