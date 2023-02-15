В третий раз Европарламент принимает резолюцию, в которой призвал ЕС ввести санкции против Бидзины Иванишвили. Эту поправку в резолюции «О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили» поддержали 362 европарламентария. За основной текст, призывающий «Грузинскую мечту» отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу, проголосовали около 600 депутатов. Впрочем, свою позицию партия грузинской власти обнародовала еще до голосования.

«Персональная вендетта Иванишвили против Саакашвили», – Мириам Лексман, европарламентарий из Словакии, входящая в политическую группу Европейской народной партии, смогла мобилизовать сторонников, чтобы ее поправка к резолюции «О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили» была включена в основной текст.

В нем подчеркивается «основополагающая роль олигарха Бидзины Иванишвили в продолжающемся содержании под стражей Михаила Саакашвили», которое расценивается «как часть личной вендетты». Далее следует призыв к Европейскому Совету и демократическим партнерам «рассмотреть вопрос о введении личных санкций против Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии». За эту поправку проголосовали 362 депутата, против – 121. Гораздо больше европарламентариев выступили за призыв к грузинским властям отпустить Саакашвили на лечение за границу и к президенту Саломе Зурабишвили – помиловать бывшего президента Грузии. За принятие этой резолюции проголосовали 577 депутатов, против – 33.

Также в тексте называют «неадекватными и неприемлемыми» высказывания представителей «Грузинской мечты». Несмотря на это, за час до голосования пенитенциарная служба обнародовала новые видеокадры Михаила Саакашвили из клиники «Вивамеди» в подтверждении того, что бывший президент может самостоятельно передвигаться и ему не нужны ходунки. Видеокадры сняты 1 февраля, когда Саакашвили готовился к подключению к судебному процессу. В Минюсте сочли необходимым показать, как Саакашвили передвигается в гольфах и в нижнем белье.

Другие представители власти тоже не стали дожидаться итогов голосования, и еще накануне заявили, что все эти резолюции европарламента, как и предыдущие – абсурдны. Объектом нападок, в том числе со стороны генсека «Грузинской мечты», мэра Тбилиси Кахи Каладзе, стали и те европейские политики, которые предостерегли власти перед принятием резолюции о том, что без гуманного решения вопроса Саакашвили Грузия не сможет получить статус кандидата на вхождение в ЕС к концу года.

«Правительство Грузии будет играть по грузинским правилам», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе:

«То, что мы сейчас слышим, в том числе в связи Саакашвили, какая кампания развернута против нашей страны, – это категорически неприемлемо. И в это прямо вовлечены так называемые наши друзья. Каждое их заявление основано на абсурде, лжи и дезинформации». И еще: «Если они не дадут нам этот статус, то пусть оставят его себе».

Генсеку Каладзе вторил депутат Ираклий Кадагишвили, который опроверг факты пыток и отравления Саакашвили в заключении и утверждал, что бывший президент и его сторонники симулирует болезнь:

«Человек находится в медучреждении, можно сказать, в лучших условиях. Ему предъявлено единственное требование – питайся, не ешь один только черный хлеб и чеснок».

«Позор той Грузии, которая будет следовать правилам игры Кубилюса и Грегоровой», – возмущался и депутат Ираклий Заркуа. Напомнив, что недавно в европарламенте разгорелся коррупционный скандал с вице-президентом Евой Кайли, он анонсировал задержание всех тех европарламентариев, которые выступают за освобождение Саакашвили и санкции против Иванишвили:

«Что касается угрозы европарламентариев с подорванным авторитетом, обвиненных в коррупции, я всерьез не могу ее рассматривать. Их каких-то 10-12 человек. У меня есть обоснованное подозрение, что они и есть оплаченные лоббисты».

Оппоненты власти недоумевали: ведь это уже по счету третья резолюция европарламента. И в отличие от Грузии, исполнительная ветвь власти в ЕС учитывает и прислушивается к мнению депутатов. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе тоже пытается понять позицию власти:

«Наши международные партнеры, друзья принимают резолюцию за резолюцией, а «Грузинская мечта» все равно продолжает спецоперацию по уничтожению Саакашвили. Если это не обязательство перед Путиным, если это не желание сделать приятное Путину, я не могу понять, почему на фоне получения такого огромного международного репутационного ущерба они продолжают умерщвлять Саакашвили? Они ведь политические торгаши?!»

Но не только резолюция по вопросу Саакашвили разгневала правящую партию. Там вновь заговорили о шантаже и давлении со стороны западных партнеров с целью втянуть Грузию в войну, – после того как адвокаты Бидзины Иванишвили обнародовали очередное и очень длинное письмо: как швейцарский банк Credit Suisse не допускает их клиента к своим же деньгам и как крупные мировые издания в очередной раз отказались напечатать об этом статью. В связи с этим адвокаты отвергнутую зарубежными изданиями статью решили пустить на внутренний рынок проправительственных грузинских СМИ.

Критики власти сочли это, впрочем, очередным доказательством того, что власть «Грузинской мечты» служит личным коммерческим интересам Иванишвили и что он действительно заслуживает санкций западных партнеров.

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