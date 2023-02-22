Визит в Беларусь президента Абхазии Аслана Бжания и министра иностранных дел Инала Ардзинба, а также абхазо-белорусские отношения прокомментировал экономист Ахра Аристава, который двенадцать лет жил и работал в Минске. Он считает, что в ходе этого визита руководством страны была допущена ошибка и нарушена преемственность внешнеполитического курса.

– Вы, наверное, следили за визитом президента Абхазии Аслана Бжания в Беларусь и видели его встречу с Александром Лукашенко, понятна ли вам цель этого визита?

– Скорее всего, это визит вежливости. Был приезд Александра Григорьевича Лукашенко в Пицунду и ответный визит президента Абхазии в Республику Беларусь. Дополнительные комментарии давал министр иностранных дел (Инал Ардзинба), он сказал, что речь идет о налаживании торгово-экономических отношений в первую очередь. К сожалению, теряется преемственность в политике.

– Какие контакты были ранее, в чем заключалась их суть и почему преемственность нарушена?

– Контакты, естественно, были, я присутствовал на встрече в 2001 году депутатов Народного собрания Республики Абхазия с депутатами Национального собрания Республики Беларусь. Речь шла о том, каким путем двигаться далее. Депутаты Национального собрания Республики Беларусь твердо и уверенно говорили о том, что Республика Абхазия добьется признания независимости, все основания для этого есть. И только после признания Республики Абхазия лучше говорить о торгово-экономических отношениях.

В 2008 году была встреча Сергея Васильевича Багапша с Александром Григорьевичем Лукашенко. Тогда тоже Лукашенко предложил открыть торгпредство, но Сергей Васильевич на это не пошел. Вопрос стоял о признании независимости Республики Абхазия

Первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба, несмотря на тяжелейшую блокаду, настаивал на том, что сначала признание, а потом торгово-экономические отношения. После Владислава Григорьевича в 2008 году была встреча Сергея Васильевича Багапша с Александром Григорьевичем Лукашенко. Тогда тоже Лукашенко предложил открыть торгпредство, но Сергей Васильевич на это не пошел. Вопрос стоял о признании независимости Республики Абхазия. То есть политика была последовательной, и была преемственность. В 2011-м году, к сожалению, после внезапной смерти Сергея Васильевича Багапша из МИДа Республики Абхазия ушло много профессионалов. А вопросы внешней политики и вопросы работы МИДа – это в первую очередь вопросы профессионализма. Приведу вам один пример: когда в Чили было землетрясение, МИД Республики Абхазия подарил палатки чилийскому народу и гражданам, потерявшим жилье, раньше, чем это успело сделать правительство Соединенных Штатов. И на всех палатках были гербы и флаги Республики Абхазия. Кстати, тогда МИД возглавлял Максим Харитонович Гвинджия. А сейчас, когда в Турции и в Сирии были землетрясения, все мы видели, какая была реакция.

Почему первый президент Абхазии, второй президент Абхазии настаивали на том, что сначала признание? Потому что в этом был смысл, это говорило о том, что Абхазия ни на какие уступки не пойдет в вопросе суверенитета и независимости, что это для абхазского народа вопрос закрытый. Сегодня, ведя речь о торгпредстве, понижается статус в переговорном процессе. И почему депутаты Национального собрания Республики Беларусь, я, к сожалению, не помню какого созыва, прямо сказали, что это путь Тайваня, это путь Северного Кипра, и Абхазии не надо идти по этому пути и устанавливать торговые отношения, потому что потом признания независимости добиваться будет очень тяжело! И зачем сейчас, когда нет признания, открывать торгпредство, это большая ошибка. Мы знаем, что шли переговоры со многими латиноамериканскими и африканскими странами, которые близко подошли к вопросу признания нашей независимости. Вот как они сейчас будут реагировать? Они будут думать, что для Абхазии это достаточно. Вот почему я ранее сказал, что это непрофессионализм и нет твердой политики, нет преемственности.

– Если говорить о торгово-экономических отношениях, есть сегодня у Республики Абхазии и Республики Беларусь эти взаимоотношения?

