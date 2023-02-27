Итоги визита президента Абхазии в Беларусь вызвали разочарование. И дело даже не в том, что Батька попутал имя нашего президента и официальный прием был мало похож на встречу глав двух государств. Я уверена, что всем понятно, почему лукавый белорусский лидер, встречаясь с президентом Абхазии, щедро отвешивал поклоны Грузии, пытаясь уклониться от обвинений, которые, без сомнения, должны были последовать (и последовали) со стороны Тбилиси.

Абхазов разочаровал не Лукашенко, а Бжания. Потому как нынешний диалог Бжания-Лукашенко был не просто бестолковым, а шагом назад во взаимоотношениях Беларуси и Абхазии. Чтобы понять это, надо вспомнить, что в 2008 и 2009 годах между президентами Багапш и Лукашенко проводились встречи на совсем ином уровне и с другой подвеской дня: они обсуждали вопрос признания Абхазии и Южной Осетии, и тогда это было более актуально для наших стран, но гораздо сложнее для Лукашенко, чем сегодня.

В 2008 году во время встречи Лукашенко с Багапшем и Кокойты белорусский президент совершено недвусмысленно осудил агрессию Грузии против Южной Осетии, поддержал Россию в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии и пообещал вынести этот вопрос на рассмотрение парламента. По итогам встречи в марте 2009 года Багапш оптимистично заявил, что теперь у него «есть основания надеяться, что до конца года нашу независимость поддержит Беларусь». Президенты действительно договорились и даже обозначили дату рассмотрения вопроса – 2 апреля белорусский парламент должен был принять решение о признании или непризнании Абхазии и Южной Осетии. Вопрос на сессию вынесен не был, но на существующие торгово-экономические отношения двух стран это не повлияло.

Бжания опять встречается с Лукашенко, но вместо обсуждения внешнеполитических вопросов выслушивает, как Лукашенко проявляет заботу об экс-президенте Саакашвили, отвешивает реверансы в адрес Грузии

С того времени в Абхазии сменилось четыре президента. И вот пятый президент Бжания опять встречается все с тем же Лукашенко, но вместо обсуждения внешнеполитических вопросов выслушивает, как Лукашенко проявляет заботу об экс-президенте Саакашвили, отвешивает реверансы в адрес Грузии и всеми силами дает понять грузинским политикам и общественности, что за этой встречей не последует никаких последствий. Ни слова о признании – речь идет о поставках вина, обучении в белорусских вузах, участии в «Славянском базаре». Дежавю и только – опять минский тракторный завод, торговый дом и визит в парк высоких технологий.

Кстати, в свое время Багапш дать понять Лукашенко, что сначала признание, а потом и торговый дом, и экономические, и все остальные хозяйственные вопросы на государственном уровне.

А вот нынешнему президенту Аслану Бжания и МИД Абхазии эта программа «вовлечения без признания» пришлась по душе. «Переговоры лидеров Республики Абхазия и Республики Беларусь прошли на очень высоком уровне», – вещает МИД Абхазии, который (и теперь уже совсем непонятно почему) занимался подготовкой этой встречи. Бжания продлевает безвизовое нахождение граждан Беларуси в Абхазии, находясь в Минске. Доволен и Лукашенко – против его страны вводят санкции, и туристическое направление кажется ему «очень важным». «Почему мы не должны ездить друг к другу в гости?» – цитирует Лукашенко пресс-служба Бжания, пытаясь выдавить хоть какой-то результат от встречи на высшем уровне. Конечно, возникает логичный вопрос: зачем президенту понадобился этот априори нерезультативный визит?

Президенту Бжания, у которого очевидный кризис легитимности, нужно направить хоть какие-то позитивные импульсы своему народу

Дело в том, что президенту Бжания, у которого очевидный кризис легитимности, нужно направить хоть какие-то позитивные импульсы своему народу. Тем более что отступать от своих планов, которые не соответствуют интересам Абхазии, он не намерен.

Хотели как лучше, а получилось как всегда. И после Лукашенко Бжания возвращается в Москву, чтобы встретиться с рядом российских чиновников. Пресс-служба президента Абхазии сообщает о встречах с заместителем председателя правительства Александром Новаком и министром экономического развития Максимом Решетниковым, как всегда, общими фразами – обсуждались вопросы взаимодействия в области энергетики, реализации пунктов программы гармонизации законодательства Абхазии с законодательством России, привлечения инвестиций и, конечно, восточные сказки про аэропорт и газификацию, по методу Шехерезады. Никто кроме журналистов этот повторяющийся набор слов и не слышит, тем более что общественность находится под впечатлением от белорусского диалога на высшем уровне. Но информация просачивается из другого, тоже весьма скупого на подробности источника. Пресс-служба правительства России сообщает, что абхазский президент взял на себя обязательства внести поправки в закон об энергетике, и что ему поручили (и это еще один повод для возмущения общественности) принять закон об инвестиционной деятельности. В обмен на что будет выдан кредит, о котором мечтают президент и премьер?

Если обозначить каждый вопрос в отдельности, то получается, что президент поехал в Москву, чтобы пообещать принять то, что вызывает протест в обществе. Поправки в закон об энергетике, предусматривающие возможность приватизации системы, уже обсуждались в обществе – против них возражает даже часть депутатов пропрезидентского парламента. Против рассмотрения в парламенте проекта закона об инвестиционной деятельности, который предусматривает откровенный грабеж – освобождение инвесторов от налогов на 25 лет, выступили депутаты, и он вернулся к президенту «на доработку». А по поводу кредита «на энергетику», которую президент и его окружение планируют продать, так вообще возникают четкие ассоциации с аналогичным железнодорожным займом, который Абхазия взяла для того, чтобы отдать российской железной дороге, чтобы та отремонтировала полотно, прежде всего, для собственной выгоды. Кредит по сей день висит на Абхазии.

Теперь Бжания не придумал ничего лучшего, чтобы еще раз поставить народ Абхазии все на те же кредитные грабли

И теперь Бжания не придумал ничего лучшего, чтобы еще раз поставить народ Абхазии все на те же кредитные грабли. К тому же энергетики неустанно посредством СМИ и Общественной палаты, парламента прошлого созыва упорно сообщают власти, что могут без всяких кредитов вывести сектор из кризиса и оставить энергетику в собственности государства. «Совершено спокойно, своими силами можем реализовать все мероприятия по восстановлению энергетики», – утверждают они.

Бжания всего этого не слышит – ему поручили принять законы, которые устраивают российских олигархов, и создать им условия для получения сверхприбыли в Абхазии – и «взял под козырек».

В понедельник, 27 февраля, он вернулся в кабинет президента Абхазии вместе с граблями для народа, и нам осталось только наступить на них в очередной раз.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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