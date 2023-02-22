Москва отмечает годовщину вторжения в Украину песнями и плясками. Большой концерт в Лужниках в патриотическом стиле, Владимир Путин, вещающий о подвигах россиян, угрозы со сцены, адресованные коллективному Западу, – так продолжился заочный диалог российского и американского лидеров. Джо Байден, со своей стороны, обещает не допустить победы России. На этом фоне в Москву прибыл главный китайский дипломат.

Москва, Лужники, февраль 2023 года. Концерт, посвященный то ли годовщине вторжения российских войск в Украину, то ли Посланию президента Путина Федеральному собранию. Пафос, в любом случае, одинаков – из века в век Россия ведет священную войну с коллективным Западом. Для лучшего усвоения – краткий ликбез по «истории» от тезки российского президента, актера Владимира Машкова:

«Каждое столетие с незапамятных времен начинается для нашей страны с войны с коллективным Западом. И каждый раз народ, подвиг простого человека во имя любви к отчизне предопределял победу русского оружия. 17-й век – польско-литовская интервенция… 18-й век – Северная война, победа Петра Первого под Полтавой, и на карте мира появилась Российская империя, обладающая мощной регулярной армией и флотом. 19-й век – нашествие Наполеона… 20-й век – две мировые войны, самые кровопролитные в истории человечества. История себе не изменяет и сегодня – в начале 21-го века мы опять противостоим Западу, защищая русский народ. И опять настойчиво напоминаем миру – не воюйте с русскими».

Сам же Владимир Владимирович гордится тем, что пока в Москве поют и пляшут, в Украине идут бои:

«Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые и здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими. И в их честь – трижды Ура!»

Троекратное «Ура!», хоть и не слишком уверенно исполненное, – очевидное продолжение заочного диалога между Путиным и американским лидером Джо Байденом. Последний, явно успевший подпортить настроение российскому президенту своим визитом в Киев, устроил собственный митинг-концерт – в Варшаве. На котором пообещал своему визави, что тот никогда не победит:

«Я только что приехал из Киева, и я могу сообщить: Киев стоит. Киев стоит гордо и, самое главное, стоит свободным. Владимир Путин думал, что получит финляндизацию НАТО. Вместо этого он получил натоизацию Финляндии и Швеции. Он думал, что НАТО расколется и разделится. Но мы более объединены, чем когда-либо прежде. Аппетиты автократа невозможно утолить. Им нужно противостоять. Автократы понимают только одно слово. Нет, нет и нет. Нет, вы не отнимете мою страну. Нет, вы не отнимете мою свободу. Нет, вы не отнимете мое будущее. И я повторю то, что сказал в прошлом году на том же месте. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сможет сломить любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободных. И Украину. Украина никогда не будет победой для России. Никогда».

А нарратив, который настойчиво продвигает Владимир Путин, Байден назвал откровенно лживым. По словам американского президента, ни США, ни Европа не стремятся ни установить контроль над Россией, ни тем более уничтожить ее. Но если Путин хочет воевать, то Запад готов:

«Запад не планировал нападать на Россию, как это сказал Путин. Миллионы российских граждан, которые хотят жить в мире со своими соседями, – это не враги. Эта война никогда не была необходимой. Это трагедия. Войну выбрал президент Путин. Каждый новый день войны – это его выбор».

А чтобы «выбор» российского лидера не пал на страны-члены НАТО, в первую очередь те, которые находятся в непосредственной близости от границ России, президент США вновь пообещал: 5-я статья Североатлантического договора о коллективном ответе альянса на нападение на любого его члена – нерушима и священна для Вашингтона. Более того, неслучайным многим показалось и присутствие на сцене вместе с Байденом президента Молдовы Майи Санду, чья страна в последние месяцы стала местом серьезной активности пророссийских сил. Ее появление в Варшаве на заднем плане у выступающего президента США – недвусмысленное послание: попытка смены власти в Молдове на лояльную Кремлю обречена на провал.

Как и попытки поднять ставки, используя ядерное оружие как средство шантажа. О чем кратко, но предельно четко заявил президент США по итогам заседания «Бухарестской девятки»:

«Это большая ошибка».

В самой Москве хоть и пытаются говорить о своей исключительной роли в борьбе с западной гегемонией, тем не менее отчаянно ищут если не друзей, то хотя бы временных союзников. Визит, по сути, главного китайского дипломата Ван И в Москву – единичный случай успеха всей российской дипломатии за минувший год. А о том, что этот визит крайне важен лично для Владимира Путина, говорит формат переговоров – знаменитый восьмиметровый стол, за которым российский президент так любил принимать как западных лидеров, так и своих подчиненных, куда-то пропал. Китайский гость получил возможность разглядеть Владимира Владимировича с куда более близкого расстояния. Сам Путин не скрывал радости от того, что Пекин, наконец, решился направить своего посланника в Москву. Это дает надежду на то, что и сам председатель Си в обозримом будущем посетит Кремль.

«Уважаемый господин Ван И! Дорогие друзья! Коллеги! Мы очень рады видеть вас в России, в Москве. Международные отношения сегодня сложны. Они не стали лучше после распада двуполярной системы – наоборот даже: приобрели более острый характер. В этой связи сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки. И, конечно, мы ждем Председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию – мы договаривались об этом раньше».

Китайский фактор в противостоянии России и Запада крайне важен. Пекин официально не принял сторону ни Москвы, ни Киева. Но неоднократно давал понять: доминирование Запада в международной политике ему не по нраву. Правда, и российские методы изменения этой парадигмы китайское руководство явно не вдохновляют. Во всяком случае, развязанная Москвой война, уже растянувшаяся на год и не приведшая ни к чему из того, что декларировал Кремль в качестве ее целей, – явно не то, что произвело бы впечатление на Си Цзиньпина и его соратников. Но сам визит Ван И в Москву – тоже своеобразный сигнал: Китай не считает целесообразным полностью удалять Россию из международной политики:

«Хотя кризис и хаос возникают время от времени, кризис можно превратить в возможности. На самом деле это диалектика истории. Это требует от нас более активной идентификации и более позитивного реагирования, а также постоянного углубления нашего всеобъемлющего стратегического партнерства. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем никогда не было направлено против третьей стороны и уж точно не может подвергаться вмешательству и провокациям со стороны какой-либо третьей стороны. Более того, никакое давление со стороны третьих лиц не сможет нас принудить к чему-либо».

При этом Ван И также дал понять: Китай заинтересован в том, чтобы долгожданный мир наконец наступил. И визит дипломата такого ранга тоже может быть недвусмысленным сигналом: Пекин сможет сделать то, чего не удалось Анкаре – усадить Москву и Киев за стол переговоров. Но для начала условия возможного мира стоит обсудить с тем, кто развязал войну, но никак не может в ней победить. И если Владимир Путин примет предложение, то Си Цзиньпин приедет в Москву уже совершенно в другом качестве.

Подписывайтесь на нас в соцсетях

Правда, Пекину еще необходимо убедить Киев, а также помогающий ему Запад, что условия мира выгодны для всех. А это задача не из легких. Особенно после того, как российский президент поднял ставки, по сути, отказавшись от механизма регулирования ядерных арсеналов. Будучи также обладателем ядерного оружия, Китай вряд ли обрадовался такому ходу Владимира Путина. И товарищ Си, очевидно, четко проинструктировал своего посланника и по этому вопросу.