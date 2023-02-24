По всей Грузии сегодня проходят акции в поддержку Украины. Одна из самых масштабных была организована в Тбилиси. Возле здания парламента собрались представители оппозиции, неправительственного сектора, гражданские активисты и рядовые граждане, чтобы выразить протест войне России против Украины. На митинге звучали и лозунги, касающиеся будущего Грузии в цивилизованном мире.

Для многих представителей гражданского сектора, оппозиции и рядовых граждан, пожелавших выразить солидарность с Украиной, день сегодня начался у здания посольства этого государства в Грузии. Десятки людей пришли сюда с флагами Украины и развесили на воротах бумажных ангелов, на которых написаны имена детей – жертв войны России, развязанной против Украины. Среди них был и художник Гия Бугадзе, который в интервью телекомпании «Пирвели» сказал:

«Что может быть больнее, чем смерть детей? Дети гибнут в несправедливой войне, столько душ этих маленьких ангелов было погублено. Я пришел сюда, чтобы почтить их память. Мы, находящиеся сейчас здесь, стоим рядом с народом Украины, и, что самое главное – мы на стороне добра».

Акции в поддержку украинского народа прошли сегодня в Тбилиси и во многих крупных городах Грузии. «Победа Украины – гарант мира во всем мире» – с таким плакатом на улицы Батуми вышли украинские граждане, бежавшие от войны. Позже, к 6 часам, они присоединились к масштабному митингу на площади Европы. Один из участников акции – гражданский активист Шота Гуджабидзе в интервью «Эху Кавказа» сказал:

«Любой здравомыслящий грузин понимает, что это и наша война, поскольку у нас одна судьба, которая сейчас решается в Украине. Каждый делает, что может, те, кто не держит оружие в руках, выражают солидарность иным способом. Наши власти не разделяют нашу позицию, и потому мы должны компенсировать ее своими действиями. Во всем мире очень важна наша позиция, и мы должны приложить для этого особые усилия, чтобы донести ее до всех».

Во второй половине дня на центральной площади в Кутаиси тоже собрались десятки рядовых граждан и представителей неправительственного сектора, расправив флаг Украины под гимн этого государства. Позже они направились в Тбилиси, чтобы присоединиться к самой масштабной из всех сегодняшних акций, проходящей у здания парламента. Еще до ее начала лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил:

«Цель акции – выразить солидарность с украинским народом. А также поддержку грузинским военным, которые борются в Украине. Один из самых важных наших посылов – это то, что наше отношение к войне и настроения в отношении происходящего там принципиально отличаются от тех, которые демонстрировало на протяжении года правительство Грузии. Мы должны показать, что мы не похожи на то, что сегодня собой представляют грузинские власти».

И сегодня у Грузии есть такой шанс, считает одна из основателей НПО «Тбилиси Амкари», гражданская активистка Цира Элисашвили. За последние годы грузинское общество неоднократно доказывало международному сообществу, что позиция властей по многим вопросам кардинально отличается от мнения большинства граждан Грузии, говорит она, и сегодня общество еще раз напомнило партнерам об этом:

«Несмотря на то, что на протяжении года мы, общественность, много раз доказывали, что грузинский народ и власти придерживаются разных позиций, важно еще раз заявить об этом в годовщину начала войны. Эта акция, кроме прочего, должна стать новым этапом борьбы, этапом пробуждения. Шанс исправить репутацию Грузии в руках общества, а не властей, и люди готовы к этому. Сейчас самое главное – объединиться вокруг этой идеи. Пусть кто-то кричит о Евросоюзе, кто-то ходит с фотографией третьего президента, кто-то рассказывает о социальных проблемах или о репрессиях в сфере культуры, все это должно быть объединено в одну идею – спасение нашей страны и наших интересов».

Из Грузии в Киев два дня назад отправились представители части оппозиции, раскритиковавшие решение грузинских властей отказаться от участия в мероприятиях, посвященных годовщине войны в Украине. В частности, с посланием солидарности туда прибыли члены партий «Лело» и «Национального движения». Представитель последней – Давид Хаджишвили, сказал:

«Факт, что сегодня правительство Грузии делает ставку на победу России и Путина, и это доказывает то, что они сегодня не в Киеве и не участвуют в мероприятиях. Власти Грузии – не часть цивилизованного мира, и поэтому мы, оппозиция, находимся сегодня здесь. Получается, что мы пытаемся как-то смыть эту грязь с нашего правительства. Грузия неоднократно доказывала, что является самым близким другом Украины, хотя бы тем, что самое большое количество воюющих за Украину иностранцев – это грузины. Они сегодня борются не только за независимость Украины, но и за независимость Грузии и всего цивилизованного мира».

Накануне оппозиционеры провели несколько встреч с официальными лицами Украины, а представители партии «Лело» к тому же передали мэрии Киева карету скорой помощи. Оппоненты грузинских властей также планируют посетить Бучу и Ирпень, чтобы на месте почтить память жертв российской агрессии.

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