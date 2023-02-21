Вряд ли когда-то раньше Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию в абхазском обществе ожидали с таким нетерпением, как нынче. Не только, впрочем, с нетерпением, но и настороженностью.

Напомним, что в середине прошлой недели с подачи некоторых российских телеграм-каналов был раздут большой информационный мыльный пузырь на тему о том, что в ходе названного Послания Путин проанонсирует то ли создание Союзного государства в составе четырех субъектов - РФ, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии, – то ли вхождение двух последних в состав Российской Федерации. Правда, аргументом для этого у российских политиков и политологов, которые уже несколько лет с настойчивостью, достойной лучшего применения, выкладывают в публичное пространство эту «мечту-идею», был всего один: то, что в Москве аккурат к 21 февраля соберутся все четверо глав государств.

И хотя уже в четверг, 16 февраля, сразу после распространения этой информации секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба однозначно опроверг в интервью подобную перспективу, некоторые в абхазском обществе упорно делали вид, что ничего о таком интервью не знают. Ведь у них своя игра, и главным козырем для них тут было действительно неудачное высказывание в ходе давнишней встречи президента Абхазии с абхазской интеллигенцией, что, возможно, нам придется поделиться частью своего суверенитета. Вот и вся «доказательная база»… Между тем, по свидетельству одного сухумского источника, стал распространяться панический слух, что намечается проведение сессии абхазского парламента, чтобы сразу поддержать это мифическое «вхождение», и что надо этому воспрепятствовать.

Так или иначе, но тема эта стала в Абхазии предметом активного обсуждения и предположений, чуть ли не гадания на кофейной гуще. Вчера один из интернет-пользователей под ником обратился к общественно-политическому деятелю Астамуру Какалия с вопросом, будто к оракулу: что же, мол, скажет Путин в послании про Абхазию? Да ничего не скажет, ответил тот, никто нас никуда «не возьмет». И далее: «Бороться за невхождение в Союзное государство также не имеет смысла, потому как, даже если бы мы все вместе настаивали на подписании Союзного договора, ни Россия, ни Белоруссия на это не пойдут: весовая категория Абхазии как третьего участника Союза мала, а проблемы из-за этого для Москвы только усилятся».

Реальное развитие событий, как это очень часто бывает, оказалось совершенно несовпадающим с предсказаниями любителей помечтать или, наоборот, распространить страшилки. Двое из «четверки» в день Послания Путина оказались в Минске, куда абхазская делегация во главе с Асланом Бжания выехала для ответного рабочего визита – после столь же зашифрованного накануне визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Абхазию в прошлом сентябре.

Как и следовало ожидать, некоторые интернет-пользователи в Абхазии тут же откликнулись оптимистичными комментариями: ну, теперь-то, мол, точно Батька признает независимость Абхазии!.. Ой ли! Что-то мало надежд на это, сразу отметили наблюдатели, дают слова Лукашенко, произнесенные сегодня в Минске в ходе встречи с абхазской делегацией:

«Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы, нам надо быть в это сложное время ближе друг к другу – и Тбилиси, и Сухуми, и Минск, все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Я в этом плане рассматриваю ваш визит в Беларусь и еще раз благодарю вас за то, что вы выполнили свое обещание и приехали к нам».

То есть не беспокойтесь, мол, тбилисские друзья, мы с абхазами не дружим против вас, я вот даже их столицу произношу на грузинский лад, и мы должны дружить все вместе… Словом, каждый остается верен себе и остается в своем собственном мире, в которому ему привычно и комфортно жить.

Забавной была такая пикировка наблюдателей в Абхазии:

– Наш президент должен был сесть напротив Лукашенко, по протоколу так положено.

– Это нам так хотелось бы. А когда Белоруссия признала независимость Абхазии?

Астамур Какалия так прокомментировал сегодня «Эху Кавказа» и отсутствие в Послании Путина упоминания Абхазии, которое он вчера предсказывал, и визит абхазской делегации в Минск. Ожидания первого некоторыми соотечественниками представляются ему смешными:

«Абхазия, госдача, инвесторы, Союзное государство, вхождение в состав России – вообще никакого упоминания. Сознательное бегство многих в Абхазию от реальности в геополитику – вот что это такое… В состоянии, когда Россия фактически ведет войну, ее президент большую часть времени, если внимательно послушать, говорил о мерах по поддержке мелкого и среднего бизнеса, о длинных и дешевых кредитах, о смягчении налоговой политики, о новых технологиях. Он говорил обо всем том, что наши политики обязаны говорить в мирное время. Состояние экономики, проблемы экономики занимали у него большую часть времени. Я вообще отвлечения эти пустопорожние в геополитику не люблю. Но я обожаю эту повестку нашу внешнеполитическую, потому что она изобилует юмором. Вот это вот у Лукашенко «склеиваться, слипнуться» и так далее. Невнятно все, правильно? Но это опытный политический игрок, жонглер экстра-класса, настоящий фокусник. Он просто юмористически отвечает. Я думаю, что, если бы даже он открытым текстом сказал «Мы вас не признаем, потому что нам это не надо», наши бы все равно сделали вид, что это не понимают».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях