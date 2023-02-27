Закон о налоге на добавленную стоимость опять стал предметом полемики в абхазском обществе. Предприниматели требуют, чтобы действующая власть выполнила свои предвыборные обещания и отменила его. Два года назад они заявляли о своей готовности объявить мораторий на уплату налога и обратиться в суд. Вчера это письмо разместили абхазские телеграм-каналы. Руководитель рабочей группы парламента, которая занималась вопросом НДС, Натали Смыр объяснила «Эху Кавказа», почему налог называют «нелегитимным и коррупционным».

Закон о ввозном налоге на добавленную стоимость стал в Абхазии уже притчей во языцех. Под лозунгом отмены ввозного НДС шли к власти нынешний президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб. Последний называл введенный в бытность президентом Раулем Хаджимба налог «ржавчиной, разъедающей экономику». Однако, как это было уже не раз, предвыборные обещания рекрутируют сторонников и обеспечивают голоса, но потом благополучно забываются. Зато граждане не забывают и периодически напоминают про них власть предержащим, и старые нерешенные проблемы снова выносятся на суд публики.

Вот и теперь телеграм-каналы публикуют письмо, подписанное в 2020 году 133 предпринимателями. Они требовали пересмотреть закон об НДС и утверждали, что он уничтожил торговлю товарами узкой специализации и разорил бизнес, создав неравные условия для одних предпринимателей, чьи товары освобождены от уплаты налога, по сравнению с другими, которые подвержены полному налогообложению. В своем письме они называют закон «коррупционной схемой» и ссылаются на рабочую группу парламента, которая должна была реформировать его и которую возглавляла бывший депутат парламента Натали Смыр. В этом же письме предприниматели обещают объявить мораторий на уплату налога и обратиться в судебные органы, так как рабочая группа якобы признала, что закон не прошел необходимые процедуры утверждения и является нелегитимным.

Ситуацию прокомментировала председатель рабочей группы по реформированию НДС Натали Смыр. Она сказала, что налог вводился для защиты интересов местных производителей и касался ввозимых из России товаров. Но, поскольку все составляющие для производства местных товаров ввозятся извне, он не решал эти задачи.

Депутаты обратились в Центр стратегических исследований при президенте, к специалистам АГУ и в Институт экономики с просьбой изложить свое видение того, как реформировать НДС. Появились два предложения. Одно – ввести дифференцированный налог в 3%, 5%, 7% и 10% для разных групп товаров, другое – принять единую и уменьшенную ставку ниже 10%, но для всех групп товаров, кроме тех, которые формируют потребительскую корзину. Натали Смыр объяснила, почему эти попытки не имели успеха:

«Все это не имело успеха, потому что для того, чтобы принять данный законопроект, нужен был очень большой и объемный документ. На сегодняшний день ни одно руководство страны не может убрать НДС и не пойдет на это, потому что ввозной НДС дает в бюджет порядка 1,2-1,4 млрд рублей. Отказаться от этих денег не может ни одно правительство. Это поставит под угрозу бюджетные обязательства, особенно если учитывать, что сегодня бюджет сверстан с дефицитом в 1,7 миллиардов рублей. Понятно, что никто никогда не уберет НДС. Второе, если учитывать, что мы завозим все, даже товары, которые необходимы в процессе производства местных товаров, это тоже один из источников дохода».

По словам Натали Смыр, в Абхазии большой список товаров, которые необоснованно освобождены от уплаты НДС, что ставит предпринимателей в неравные условия:

НДС стал теневым налогом, то есть он не отражается в полной мере, там большая теневая составляющая, и от этого никто не хочет отказываться

«Список товаров, которые не подлежат НДС, – это лоббистский список. Каждый, кто мог и имел доступ, пролоббировал свои товары, которые не попадают под НДС. Мы хотели пойти по такому пути, чтобы товары первой необходимости – продукты питания, лекарства и высокие технологии не подвергались налогообложению. Мы должны были четко понимать, что товары первой необходимости, входящие в потребительскую корзину по товарам питания, не должны облагаться НДС. Но почему кофе должно быть товаром первой необходимости? Почему мраморная говядина не должна попадать под НДС? Это же не товары первой необходимости, а они не подпадают под НДС. Должна была быть работа со всеми ведомствами, в парламенте, с предпринимателями, налоговой, таможней. Если бы мы могли четко понимать, а не лоббировать чьи-то интересы, то сегодня мы могли бы что-то сделать. Но в мою бытность этого не получилось, хотя я очень долго работала над этим законопроектом. НДС стал теневым налогом, то есть он не отражается в полной мере, там большая теневая составляющая, и от этого никто не хочет отказываться.

– А в чем она заключается?

– Потому что я везу товар, и, чтобы его не показывать на границе, весь перечень товаров, которые подлежат декларированию и оплате, мне лучше дать, извините, в карман и половину заплатить. Вот и все».

Натали Смыр считает, что НДС вместо того, чтобы защищать местных производителей, наоборот, обкрадывает их. Так, в Абхазии производится собственная питьевая вода, но ее завозят в республику, и она освобождена от уплаты НДС. То же самое с хлебом: ввозимый в Абхазию хлеб не подпадает под НДС и так далее.

Натали Смыр согласилась с мнением предпринимателей о том, что закон не прошел все процедуры утверждения и поэтому не является легитимным:

Если люди захотят, они могут обратиться в суд и не платить НДС

«Могу точно сказать, что данный закон нелегитимен в той части, что должны приниматься приложения к данному закону группы товаров, которые подлежат либо не подлежат НДС. В нашем законе написано, что перечень товаров должен быть утвержден парламентом, а утвержден всего один список. Я вас уверяю, если люди захотят, они могут обратиться в суд и не платить НДС, чтобы вы понимали.

– А что по факту?

– Кабинетом министров списки приняты, но парламентом не утверждены».

Натали Смыр сообщила, что для утверждения списков пересекающих границу товаров таможня должна была решить вопрос кодов. Эту работу начали с грамотным таможенником Ушанги Квициния, но его сняли, и завершить начатое не удалось. Каждый раз менялись люди, дела не шли, в результате рабочая группа ничего сделать не смогла, а предприниматели остались ни с чем.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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