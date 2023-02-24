В годовщину российского вторжения в Украину из Тбилиси звучали противоречивые заявления. В последнее время правящая партия ведет антизападную кампанию, заявила журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан. С резким заявлением в адрес власти выступил и временный поверенный Украины в Грузии Андрей Касьянов. Несмотря на сегодняшнюю риторику лидеров «Грузинской мечты», которые впервые после начала войны публично пожелали победы Украине, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти страны в изоляционизме и отходе от демократии.

Заявление посла Дегнан прозвучало из президентского дворца, где состоялся прием, посвященный годовщине российской агрессии в Украине. Общаясь с журналистами, американский дипломат сделала акцент на продолжающейся антизападной риторике парламентского большинства. В качестве примера Келли Дегнан привела законопроект, слишком напоминающий российский закон об иноагентах. Документ направлен на подрыв гражданского общества и подавление инакомыслия, заявила посол:

«Очевидно, что последние 6-8 месяцев в Грузии идет кампания, которая может подорвать прочное партнерство между Грузией и Западом... Это противоречит четкому выбору грузинского народа, который очень ясно и неоднократно зафиксировал свой европейский выбор. Люди хотят европейского будущего, сильной демократии, люди хотят успешной и диверсифицированной экономики, независящей от России. В прошлые годы Грузия добилась реального прогресса в дистанцировании от России. У Грузии нет причин зависеть от России в вопросах торговли, безопасности или чего-то еще. У Грузии хорошие друзья, и думаю, что те, кто пытается подорвать крепкую дружбу Грузии с США, Евросоюзом и многими другими странами, должны услышать от грузинского народа, что это неприемлемо».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в связи с годовщиной войны, обвинила власти Грузии в антизападном крене и демонстративном игнорировании украинской повестки:

«Не могу не выразить сожаление в связи с тем, что правительство Грузии загнало себя в изоляцию, отдалилось от демократического сообщества и пытается оправдать свою непонятную, якобы нейтральную и сбалансированную позицию. Я считаю, что если не правительство Грузии, то президент Грузии должна была быть сегодня в Киеве, и я своевременно выразила готовность к этому. Несмотря на приглашение, парламент не счел нужным направить в Киев официальную делегацию. ...Если наша солидарность в основном выражается на моральном уровне, мы должны еще решительнее защищать наши принципы».

Словно бы предвосхищая последнюю фразу президентского послания, с утра лидеры правящей партии в унисон желали победы украинскому народу в справедливой борьбе против России. Первым на страничке в Facebook сделал заявление лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Украинские военные и добровольцы героически борются за независимость и территориальную целостность своей страны! Преклоняюсь перед их героизмом и самоотверженностью! Желаю дружественному украинскому народу независимости и восстановления территориальной целостности! Слава України!»

Аналогичные нотки звучали в выступлении спикера парламента Шалвы Папуашвили с трибуны президентской администрации:

«Вчера Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, соавтором которой была и Грузия, где мы требуем от России немедленно, полностью и безоговорочно вывести вооруженные силы с территории Украины и уважать территориальную целостность в пределах ее признанных границ. Я желаю Украине и украинскому народу победы в героической борьбе за свободу. Слава України!»

Заявления представителей власти вызвали недоумение наблюдателей, так как совсем недавно, 9 февраля, Ираклий Кобахидзе говорил о несомненном преимуществе России в украинской военной кампании.

Украинскую сторону риторика грузинской власти также нисколько не впечатлила – исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов на специальном брифинге, посвященном годовщине начала войны в Украине, в резкой форме раскритиковал председателя правящей партии:

«Все помнят откровенно пророссийские заявления Кобахидзе о том, что Россия имеет преимущество в войне в Украине. К сожалению, нас не удивило очередное безответственное заявление человека, именующего себя грузинским политиком, но в свое время добровольно отдавшего место председателя парламента Грузии, доверенного ему грузинским народом, никчемному депутату Думы России (Гаврилову)».

Украинский дипломат выразил недоумение по поводу слов премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который после Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «никто не знает, когда закончится война в Украине», поведав публике о мирных инициативах Тбилиси.

Политолог Хатуна Лагазидзе напомнила власти, что мирное развитие Грузии продолжается отнюдь не из-за нейтральной политики ее властей.

«Сегодняшний мир в Грузии – это заслуга Украины. Того, что она выдержала натиск России и что Украина побеждает. В случае падения Украины первыми целями стали бы Молдова и Грузия. Поэтому спасибо украинскому народу, нашим бойцам, которые стоят плечом к плечу с Украиной не только за мир в Украине, но и за Грузию. Сегодня они предпринимают решительные шаги в борьбе за выживание европейской цивилизации», – заявила Хатуна Лагазидзе.

И, наконец, у бывшего представителя Республиканской партии Давида Зурабишвили свой взгляд на сегодняшнюю риторику власти.

«Как объяснить то, что Кобахидзе и компания впервые через год после начала войны называют Россию агрессором? Либо что-то происходит на украинском фронте, и не в пользу России, либо они боятся, что на сегодняшние проукраинские митинги в городах Грузии придет слишком много людей, и они делают вид, что это, в том числе, их сторонники», – написал эксперт на своей страничке в соцсети.

С начала войны парламентская делегация Грузии посетила Украину один раз, а представители исполнительной власти страны – премьер-министр и президент, в отличие от многих руководителей многих стран, Украину не посещали.

21 февраля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал на заседании парламента о причине, по которой парламентская делегация не прибывает в Украину 24 февраля – в годовщину начала войны с Россией. По его словам, против Грузии ведется дезинформационная кампания.

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