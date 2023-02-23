Прошло три недели со дня встречи представителей инициативной группы по предоставлению жилья остро нуждающимся гражданам с президентом Абхазии Асланом Бжания. Президент обещал рассмотреть их обращение в течение двух недель. Прошло три недели, 800 человек, подписавших обращение к президенту, ждут от него ответа.

3 февраля трое представителей инициативной группы по вопросу предоставления жилья остронуждающимся пришли на прием к президенту Абхазии Аслану Бжания с письмом, под которым стояли подписи 800 человек. О том, как прошла эта встреча, рассказала ее участница Анжелика Габуния:

«Встретили нас некрасиво, начали интересоваться личной жизнью каждого из нас, в частности, меня спросили, откуда у меня дети, кто мой муж и тому подобное. Их это очень сильно интересовало. Я там заплакала, потому что мне было больно, что к нам так относятся. Мы поднялись на второй этаж, нас встретили десять человек «эсгэбэшников», я не знаю, зачем их там столько нужно было. После того, как нас проверили аппаратами, у нас забрали телефоны, сумки, верхнюю одежду заставили снять. Без верхней одежды мы простояли минут тридцать в холле, там было очень прохладно. С нами стояли пять «эсгэбэшников», опять же задавали нам вопросы: зачем вы пришли, что вы хотите этим доказать, что это за письмо? Потом пришел Дима Дбар, мы зашли с Димой Дбар, а президент зашел из другой двери. Он сел напротив нас, письмо, которое мы ему передали, он даже не прочел при нас. Он отдал его охраннику, охранник держал свою руку на кобуре пистолета, не знаю, зачем это надо было. Мы не пришли никого никак обидеть, можете даже подчеркнуть, что я в свое время работала в штабе (избирательном) у Аслана Георгиевича, я хотела, чтобы он был президентом, от всего сердца хотела, искренне. Но я ошиблась, я увидела, как он к нам отнесся».

Никакого официального ответа на их обращение, по словам Анжелики Габуния, нет:

«Нам президент отказал изначально, просто мы этого не поняли. Мы – простой народ, когда с нами догадками разговаривают, мы долго приходим к пониманию этого, поэтому я скажу вам так: ответа у нас нет ни «нет», ни «да». Но мы понимаем, что это – «нет», потому что, если бы это было «да», до нас бы это донесли. Мы как нуждались, так и нуждаемся. Сложилась такая ситуация, что на работу я точно уже пока не устроюсь, потому что из-за того, что я обратилась к оппозиции, чтобы нам помогли встретиться с премьер-министром, это восприняли так, что я нахожусь в оппозиции. Хотя я вообще не политик, мне до политики вообще нуль, но по факту видите, какая ситуация сложилась - ни помощи, ни разбирательства я не увидела».

Анжелика Габуния зачитала текст письма и пояснила суть обращения граждан:

Аргументация, что никто не оплачивает ежемесячные ипотечные взносы, не выдержала критики. Мы требуем вернуть ипотечный вариант программы, при этом готовы оказать всю возможную помощь по улучшению качества программы

«У нас у всех общая беда – отсутствие собственного жилья. Практически все мы живем на съемных квартирах. Для многих из нас стоимость аренды неподъемная, так как мы не можем оплачивать аренду квартиры. Среди нас есть многодетные семьи. Недавно мы решились на захват недостроенного дома, расположенного в Новом районе столицы. Мы понимаем, что мы нарушили закон, но мы должны были привлечь к себе внимание. В результате, были проведены встречи с премьер-министром Анквабом. К сожалению, решение не найдено. В ответ поднялась волна оскорблений и дискредитации. Хотим сообщить вам и нашему народу, мы не решаем только личные вопросы семей с подобными проблемами. Мы хотим обратиться к вам, что с 2019-го года была запущена государственная программа по поддержке жилья. Первый год ее работы действовал ипотечный вариант. Прекратились захваты, люди успокоились. В 2021 году программа почему-то изменилась и перестала помогать, как помогала до этого. Аргументация, что никто не оплачивает ежемесячные ипотечные взносы, не выдержала критики. Мы требуем вернуть ипотечный вариант программы, при этом готовы оказать всю возможную помощь по улучшению качества программы.

– Анжелика, что надо сделать, чтобы улучшить программу?

– Мы хотели, чтобы это подсказал нам президент, как ее улучшить. Но в целом эта программа работала. Эта программа называлась ипотека, но по факту это была касса: десяти семьям покупались квартиры на определенную сумму, выделенную государством. Эти десять семей каждый месяц платят, и на ту сумму, которую они платят, покупается квартира одиннадцатой семье. Так как это были государственные деньги, назвали это «ипотечной программой для многодетных семей». Мы хотели доработать ее так, чтобы они указали помимо многодетных семей еще семьи с детьми инвалидами, есть не многодетные мамы с детьми с ДЦП, у которых один ребенок, но он больной, есть мамы-одиночки с двумя детьми, чтобы они включили всех людей, которые реально нуждаются».

Президент обещал ознакомиться и рассмотреть письмо в течение двух недель, а прошло уже три недели. Анжелика Габуния говорит, что сейчас цель инициативной группы – обратить на себя внимание, чтобы никто не думал, что можно отложить этот вопрос в долгий ящик и надеяться, что про него все забудут. Она говорит, что они не просто требуют себе квартир, они настаивают на том, чтобы была социальная справедливость. Инициативная группа не имеет отношения к оппозиции и никаких политических целей не ставит. Им не нужна власть, им не нужна смена власти, им нужно, чтобы им помогли.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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