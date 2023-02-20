Общественные организации и общественные деятели Абхазии распространили в СМИ обращение, в котором заявили, что государственный статус Абхазии не может быть пересмотрен. В интервью «Эху Кавказа» свою позицию обосновали представители Комитета по защите суверенитета и политической партии «Айнар».

В обращении политиков и общественных деятелей говорится о том, что государственный статус Республики Абхазия не подлежит пересмотру, а их обеспокоенность вызвана закрытостью высшего политического руководства республики и отсутствием практики публичного обсуждения важных вопросов внешней и внутренней политики.

При этом руководитель управления по связям со СМИ при президенте Ахра Смыр опубликовал заявление, в котором выражается недовольство тем, что в различных периодических изданиях и некоторыми гражданами и общественными организациями распространяются несоответствующие действительности сообщения о том, что в ходе визита президента в Москву якобы обсуждается статус Республики Абхазия. Он назвал их «попыткой беспочвенно и голословно обвинить руководство Абхазии в подрыве основ конституционного строя».

Однако представители общественности и политики с этими обвинениями не согласны, они утверждают, что обсуждение статуса актуализировали сам президент Аслан Бжания и министр иностранных дел Инал Ардзинба.

Абхазия не намерена отказываться от независимости и своих целей не меняет

Председатель Комитета по защите суверенитета, Герой Абхазии, Леван Микаа объяснил «Эху Кавказа», чем именно вызвано обращение общественности по вопросу статуса Абхазии и какова его позиция:

«Было несколько заявлений президента, на которые мы должны обращать внимание. Первое заявление было о том, что мы должны делиться суверенитетом. Второе заявление, где президент говорил, что оборона (основная функция суверенного государства) нам не по карману, что это очень дорого, что мы не можем сами содержать армию. Мы понимаем, что при вступлении в какое-то другое государство, которое обеспечит нашу обороноспособность, оно заберет часть нашего суверенитета. Мы хотели сказать всему сообществу, которое в эти дни обращает внимание на Абхазию и говорит, что она может вступить в другое государство или в какой-то неизвестный нам пока союз, где мы можем потерять часть своего суверенитета, что мы создали этот документ и подписались под ним для того, чтобы Абхазию не идентифицировали с какими-то другими регионами, которые легко могут отказаться от своей независимости и суверенитета, став частью другого государства. Абхазия никогда таких целей и задач не имела, мы и в советское время боролись за свою независимость, и наша новейшая история полита бурно кровью наших соотечественников. Мы эти идеалы, эти цели сохраняем и не намерены от них отказываться».

История нас этому учит

Подписавший обращение представитель политической партии «Айнар» Адгур Лагвилава считает, что должностные лица, которые выражают готовность «поделиться» суверенитетом Абхазии, не обладают необходимой для этого легитимностью:

«Заявление появилось как реакция на вбросы, которые делаются в отношении статуса Республики Абхазия и возможных переговоров, связанных с этим. Это – вопрос не сегодняшнего дня, на протяжении года многие политические деятели, в том числе, должностные лица Абхазии говорят о том, что Абхазия готова вступить в некое союзное государство. Ситуация, я считаю, назрела, и мы в связи с этим обозначили свою позицию: мы не согласны с изменением сегодняшнего суверенного статуса Республики Абхазия. А люди, которые заявляют, что мы должны своим суверенитетом поделиться, неважно, будь то эксперты или должностные лица Республики Абхазия, не обладают достаточной легитимностью, чтобы говорить от лица абхазского народа».

По словам Адгура Лагвилава, сложившиеся российско-абхазские взаимоотношения вполне устраивают обе страны, и нет необходимости их менять:

«Я считаю, что сегодняшний формат наших взаимоотношений с Российской Федерацией, который базируется на десятках, если не сотнях межправительственных договоров, абсолютно приемлемый и для России, и для Абхазии. Мы считаем неприемлемым любое изменение статуса Республики Абхазия в сторону сокращения нашего суверенитета. У нас существует базовый договор 2014 года, на мой взгляд, он полностью отражает интересы абхазского народа.

– Какие опасности таит в себе, на ваш взгляд, изменение статуса Абхазии?

– Это в первую очередь исходит из нашего исторического опыта. Каждый раз, когда мы становились частью таких больших структур, это заканчивалось плохо для абхазского народа. Вот мы помним, когда мы были автономной республикой в составе Грузии, какими разными формами притеснения абхазского народа это сопровождалось, поэтому наша история нас чему-то учит!»

