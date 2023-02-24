В центре Тбилиси проходит акция солидарности с Украиной

Китай призвал стороны военного конфликта в Украине уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, «отказаться от менталитета холодной войны» и начать переговоры. Документ опубликован на сайте МИД Китая. Пункта о выводе российских войск с оккупированных в Украине территорий там нет.

Документ называется «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса» и включает 12 пунктов, которые Пекин призывает выполнить.

1. Уважать суверенитет всех стран. Должны строго соблюдаться признанные международные законы, в том числе цели и принципы Устава ООН, должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран. Международное право должно применяться одинаково, без двойных стандартов.

2. Необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков.

3. Прекратить огонь и боевые действия. В войнах нет победителей. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не обострять конфликты, не допустить дальнейшего обострения или даже выхода из-под контроля украинского кризиса, поддержать встречу России и Украины, возобновить прямой диалог, как только возможно, постепенно способствовать деэскалации и смягчению ситуации и, наконец, достичь всеобъемлющего прекращения огня.

4. Начать мирные переговоры. Диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса. Следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем, создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.

5. Разрешить гуманитарный кризис. Следует поощрять и поддерживать все меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Гуманитарные действия должны соответствовать принципам нейтралитета и беспристрастности и не допускать политизации гуманитарных вопросов.

6. Защита гражданских лиц и военнопленных. Стороны в конфликте должны строго соблюдать международное гуманитарное право, воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных.

7. Поддерживать безопасность атомных электростанций. Противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции. Поддерживать конструктивную роль Международного агентства по атомной энергии в содействии безопасности и защите мирных ядерных установок.

8. Снижение стратегических рисков. Ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не может вестись. Необходимо противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия. Предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса. Мы выступаем против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах.

9. Гарантировать вывоз зерна. Все стороны должны сбалансированно, комплексно и эффективно выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю, подписанное Россией, Турцией, Украиной и ООН.

10. Прекратить односторонние санкции. Односторонние санкции и крайнее давление не только не решат проблемы, но и создадут новые. Выступать против любых односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности.

11. Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Все стороны должны серьезно защищать существующую мировую экономическую систему и противостоять политизации мировой экономики. Совместными усилиями смягчить побочные эффекты кризиса и не допустить срыва международного сотрудничества в области энергетики, финансов, торговли зерном, транспорта и другого сотрудничества и нанесения ущерба восстановлению мировой экономики.

12. Содействовать послевоенному восстановлению. Международному сообществу следует принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликтов. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом отношении.