Абхазские политики, общественные организации и журналисты на днях выступили с заявлением, в котором говорится, что вопрос статуса республики не подлежит обсуждению. «Эхо Кавказа» спросило у местных жителей, что, по их мнению, угрожает суверенитету Абхазии?

– Общественные организации выступили с заявлением о недопустимости изменения статуса Абхазии. Что, по вашему мнению, угрожает суверенитету Абхазии?

Беслан Алексеевич Смыр, депутат шестого созыва парламента РА: Я считаю, что мы сами себе угрожаем, своими действиями, своими поступками. Все остальное, что вокруг нас происходит, это от нас зависит, как мы поддадимся всему этому.

Арсоу Хуапшыху: Я считаю, что передача в частные руки таких объектов, как энергосистема, пицундская дача, недвижимость, – это угрожает нашему суверенитету, потому что это для нас стратегические объекты. И наша Конституция, которая была создана в послевоенное сложное время, как раз защищает все эти отрасли. И несоблюдение нашей Конституции, я считаю, угрожает нашему суверенитету.

Девушка: Я читала их заявление, конечно, была удивлена очень сильно. Я считаю, что на сегодняшний момент суверенитету Абхазии ничего не угрожает. О нашем суверенитете сказано в нашей Конституции, в Уголовном кодексе Республики Абхазия. Что еще можно говорить? Я считаю, что все это просто какие-то вбросы, которые направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри республики. Только это, больше ничего. А что касается Союзного государства, вхождения Абхазии в Союзное государство, то это вообще смешно. Одно из государств, которое находится в этом союзе, вообще нашу республику не признало. О каком Союзном государстве может идти речь с ними? Так что это все разговоры. И нашему суверенитету сегодня, я считаю, ничего не угрожает.

Алхас, гражданин Республики Абхазия: Угрозы могут разные исходить, они давно исходят, начиная с 30 сентября 1993 года. Недружелюбная, враждебная Грузия, отдельные какие-то страны есть, возможно, которые поддерживают агрессивную политику Грузии. Если соблюдать Конституцию Республики Абхазия, если строить все необходимые государственные институты, то независимости Абхазии ничего не угрожает. А ходят там разговоры о вхождении в союзное государство или подобные формы, но, в принципе, это не соответствует Конституции РА. В нашей Конституции написано, что Абхазия – это независимое суверенное государство, у нас с Российской Федерацией подписан большой договор о дружбе и сотрудничестве, что нам полностью, в принципе, хватает. Мы выполняем, все взятые на себя обязательства, Российская Федерация – тоже. Так что нашей независимости, если только мы сами можем себе угрожать, а так никто не может.

Людмила Сагария: Что касается общественных организаций, то понятна их обеспокоенность. Это голос народа, когда народ держит руку на пульсе событий и реагирует на серьезные вызовы. Во все времена в Абхазии мнение народа играло важную роль. И когда принимались судьбоносные решения, мнение народа всегда учитывалось, поэтому и понятна озабоченность общественных организаций. Что касается суверенитета, то уже на протяжении тринадцати веков существует абхазская государственность. И если Абхазия сумела ее сохранить на протяжении стольких веков, то сегодня что может угрожать абхазскому государству? Когда раньше, несмотря на то, что были завоеватели, колонисты, она сумела ее сохранить, тем более сегодня, я думаю, это не так уж и сложно. Тем более что современная Россия сегодня уже другая. Если говорить о том, что может угрожать нашему суверенитету, то это только территориальные претензии стран, которые нас окружают и на суше, и со стороны моря. Такой державе, как Россия, не под стать с ее стороны выставлять какие-то угрозы существованию нашего государства. Наоборот, сегодняшняя, современная Россия – это не средневековое государство, сегодня у нас с Россией добрососедские, доверительные отношения. Мы надеемся, что она не только с нами в таких отношениях, но она стала для нас и гарантом нашего суверенитета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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