Право на свое видение того, как нам жить

Представитель Комитета по защите суверенитета Леван Лагулаа уверен, что только в рамках суверенного государства абхазский народ сможет сам определять свою судьбу:

«Это не какие-то наши домыслы и не домысли общественности, что актуализирован вопрос статуса Абхазии. Были официальные заявления президента, министра иностранных дел, которые говорили о том, что «мы – за вступление в союзное государство». Помимо этого, мы в последнее время видим в социальных сетях активизацию открытых мнений: кто-то пишет, что он за вступление в состав России, кто-то пишет, что он за вступление в союзное государство. Люди не прячут своих лиц и, можно сказать, нарушают законы Республики Абхазия, а по поводу их заявлений не видно никакой реакции силовых структур, хотя мы все знаем, что статус республики Абхазии – это не вопрос обсуждения и размышления. И второе, что я бы хотел сказать: для чего нам государство… Мы, например, сейчас живо разбираем вопрос Пицунды, мы обсуждаем вопрос апартаментов, то есть все эти важные для нашего этноса, для нашего народа, для нашего государства вопросы. Мы сейчас и в дальнейшем можем защищать свои интересы в рамках своего государства, мы сами сможем определять свою судьбу. Но, если бы мы были в составе союзного государства, никто бы даже не поднимал вопрос Пицунды, апартаментов, гражданства и тому подобное. Вот для этого абхазский народ боролся все эти десятилетия, столетия, чтобы иметь право на свое видение того, как нам жить. Это право мы завоевали, и подвергать его сомнению не имеет права никто».

Представитель Комитета по защите суверенитета Алхас Асландзия считает, что Абхазия должна сохранять свой независимый статус и дружить с Россией, но быть союзниками и быть в составе союзного государства – не одно и то же:

«Я не понимаю, как с точки зрения права можно вступить в какое-то другое государство без понижения статуса? Это говорит о том, что часть наших функций мы должны будем передать – военную, дипломатическую и так далее. Я против нахождения в союзных государствах. Абхазия – это абхазское государство, национальное, и все, что мы имеем сегодня, – это плоды того, что мы упорно шли к этой цели. С одной стороны, это, конечно, звучит заманчиво, мы с Российской Федерацией в каком-то равноправном союзе, но я считаю, что союзнические отношения и нахождение в одном союзном государстве – это разные вещи. Если говорить о Белоруссии и России, то их сближение, наверное, объективное, это славянские близкородственные государства. Мы все-таки народ с другим происхождением, с другим этногенезом, и, несмотря на близость культурную и историческую с Россией и постсоветским пространством, у нас свой путь. Абхазия должна обязательно сохранять свой независимый статус со стратегическим союзом с Российской Федерацией, но это разные вещи, это не одно союзное государство».

История борьбы за независимость насчитывает более ста лет

В обращении говорится, что Абхазия стремится к добрососедским отношениям со всеми народами, здесь приняли с благодарностью признание ее суверенитета со стороны России и ряда других стран. Россия открыла для Абхазии свои рынки, оказывает ей финансовую помощь, а Абхазия, в свою очередь, предоставила Российской Федерации возможность разместить на своей территории военные базы для обеспечения общей безопасности.

По мнению авторов обращения, у Абхазии есть собственная внешняя и внутриполитическая повестка, заниматься которой нужно самостоятельно, своими силами развивать внутригосударственные, финансовые и гражданские институты, сотрудничать с многочисленной абхазской диаспорой. Несмотря на трудности и проблемы, в Абхазии эффективно функционируют демократические институты, есть свободные и честные выборы, независимые СМИ, реальная оппозиция и развитое гражданское общество. Здесь нет практики преследования за политические убеждения. Независимый государственный статус Абхазии закреплен в ее Конституции.

Авторы обращения напоминают, что история отстаивания народом Абхазии независимого статуса насчитывает почти сто лет. До 2021-го года Республика Абхазия была независимой, но потом этот статус последовательно менялся в рамках СССР сначала на «договорной», а затем «автономной республики» в составе Грузии. С 1930-х по 1990-е годы каждые десять лет в Абхазии вспыхивали общенациональные протесты, которые касались вопросов сохранения и развития языка, образования, кадровой политики, изменения статуса.

После выхода Грузии из состава «большой империи» – СССР, Абхазия предприняла попытку выйти из состава «малой империи» – Грузии, и провозгласила свой суверенитет в 1992-м году, говорится в обращении. В ответ на это Грузия ввела в Абхазию войска и началась война, продлившаяся год и принесшая многочисленные бедствия. Авторы обращения напоминают о том, что в результате войны и террора было убито более 5% этнических абхазов. В этой войне победу одержал абхазский народ, и в тяжелые послевоенные годы он выстоял и доказал миру свою решимость жить в свободной и независимой стране.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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