Киев, Москва и план «Б»

Время очень быстро летит. Кажется, будто все это было только вчера: долгие месяцы неопределенности и ожидания – будет война или нет? Сколько людей – столько мнений, но большинство все же полагало, что не будет просто потому, что уже отвыкли, и не могут представить себе ситуации, когда одна страна пойдет завоевывать другую, к тому же без особых, веских причин.

Потом было 24 февраля, когда все поняли: десятки лет мира, когда воевали только на задворках цивилизации за какие-то, по глобальным меркам, медвежьи углы, интересные только их жителям, – подошли к концу. Вернулась эпоха первой мировой войны, когда воевали не технологиями и умением, а массой дармовой живой силы и горами дешевого, но достаточно разрушительного оружия.

То, чего никто не ожидал, все же случилось. И прошел после этого аж целый год – а ощущение, будто это было буквально вчера.

Украинская война имеет множество разных граней, говорить о которых можно бесконечно, прямо целые научные симпозиумы устраивать. Ну, например, почему Путин был так уверен в быстрой и легкой победе, что никак не подстраховался? Понятно, окружающие его лизоблюды говорили ему, что «усе готово, шеф, стоит только нашей армии появиться в Украине, население будет встречать нас цветами, а ее армия распадется на мелкие части…»

Чего там скрывать, наверняка российское руководство опиралось и на опыт 2014 года, когда Украина с трудом справилась с гораздо менее сильным противником – разного рода «ихтамнетами» и «донецкими шахтерами», к тому же без использования авиации. Если так было в 2014-м – какие основания думать, что в 2022-м будет иначе?

Звучит вроде бы логично, но даже если бы все было именно так, когда имеешь дело с 40-миллионной страной, никогда нельзя быть уверенным в том, что все пойдет именно по твоему плану, а не чужому. Как говорил кумир и учитель путинистов Иосиф Виссарионович Сталин, «количество само по себе переходит в качество», и 40 миллионов населения – опасная и непредсказуемая сила.

В Кремле не было плана «Б», о нем никто не думал, никто и в мыслях не мог допустить, что война затянется и через год победа Киева в ней будет выглядеть как вполне реальная перспектива.

Россиян сгубил библейский смертный грех – гордыня. Они возгордились. Они действительно, реально уверовали в свою непобедимость и в свое право диктовать миру условия

Тут не надо искать какие-то высокомудрые политические объяснения. Имеет место человеческий фактор. Россиян сгубил библейский смертный грех – гордыня. Они возгордились. Они действительно, реально уверовали в свою непобедимость и в свое право диктовать миру условия. Эта патология вбивались в мозги населения пропагандой в течение десятилетий: «Мы самые сильные, весь мир нас боится», «Нам море по колено, мы можем все, что захотим», ну и, конечно, главный лозунг национальной гордости великороссов – «Можем повторить».

Когда полудурок Николай Расторгуев на потеху толпе пел «Не валяй дурака, Америка» – он ведь не шутил и пел это абсолютно серьезно, с выражением гигантской самоуверенности на лице. Ему, как и его начальству, искренне казалось, что страна, находящаяся по уровню развития где-то рядом с Бразилией, Мексикой и Индонезией, имеет право указывать всему миру, что делать и как.

Иллюзию всемогущества России подогревали постоянные военные победы в эпоху путинизма, хотя, будь у кремлевских аналитиков хоть немного здравого смысла, они бы поняли, что эти успехи не являлись показателем огромной силы. Ведь ни один из побежденных противников – ни Чечня, ни Грузия, ни сирийская оппозиция, по весовой категории не могли даже приблизиться к России.

Какой смысл гордиться победами над нациями, которые не в разы, а в десятки раз меньше? В Москве многие годы гордились победой над Грузией, население которой в 40 раз меньше, чем России, – отмечали каждую годовщину великой победы, снимали фильмы, организовывали выставки… Не понимая при этом, насколько они комично выглядят.

Все его авантюры, грубые нарушения международных норм, систематическое закручивание гаек внутри страны – все это сопровождалось бессильным блеянием европейских и американских политиков: «Не надо злить Путина».

Уверенность Кремля в своей непобедимости подогревали и «наши дорогие западные партнеры», которые на цыпочках обхаживали Путина со всех сторон, чтобы он, не дай бог, не осерчал и не поднял картинно бровь. Все его авантюры, грубые нарушения международных норм, постоянное, систематическое закручивание гаек внутри страны – все это сопровождалось бессильным блеянием европейских и американских политиков: «Не надо злить Путина».

Вот он и поверил, что является вторым после бога на шарике. А заодно поверили и все остальные.

Гордыня – плохой советчик. Она застилает глаза, лишает людей способности трезво мыслить и адекватно воспринимать реальность. Гордыня – единственная причина того, что при разработке плана оккупации Украины никто даже не подумал про план «Б». В итоге, когда все пошло наперекосяк – оказалось, что никто не знает, что надо делать.

Украинская война также дала серьезный урок всему миру, где многие не годы, а столетия господствует миф о существовании «воинственных» и «невоинственных» народов. За редчайшим исключением, каковым, наверное, являются афганцы, во всех остальных случаях нельзя знать наверняка, как тот или иной народ отреагирует на военную угрозу.

Не существует никаких «воинствующих» и «невоинствующих» народов – конкретная реакция на конкретную угрозу зависит от уровня пассионарности нации в тот конкретный момент

Вот вам кажется, что нация слишком мирная, невоинствующая, и, скорее всего, ее сопротивление окажется слабым, а потом – бац, смотрите на колонны горящей бронетехники и через год обсуждаете, что будет в случае вашего поражения. Не существует никаких «воинствующих» и «невоинствующих» народов – конкретная реакция на конкретную угрозу зависит от уровня пассионарности нации в тот конкретный момент.

Ну, например, какими особыми военными достижениями увенчана история Финляндии? Вроде бы никакими – орды финских захватчиков в различных частях света вы не увидите даже в кино. Но странным образом финны в 1940 году сумели нанести фактическое поражение грозной сталинской армии, которая хотела взять всю страну, а в итоге довольствовалась лишь Карелией.

Никто не может быть уверен в быстрой и легкой победе только на том основании, что военная история противника не блещет выдающимися подвигами. В тот конкретный момент нация может вдруг на удивление даже самой себе показать чудеса героизма, а потом – через 5 или 10 лет – потухнуть и вдруг проиграть войну куда более слабому противнику.

Это все сплошная химия, тут нет ни капли политики. И главный урок украинской войны для всех тиранов и завоевателей – никогда не позволяйте себе недооценивать противника, каким бы уязвимым он не казался.

Всегда имейте план «Б».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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