Недавний визит Аслана Бжания в Беларусь – в центре внимания югоосетинского экспертного сообщества. Особенное внимание привлекло заявление Александра Лукашенко о том, что в это сложное время надо быть ближе друг к другу – «и Тбилиси, и Сухуми, и Минск, все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу». Как это заявление восприняли в Цхинвале, в интервью «Эху Кавказа» рассказал югоосетинский политолог Вячеслав Гобозов.

– В ходе общения с Асланом Бжания Александр Лукашенко сказал: «Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы, нам надо быть в это сложное время ближе друг к другу – и Тбилиси, и Сухуми, и Минск, все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу». По вашему мнению, не стоят ли за этим заявлением какие-то российско-белорусские планы по склеиванию, как выразился Лукашенко, конфликтного региона?

– Я не думаю, что за этим высказыванием стоит какая-то подоплека, существует какой-то проект. Иначе информационно-аналитическая подготовка была бы более активной. Опубликовали несколько статей, появилось несколько якобы высказываний малоизвестных экспертов, явно не самых популярных, но пока что я не вижу примет тому, что идет подготовка к такому серьезному проекту.

Мне кажется, это заявление не более чем дипломатический реверанс Лукашенко в сторону Грузии. Президент Беларуси прекрасно понимает, что ни о какой склейке Грузии, Абхазии и Южной Осетии не может быть и речи хотя бы до тех пор, пока Тбилиси не начнет воспринимать сложившиеся реалии. Поэтому, мне кажется, это не более чем реверанс в ситуации, пока не принято решение, как развивать отношения с Абхазией и Южной Осетией. Ведь это на сегодняшний день инициатива не только или даже не столько Минска, сколько инициатива именно российско-белорусская. В этом смысле дипломатический реверанс Лукашенко обусловлен тем, что неясно в среднесрочной перспективе, в какую сторону пойдут процессы – то ли в сторону увеличения членов союзного государства, то ли сохранения той ситуации, которая на сегодня сложилась. Но, в любом случае, факт остается фактом: идет анализ по версиям союзного государства и, может, других вариантов интеграционного характера, которые после 2008 года фактически не обсуждались.

– Может быть, в словах Лукашенко приглашение Грузии сблизить позиции или даже войти в состав союзного государства?

Сегодняшние шаги Александра Лукашенко во многом обусловлены тем, что действительно нет понимания, как дальше будет действовать Грузия,

– Не думаю. Тут сказывается то, что ни у Беларуси, ни у России нет понимания того, как будут развиваться отношения с Грузией. Сегодня стало общим местом говорить, что Грузия занимает прагматичную позицию, хотя я оценивал бы этот прагматизм более скептически. Несмотря на то, что Тбилиси занимает якобы нейтральную позицию по отношению к украинскому кризису, Грузия активно вооружается, развивает отношения с НАТО. То есть этот нейтралитет весьма специфический. Поэтому, я думаю, сегодняшние шаги Александра Лукашенко во многом обусловлены тем, что действительно нет понимания, как дальше будет действовать Грузия, каковы вообще перспективы взаимоотношений Грузии с Беларусью, с Россией и в целом с союзным государством.

– Дает ли этот визит основания предполагать, что, возможно, Минск готовится к признанию Абхазии и Южной Осетии?

– Сегодня Минск, возможно, ближе к признанию Абхазии и РЮО, чем, скажем так, год назад. Мне кажется, после грузинской агрессии 2008 года Беларусь не начинала снова так серьезно анализировать возможность совершения этого шага.

Судя по словам Лукашенко, он тогда не получил от руководства России такого ответа, который бы его удовлетворил, поэтому, естественно, признания не произошло

Позиция Беларуси по отношению к республикам прошла несколько этапов. Сразу после войны 2008 года складывалось впечатление, что Минск готов признать их независимость, требуются лишь некие действия со стороны России. Лукашенко открыто говорил, что вел переговоры с Москвой, интересовался, насколько она компенсирует ему проблемы, которые неизбежно возникнут у Беларуси после признания Абхазии и Южной Осетии, как Россия будет помогать решать эти проблемы. Судя по словам Лукашенко, он тогда не получил от руководства России такого ответа, который бы его удовлетворил, поэтому, естественно, признания не произошло.

Я помню, в 2008 году реально шла речь о возможном вступлении Абхазии и Южной Осетии в союзное государство. Я, кстати, писал недавно статью на эту тему, где приводил слова серьезных российских политиков, утверждавших, что едва ли не до конца 2008 года республики вступят в союзное государство. Такой момент был. После этого произошел резкий поворот Лукашенко в отношении Абхазии и Южной Осетии. Он совершил почти демонстративный визит в Тбилиси, даже посетил мемориал грузинских военнослужащих, погибших в пятидневной войне. С этого момента произошло потепление между Минском и Тбилиси, естественно, позиция неприятия признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Окончательного решения Минск пока не принял – это видно по заявлению Александра Лукашенко, но и отрицания, что никакого признания не будет, тоже уже нет

Эта позиция начала меняться, когда у самого Лукашенко возникли проблемы после последних президентских выборов, она уже переставала быть столь категоричной в плане непризнания Южной Осетии и Абхазии. Но опять-таки и сейчас нет обещаний признать республики. Окончательного решения Минск пока не принял – это видно по заявлению Александра Лукашенко, но и отрицания, что никакого признания не будет, тоже уже нет.

– Об этом говорит сам факт визита.

– Во-первых, об этом сказал сам факт визита Лукашенко в Абхазию, что само по себе уже было беспрецедентным шагом. Белорусские парламентарии и общественные деятели до этого в Абхазию ездили, кстати, посещали они и Южную Осетию, но сам президент Лукашенко таких шагов не предпринимал. А сейчас, что ни говори, какие заявления ни делай, но факт остается фактом: президент Беларуси принимает президента государства, которое Тбилиси считает сепаратистским незаконным образованием.

Этот визит еще и намеренный шаг, чтобы посмотреть на реакцию со стороны Запада, Грузии и большого мира

Сама по себе эта встреча уже характеризует значительные подвижки в позиции Беларуси, и сама по себе является политическим явлением, которое говорит о том, что ситуация меняется очень серьезно. Я думаю, этот визит еще и намеренный шаг, чтобы посмотреть на реакцию со стороны Запада, Грузии и большого мира. Эта реакция будет анализироваться и учитываться в дальнейших действиях Минска и Москвы. Но то, что в их повестке дня в какой-то степени стоит вопрос о вхождении Абхазии и Южной Осетии в состав союзного государства, очень точно характеризуется самим фактом встречи Бжания и Лукашенко.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях