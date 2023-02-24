Членам Комиссии по конституционной реформе стало известно, что направленная в Конституционный суд Абхазии президентом Асланом Бжания поправка к закону «О законодательной и исполнительной власти» не соответствует предложениям комиссии. На просьбу предоставить им текст обращения президента Конституционный суд ответил отказом. Ситуацию прокомментировал «Эху Кавказа» юрист Саид Гезердава.

В социальных сетях опубликован ответ Конституционного суда Абхазии на обращение девяти членов Комиссии по конституционной реформе. Его прокомментировал юрист Саид Гезердава, один из членов комиссии, подписавший запрос в КС:

Если он не посчитал важным давать ход нашим предложениям, то он должен был отменить свой указ и уже в порядке собственной законодательной инициативы предлагать какие-то свои поправки

«Часть членов Комиссии по конституционной реформе – это ровно половина ее состава, решила обратиться после того, как мы узнали, что президентом в Конституционный суд был внесен проект конституционного закона о поправках к Конституции. И, насколько нам стало известно, внесенные им поправки не соответствуют тем предложениям, которые были сформулированы комиссией. Нас пытались убедить в том, что президент имеет право поступать таким образом и не обращать внимания на предложения Комиссии по конституционной реформе. В указе президента четко говорится, что комиссия создавалась именно для подготовки поправок к Конституции, это была ее задача. Соответственно, решения президента обязывают его же, то есть он не может отменять каким-либо образом свои решения. Если он не посчитал важным давать ход нашим предложениям, то он должен был отменить свой указ и уже в порядке собственной законодательной инициативы предлагать какие-то свои поправки».

Саид Гезердава заявил, что, обратившись в Конституционный суд, президент Аслан Бжания сослался на решение комиссии, но это не соответствует действительности:

Наши предложения значительно шире, они не предполагали процедуру роспуска парламента. И нас, конечно, удивило, что нашим именем прикрываются

«По процедуре он должен, конечно, получить заключение Конституционного суда о том, соответствуют ли эти предложения Конституции, а в данном случае не противоречат ли эти поправки принципу разделения властей. И получил от Конституционного суда положительный ответ. Нам также стало известно, что президент в своем обращении в Конституционный суд указывает, что эти поправки, его поправки, основываются на результатах работы конституционной комиссии, что совершенно не правда. В связи с этим мы, представители Комиссии по конституционной реформе, решили уточнить, в действительности ли есть указание на то, что президент ссылается на нас, как на тех, кто участвовал в подготовке этих поправок. Дело в том, что тот результат, та поправка, с которой он обратился в Конституционный суд, совершенно не соответствует нашим предложениям. Наши предложения значительно шире, они не предполагали процедуру роспуска парламента, и члены Комиссии по конституционной реформе были против этих предложений, которые озвучивались некоторыми из участников. И нас, конечно, удивило, что нашим именем прикрываются».

По словам Саида Гезердава, члены Конституционной комиссии предприняли попытку разобраться и поэтому обратились в Конституционной суд как в орган, который получил документы из администрации президента и работал над ними.

Он прокомментировал решение КС об отказе в предоставлении информации членам Комиссии по конституционной реформе:

Получается, что Конституционный суд как-то пытается прикрыть исполнительную власть вместо того, чтобы быть на стороне граждан, которые заинтересованы в получении достоверной информации

«Мы получили отказ Конституционного суда в ознакомлении с материалами дела. Я считаю отказ неправомерным и ссылку на закон об обеспечении доступа к информации о деятельности суда тоже неправомерной, они неправильно аргументированы. Мне, честно говоря, позиция Конституционного суда совершенно непонятна. Получается, что Конституционный суд как-то пытается прикрыть исполнительную власть вместо того, чтобы быть на стороне граждан, которые заинтересованы в получении достоверной информации, да? Мне кажется, что тут Конституционный суд идет против собственных принципов, мне кажется, что это – совершенно недопустимая позиция, это какой-то нонсенс. И закон об обеспечении доступа к информации о деятельности судов не запрещает никакой доступ к такой информации. Тем более что этой информацией интересуются члены Комиссии по конституционной реформе, которые упоминаются в сопроводительных документах к этой поправке, причем совершенно незаконно и неправомерно упоминаются, на мой взгляд. И, естественно, это вызвало наше возмущение. Мы, конечно, подумаем, каким образом реагировать. И мне кажется, что это в каком-то смысле даже подлог со стороны исполнительной власти и какая-то попытка скрыть эти действия со стороны аппарата Конституционного суда. Мы обращались непосредственно к председателю, но почему-то ответ получили за подписью руководителя аппарата. Это тоже нас как-то смущает…»

На вопрос, почему члены комиссии не обратились напрямую в администрацию президента за копиями соответствующих документов, Саид Гезердава ответил, что они хотели ознакомиться с материалами судебного дела, и в дальнейшем планируют обратиться в администрацию президента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях