Как антиукраинский демарш и вызов всему цивилизованному миру расценили в грузинской оппозиции отказ «Грузинской мечты» на приглашение украинской власти посетить Киев в годовщину российского вторжения. Это приглашение парламентское большинство держало в тайне.

– Педалируя такие вопросы, Георгий Вашадзе показывает, насколько он не любит ни ту, ни другую страну, – обрушился спикер парламента Шалва Папуашвили с критикой на лидера «Стратегии Агмашенебели». Благодаря Вашадзе стало известно, что «Грузинская мечта» хранила в тайне и официальное приглашение украинских властей на годовщину российской интервенции, и свой отказ от него.

– Парламент Грузии – это не только «Грузинская мечта», – упрекнула на парламентском бюро беспартийный депутат Теона Акубардия представителей партии власти:

«Здесь в парламенте есть и другие политические партии, как и независимые депутаты. Если в Украине 24 февраля не будет ни одного официального представителя Грузии, это будет говорить не только о внутренних обидах и противостоянии. Это гораздо более тяжелое событие, потому что единственный, кто заинтересован в таком положении вещей, – это Кремль».

Дело не в мелочных обидах, а в чести, поправил оппозиционерку спикер Папуашвили, раскритиковав наряду с разгласившим тайну Вашадзе и других оппозиционеров за их молчание – когда Киев защищал Саакашвили и обвинял власти в его пытках, когда представители украинских властей подозревали Тбилиси в помощи Москве в вопросе обхода санкций:

«Если бы вы подняли голос вместе с другими представителями оппозиции, когда вашу страну обвиняли в этом, чтобы не принимали в Грузии эту пропаганду и дезинформацию, от кого бы она ни исходила, хоть даже от высокопоставленных чиновников Украины, – есть определенная почва, на которой кто-то может зацепиться… Если бы вы уничтожили эту почву, уверяю вас, может быть, и не было таких недоразумений».

– Да, мы получили приглашение от Киева и отказались от него, – не стал скрывать и депутат Ираклий Заркуа, обвинив в своем отказе украинские власти:

«Мы говорим «нет». Почему? Потому что, когда высокопоставленные должностные лица Украины призывают наше государство открыть второй фронт, когда заключенного Саакашвили, который обвинен в не одном тяжком преступлении, и об этом говорится и в решении Европейского суда (по правам человека), называют политзаключенным, думаю, все это не оставляет пространства для таких дипломатических отношений».

Вдвойне возмутительной для оппонентов власти выглядит позиция «Грузинской мечты» на фоне сегодняшнего визита в Киев президента США Джо Байдена. Грузинские власти за год российской интервенции ни разу не посетили Киев, не считая прошлогодний визит парламентской делегации в Бучу и Ирпень во главе с Шалвой Папуашвили. Но и тот визит больше выглядел исключением, только оттеняющим размах антизападной и антиукраинской риторики «Грузинской мечты». Потому лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе призвал общество в своем видеообращении 24 февраля, в день годовщины российской интервенции, выразить солидарность Украине и показать свое недовольство властям на акции протеста:

«Потому мы абсолютно все должны собраться 24 февраля в Тбилиси на проспекте Руставели, чтобы эти недостойные услышали голос грузинского народа».

Этот демарш – сигнал цивилизованному миру, что «Грузинская мечта» курс держит в сторону России, считают многие грузинские наблюдатели. Этот вопрос в числе других вопросов безопасности в связи со вторжением России в Украину обсуждали грузинские аналитики сегодня с американскими сенаторами Джин Шахин и Диком Дурбиным. Говорит политолог, глава Института грузинской политики Корнели Какачия:

«Во время обсуждения внешней политики мы отметили необходимость того, чтобы США и ЕС еще больше внимания уделяли этим вопросам, чтобы повысился приоритет черноморского региона и чтобы он стал важной частью европейской внешней политики и безопасности».

Критики власти считают досадным и то, что испорченный имидж Грузии не сможет спасти и президент Саломе Зурабишвили. Мало кто рассчитывает, что правящая сила ей разрешит посетить Киев 24 февраля, чтобы встать рядом с лидерами других государств, с представителями цивилизованного мира, сплоченного против российской агрессии в Украине.

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