Взаимоотношения складывались сразу после распада Советского Союза, отношения были всегда теплые. Я думаю, вы помните, что Республика Беларусь выступила категорически против решения о блокаде странами СНГ Республики Абхазия

– Да, есть. Эти взаимоотношения складывались сразу после распада Советского Союза, отношения были всегда теплые. Я думаю, вы помните, что Республика Беларусь выступила категорически против решения о блокаде странами СНГ Республики Абхазия. Тогда по этому поводу очень жестко выступал Александр Григорьевича Лукашенко. После того, как Российская Федерация отменила решение о блокаде в 2000 году, помимо налаживания торговли с Российской Федерацией наладилась торговля и с Республикой Беларусь. Это видно по нашим торговым сетям, здесь присутствует большая номенклатура белорусских товаров. Это и холодильники, и газовые плиты, и продукты питания. У нас даже есть несколько магазинов с названием «Белорусские продукты».

– Белорусские товары попадают в Абхазию из России или напрямую? Какой путь?

– Торговля идет прямая, есть контракты и договора. То есть логистика и доставка через Россию, но договора все прямые со стороны Республики Беларусь. До 2015 года был большой поток туристов. Было исследование ЦСИ (Центр стратегических исследований при президенте Абхазии) в 2009 году, у нас тогда было около 80% туристов из России, около 14% – из Украины, около 5% турпотока было из Республики Беларусь и 1% из других стран.

– Ахра, появилось недавно сообщение о том, что издан указ президента Абхазии о продлении безвизового режима. Поясните, пожалуйста, какой сейчас режим с Республикой Беларусью существует, и прокомментируйте этот указ.

– Это опять же последствия непрофессионализма. Дело в том, что в 2014 году Министерством иностранных дел был подготовлен законопроект и передан в парламент (министром иностранных дел на тот момент был Вячеслав Чирикба). В 2015 году я работал в правительстве, но мы, к сожалению, не успели среагировать, и он был принят. Законопроект гласил, что визовый режим кроме Российской Федерации вводится со всеми странами. Как мы ни старались бороться, единственное, что удалось внести в закон, это поправку, что режимы устанавливает президент Республики Абхазия.

Закон сбил туропоток из Украины и из Республики Беларусь более чем на 10%. Потери Абхазии от этого закона составили от одного до 1,5 млрд рублей в год. То есть, если раньше граждане Украины и Республики Беларусь составляли почти 19% турпотока, то сейчас 95% турпотока – это граждане России и только 5% остальных стран. Вот такая колоссальная была допущена ошибка!

Мы – туристическая страна, но, к сожалению, была допущена большая ошибка еще и на фоне того, что Республика Грузия приняла закон об оккупированных территориях. Эту ситуацию надо исправлять, надо отменять или пересматривать этот закон

Был баланс в торговле с Республикой Беларусь, туристы из Республики Беларусь тратили значительные суммы в Абхазии, а Республика Абхазия закупала в Беларуси большую номенклатуру товаров. А после принятия этого закона у нас получился дисбаланс: товары мы в Республике Беларусь закупаем, а туристов оттуда стало раз в 10 меньше. Естественно, этот закон очень мешает, он сыграл отрицательную роль. Все мировые агентства передали, что Абхазия вводит со всеми странами визовый режим, как будто мы Северная Корея. Мы – туристическая страна, но, к сожалению, была допущена большая ошибка еще и на фоне того, что Республика Грузия приняла закон об оккупированных территориях. Эту ситуацию надо исправлять, надо отменять или пересматривать этот закон. К сожалению, там в одном законе два направления, этим законом пытались урегулировать отношения с трудовыми мигрантами, а получилось, что ударили по туризму. Надо было писать два совершенно разных закона и регулировать отношения трудовых мигрантов и внешнеполитические и внешнеэкономические направления.

– Какие перспективы и какие именно взаимоотношения есть у Республики Абхазия с Республикой Беларусь?

Я не вижу каких-то преград в сегодняшней ситуации признать Республику Абхазия, а потом уже переходить к налаживанию торговых, культурных и спортивных связей

– Перспективы есть большие, но вопрос признания независимости надо вернуть на первый план, потому что в 2008-м году, если вы помните, Александр Григорьевич Лукашенко акцентировал внимание на том, что если он признает Абхазию, то будет большой массив западных санкций, и он пострадает. Сейчас уже по факту есть большой массив западных санкций, поэтому я не вижу каких-то преград в сегодняшней ситуации признать Республику Абхазия, а потом уже переходить к налаживанию торговых, культурных и спортивных связей. У нас есть договор 2014-го года между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. В преамбуле договора Республика Абхазия свой вектор определила – это Евразийская интеграция. И в этом же договоре написано, что Абхазия стремится к широкому международному признанию, и в этом ей будет оказывать содействие и поддержку Российская Федерация. Вопрос широкого международного признания должен быть вопросом номер один!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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