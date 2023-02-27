В 2022 году в страны ЕС и Шенгенской зоны поступило рекордное с 2008 года количество заявок о предоставлении убежища. Почему люди отказываются от жизни в Грузии? На вопрос «Эхо Кавказа» отвечали жители Тбилиси.

– Как вы думаете, почему люди уезжают из Грузии на ПМЖ в другие страны?

Лексо: Я уже уезжал и вернулся. Несколько лет я пробыл в иммиграции в Европе, однако по определенным причинам пришлось вернуться. Я уехал, поскольку там предложили работу с нормальной заработной платой. Почему остальные уезжают туда, я сказать не могу, наверное, что-то не нравится в Грузии. У меня есть несколько знакомых, которые в прошлом году решили уехать в Европу, в основном все едут туда.

Лика: У меня тоже в планах продолжить учебу за рубежом, и если получится, то останусь жить в Европе. Из Грузии много молодых людей уезжает именно потому, что в странах ЕС можно начать учебу в вузах, которые дадут тебе больше знаний, чем местные. Там же можно получить хорошую практику, и твой опыт будет цениться во всем мире, в том числе и в Грузии, если вдруг решишь вернуться на родину. С дипломом из европейских вузов можно рассчитывать на карьерный рост в любой сфере, получать более высокие должности. Все это и есть основная причина того, что из Грузии стали массово уезжать граждане. Люди пытаются повысить свою квалификацию, там строить свою карьеру.

Тамаз: Люди бегут из Грузии потому, что повелись на авантюру оппозиции. Тут лучшая ситуация, чем в большинстве стран, куда уезжают наши граждане. Они просто не понимают этого, слушают оппозицию, которая постоянно твердит, что тут невозможно жить, просто чтобы дискредитировать власть. Но на самом деле у нас мир и процветание последние 10 лет. Уезжают лишь дураки, которым внушили, что это не так. Почему же тогда сюда столько людей из Украины и России приезжают, не за худшей жизнью же? Нас уверяют, что все плохо, а люди сюда приезжают, чтобы отдохнуть и провести время.

Ламара: Бегут из Грузии потому, что нет здесь рабочих мест, а если и предлагают работу, то за копейки. У нас нет нормальных зарплат, вот люди и пытаются уезжать на заработки в другие страны. Но вы не думайте, что это простое решение, многие люди голодают здесь, и все равно им очень тяжело уехать из родной страны. Многим приходится оставлять любимых людей, свои дома – это очень тяжело. У меня много знакомых, в основном тех, кто переселился в Европу. Сейчас друзья уехали в Германию, им присвоили статус беженцев, и им там живется намного лучше, чем жилось здесь. Я бы и сама уехала, только не хочу покидать Грузию. В общем, все из-за экономической ситуации в стране, и власти должны сделать хоть что-то, чтобы не было такой утечки.

Житель Тбилиси: Естественно, все из-за отсутствия рабочих мест. В основном уезжают молодые люди, которые здесь заканчивают учебу и не могут найти работу. Многие за последние годы уехали за рубеж, местные жители видят, что у них получается неплохо зарабатывать и тоже решают последовать их примеру. Тут практически у всех есть банковские долги, расплатиться с которыми просто не могут, а в Европе совершенно другие зарплаты, вот и едут за лучшей жизнью. У меня очень много таких знакомых и близких, около 15 человек. При этом даже те, кто не может там нормально устроиться, все равно остаются там жить. Бывает, начинают воровать, это плохо, но для многих это предпочтительнее жизни в долгах в Грузии. Это и есть основная причина.

Мака: Из всех стран уезжают, не только из Грузии. У всех свои причины, необязательно все должно быть плохо, чтобы возникло желание жить в другом государстве. Все намного лучше, чем было при Саакашвили. Больше ничего не скажу.

Георгий: Я точно знаю, почему люди уезжают из Грузии, поскольку у меня за последний год двое друзей уехали в Европу, а трое – в США. Уехали они потому, что не видят никаких перспектив в стране. Они работали здесь, причем нормальную зарплату получали, у них было здесь жилье и автомобили, но решили все продать и переселиться за рубеж. Просто не видят перспектив. Если власти продолжат свой курс на Россию, еще больше людей решат уехать из страны. Люди не желают возвращаться в Советский Союз, потому и отдают предпочтение жизни за рубежом.

Нина: Грузия – бесхозная страна. У нас нет руководителя, который бы работал на благо страны, жизнь невыносимая, вот и уезжают люди из Грузии. Пока у власти будет оставаться Иванишвили, ничего не изменится, он – второй Шеварднадзе. Вспомните, какая жизнь была при Шеварднадзе, мало чем отличается от сегодняшней. Им всем плевать на свой народ, думают лишь о своем богатстве. Вместо того, чтобы делать все, чтобы люди возвращались сюда, наоборот, делают все, чтобы люди бежали отсюда.

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