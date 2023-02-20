Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня написал в Facebook, что если бы не безвизовый режим с Евросоюзом, из Грузии в Европу уезжало бы меньше народу, чем возвращалось. При этом, сравнивая Грузию с другими странами, Кобахидзе отметил, что у Грузии «самые оптимальные данные». Эти заявления вызвали неоднозначную оценку политиков и экспертов.

Свои предположения председатель правящей партии подкрепил статистическими выкладками:

«После вступления в Евросоюз и введения безвизового режима население Литвы уменьшилось на 600 тысяч, а Латвии на 400 тысяч человек... После установления безвизового режима между Грузией и ЕС с 2018-го по 2021 год отрицательное сальдо миграции составило всего 29 тысяч человек, то есть за четыре года из страны выехало всего на 29 тыс. человек больше, чем въехало. И если бы не безвизовый режим с Евросоюзом, можно уверенно сказать, что за эти годы Грузия имела бы не отрицательное, а положительное сальдо миграции».

Также в своей публикации Кобахидзе отметил жесткую миграционную политику США в отношении Грузии.

«В 2021 году США одобрили только 37 процентов заявлений на получение визы для граждан Грузии… С другой стороны, жесткая визовая политика существенно препятствует иммиграции грузин в США, что имеет свой положительный эффект», – подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

«Очередной неприкрытый антизападный выпад» – так оценили соображения лидера партии власти в оппозиции. По словам одного из лидеров «Лело» Саломе Самадашвили, под видом статистики грузинскому обществу преподносится очередная манипуляция:

«Членство в Европейском союзе означает, что любой гражданин Грузии сможет переехать работать и жить в любую точку Европейского союза. И если безвизовый режим привел к такой массовой эмиграции из Грузии, то, по логике Кобахидзе, членство в ЕС для Грузии станет форменным самоубийством. Таково новое пропагандистское заклинание от «Грузинской мечты» против европейского будущего», – написала политик в соцсети.

Статистика европейских структур свидетельствует, что приведенная Кобахидзе статистика неактуальна, так как не затрагивает данные за 2022 год.

В докладе Агентства Евросоюза по вопросам убежища (EUAA) о миграции по Грузии говорится, что вторжение России в Украину «было основным фактором», повлиявшим на увеличение количества обращений граждан Грузии о международной защите в странах-членах ЕС. Согласно статистике, за год вторжения России в Украину в Грузии нашли пристанище около 24 тысяч украинцев, более 100 тысяч россиян и 15 тысяч белорусов. В то же время за первые четыре месяца 2022 года страны ЕС приняли более восьми тысяч обращений от соискателей убежища из Грузии, что на 183% превосходит тот же период 2021 года. Показательно, что 9 из 10 соискателей убежища заполнили заявку впервые.

Приведенные Кобахидзе цифры затрагивают период пандемии 2020-2021 годов, когда передвижение между странами было практически заморожено. Данные по гражданам Грузии, ищущим убежища в странах Евросоюза и Шенгенской зоны, в указанные Кобахидзе годы таковы:

В 2018 году – 20 950 человек, в 2019 году – 22 765 лиц, 2020 год – 8 905 человек, 2021 год – около 14 тысяч.

По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, статистика по миграции последнего десятилетия не столь однозначна. Миграционное сальдо нельзя считать единственным критерием демографических изменений в стране:

«В цифрах, возможно, миграционное сальдо не меняется, но критические изменения происходят с населением страны. Судите сами: с 2012 по 2021 год в Грузии на постоянной основе осели до 44 тысяч российских граждан, а за этот период из страны выехало на 200 тысяч граждан Грузии больше, чем вернулось. По сути, количественный баланс населения остается на том же уровне, но уменьшается количество коренного населения за счет прибывавших. Это серьезная демографическая проблема – согласно мировому опыту, как правило, обратно на родину возвращается не более половины».

В целом, по словам эксперта, пик миграции из Грузии пришелся на 90-е годы прошлого века, когда из-за кровопролитных конфликтов и экономических неурядиц население Грузии сократилось более чем на миллион человек. В последние 20 лет ситуация стабилизировалась – сегодня из страны люди уезжают не для физического выживания, а для улучшения бытовых и экономических перспектив. Кроме того, глобализация мировой экономики и всемирная Сеть максимально упростили перемещение людей. Тем более, в отличие от времен СССР, люди уезжают из Грузии с возможностью возвращения на родину из любой точки Европы за несколько часов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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