Обзор грузинской прессы

В «Грузинской мечте» утверждают, что в «Национальном движении» назрел очередной конфликт. На этот раз друг другу противостоят экс-премьер Вано Мерабишвили и бывший министр обороны Давид Кезерашвили, заявил на одной пресс-конференции председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

«У Хабеишвили никто ничего не спрашивает. Ни репутация, ни заявления Хабеишвили никого не беспокоят, всеми процессами в партии управляют и принимают решения Мерабишвили и Кезерашвили. А между ними уже возникла трещина. У нас есть такая информация», – цитирует Кобахидзе газета «Резонанси».

Между тем председатель партии власти заявил, что причина очередного раскола в «Национальном движении» – расхождение ее лидеров во мнении, стоит ли бойкотировать работу парламента. У оппозиции просто не хватает интеллектуальных ресурсов для участия в парламентской работе, считает Кобахидзе.

Политолог, бывший госминистр по вопросам гражданского примирения и равноправия Паата Закареишвили напоминает, что председателю правящей партии свойственно делать провокационные заявления, не подкрепляя их никакими фактами.

Кобахидзе всегда утверждает, что у него есть информация, однако никогда не говорит, откуда он получил эту информацию. Несет полную чушь

«Кобахидзе всегда утверждает, что у него есть информация, однако никогда не говорит, откуда он получил эту информацию. Несет полную чушь. Впрочем, если это действительно так, то, вероятно, внутри команды происходит перераспределение сил. Как видно, у Мерабишвили больше влияния и власти в партии, а у Кезерашвили, вероятно, больше денег. И, возможно, деньги противостоят власти, а власть деньгам. Что касается заявления о том, что одна из причин конфликта между Мерабишвили и Кезерашвили – разногласие по поводу парламентского бойкота, мне не интересно, кто из них сторонник этой идеи. Однако тот, кто останется, поступит мудро, кто уйдет – глупо», – цитирует Закареишвили газета «Резонанси».

Приоритет №1 для мэрии Тбилиси – это реализация транспортной политики, о чем неоднократно заявлял градоначальник Каха Каладзе, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. План столичных властей подразумевает обновление общественного транспорта, ремонт станций метро, реформу такси и введение системы зонально-почасовых парковок. Однако, несмотря на то, что план уже давно приведен в действие, город до сих пор борется с пробками и другими проблемами. Впрочем, руководитель Агентства транспорта и городского развития Виктор Цилосани уверяет, что результаты еще незавершенной политики можно увидеть уже сегодня:

В городе будет 10 основных коридоров, по которым будут передвигаться 18-метровые автобусы, они будут обслуживать примерно 50% всех пассажиров

«До сих пор на общественном транспорте ездили гораздо меньше людей, возможно, вы видите, что люди, которые никогда не передвигались на общественном транспорте, пользуются им сегодня, поскольку понимают, что процесс проезда значительно улучшился, и до того или иного места можно добраться намного быстрее, чем на машине. На первом этапе мы полностью обновили автопарк, второй этап – это его «ускорение», мы сейчас на этом этапе. В городе будет 10 основных коридоров, по которым будут передвигаться 18-метровые автобусы, они будут обслуживать примерно 50% всех пассажиров. Уже начался процесс их закупки, ведутся переговоры с поставщиками, речь идет о 200 автобусах, и они будут поставлены до конца года поэтапно».

Издание поговорило с Цилосани и о станции метро «Гоциридзе». Мэрия Тбилиси объявила о ее закрытии на ремонт в феврале 2021 года. Изначально в муниципалитете заявляли, что работы продлятся три месяца, однако даже спустя два года станция не обслуживает пассажиров. Цилосани утверждает, что проблема в недобросовестности подрядчиков:

«Ждем отчета экспертов по безопасности. Безопасность более важна, чем ускорение процесса. Работы здесь завершены, сейчас эксперты все проверяют, изучают и готовятся представить свое заключение. Что касается сроков, я намеренно не буду говорить об этом, поскольку станция «Гоциридзе» стала нашей «ахиллесовой пятой». Я надеюсь, что ответственных компаний в Грузии больше, чем безответственных. Случай с «Гоциридзе» был единственным и неповторимым. Надеюсь, ничего подобного больше не повторится и ремонт другой станции – «Варкетили», будет завершен вовремя».

Мэрия Тбилиси объявила о начале ремонта станции метро «Варкетили» в начале февраля, работы продлятся 18 месяцев, пообещали городские власти.

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Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате мира – мечта, ставшая явью. Несмотря на поражение в последнем матче против Исландии, грузинские баскетболисты получили путевку на ЧМ (матч завершился со счетом 80:77, однако исландцам не хватило очков для выхода на чемпионат мира, так как ранее они проиграли в матче в Рейкьявике с разницей в счете в три очка). Об историческом для грузинского баскетбола моменте информационное интернет-агентство ambebi пообщалось с вице-президентом Федерации баскетбола Грузии Владимиром Бойса:

Представьте, мы будем играть против американцев, это ведь мечта каждого, большого или маленького, – увидеть, как мы будем играть против NBA

«Конечно, мы ожидали успеха. Последние две игры против Нидерландов и Исландии дали нам реальный шанс сыграть на ЧМ. Мы проделали большую работу и действительно сотворили историю. Поверьте, на этот чемпионат очень трудно попасть, для этого мы проделали очень тяжелую работу. Представьте, мы будем играть против американцев, это ведь мечта каждого, большого или маленького, – увидеть, как мы будем играть против NBA».

Что касается последних нескольких матчей, которые принесли грузинской сборной путевку на ЧМ, они дались Грузии не так легко, как рассчитывали в спортивном сообществе, говорит Владимир Бойса:

«Думали так: Нидерланды без побед, да и как мы можем проиграть Исландии, а они показали нам, что это сильные команды и умеют играть. Мы должны помнить, что теперь играем на ЧМ, поэтому все лето будут проходить подготовки, расслабляться нам некогда».

На чемпионате мира по баскетболу сборная Грузии впервые в своей истории будет сражаться в составе 31 команды, лучших на планете. Турнир будет проходить с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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