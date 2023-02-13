В Грузии продолжаются акции протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили. На этом фоне бывший премьер-министр Вано Мерабишвили в эфире «Фейгин LIVE» пообещал коренным путем изменить ситуацию в Грузии через несколько месяцев.

«Свободу Михаилу Саакашвили!» – под таким лозунгом собрались на митинг возле офиса «Грузинской мечты» сторонники «Единого национального движения» и экс-президента. Они требовали освобождения Михаила Саакашвили.

По словам участников митинга, главная цель протеста – показать, что «Грузинская мечта» игнорирует интересы граждан Грузии. По их словам, акции протеста будут продолжаться постоянно, до исполнения их требований.

Все более активно участвует в протесте бывший премьер и глава МВД времен правления «Нацдвижения» Вано Мерабишвили, который в вечернем эфире российского правозащитника Марка Фейгина поделился планами по освобождению Саакашвили. Вот выдержки из его выступления:

«Иванишвили строит в Грузии подобие России – любая оппозиция неприемлема. У него простая тактика: любой соперник должен находиться либо за границей, либо в тюрьме. И, конечно, главную опасность для него представляет экс-президент, потому что Иванишвили знает, что Саакашвили – главный враг Путина. 10 дней назад прошли перевыборы руководства «Нацдвижения». Главной претензией к бывшему руководству была пассивность в деле освобождения Саакашвили. Выбрано новое руководство, и я очень доволен, что в течение этой недели по всей Грузии прокатились акции протеста в поддержку Саакашвили. Я уверен, что новое руководство добьется того, что через несколько месяцев кардинально изменится положение в Грузии».

Публичные откровения Мерабишвили сегодня прокомментировали сторонники бывшего руководителя ЕНД Ники Мелия, который до выборов часто высказывался против вмешательства Вано Мерабишвили в дела партии. Бывший член политсовета Бачо Долидзе считает, что возвращение в активную политику Мерабишвили и саботирование парламентской деятельности все сильнее отдаляет партию от избирателей:

«Очень важно, что в этих действиях мы смогли консолидировать не только оппозиционный спектр, но и гражданское общество. Вано Мерабишвили является проблемой для «Национального движения». Хочу вам прямо сказать: партия в таком состоянии обречена вечно находиться в оппозиции, чего я не хочу. Потому что эта партия имеет уникальную платформу для смены этой власти, правящей команды. Желаю, чтобы были предприняты более действенные шаги, а не то, что мы видим сейчас».

В новом руководстве ЕНД заверили, что появление Мерабишвили не означает его возвращения к руководству партии. По словам члена политсовета «Национального движения» Дмитрия Шашкина, Мерабишвили не претендует на должности.

«Вано Мерабишвили неоднократно заявлял, что ему неинтересны никакие должности в Грузии, и как рядовой член он поддерживает «Национальное движение». Вано Мерабишвили является одним из основателей Национального движения, однако, еще раз повторяю, сейчас он присутствует в качестве рядового члена партии», – сказал Шашкин.

В «Грузинской мечте» удовлетворены активизацией бывшего премьер-министра. По ироничным словам генсека правящей партии Кахи Каладзе, лучшего подарка от конкурентов сложно было представить:

«Это отличный подарок для правящей команды. Любой политик и правящая партия пожелали бы, чтобы в оппозиции были такие люди, как Мерабишвили или как Хабеишвили, это произошло, конечно, и мне приятно видеть все это».

По мнению спикера парламента Шалвы Папуашвили, Мерабишвили не имеет морального права находиться в политике:

«Напомним, Вано Мерабишвили совершил несколько тяжких преступлений. Человек, который укрывал от правосудия виновных по делу убийства Гиргвлиани и который занимался созданием авторитарного режима и разгоном демонстраций, пытается снова утвердиться в политике?! И хотя он отбыл свой срок, преступление имеет как юридические, так и моральные аспекты, и, конечно, совершенные им деяния никоим образом не дают ему морального права заниматься активной политикой. Теперь, думаю, важно посмотреть, в какой степени сторонники «Национального движения» дистанцируются от его появления».

Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что Саакашвили больше не представляет угрозы для власти:

«Незначительное число тех, кто участвовал в протесте у здания суда после по делу Саакашвили и в митингах, которые сейчас проводит Хабеишвили, доказывает бесперспективность этого пути. Даже если Саакашвили привести в офис ЕНД и поставить во главе партии, он все равно не сможет поднять волну протеста. Скажу больше: в случае освобождения его рейтинг упадет еще больше. Политический вердикт уже вынесен. Пока фактор жалости еще работает, исходя из его состояния здоровья, получается, что 2/3 населения не хочет возвращения Саакашвили. Некоторые жалеют, а некоторые попросту не хотят видеть. Кроме того, сейчас власти выгодно, чтобы оппозиция никогда не освободилась от ложных ориентиров. Уже больше года «Нацдвижение» говорит только о Саакашвили, все остальные темы отодвинуты на второй план – как в парламенте, так и за его пределами».

В то же время, по мнению политолога, «Грузинская мечта» не может признать, что контролирует суд, поэтому освобождение Саакашвили станет еще одним доказательством того, что суд не является независимым. Сложилась патовая ситуация, выгодная власти, резюмировал эксперт.

Подписывайтесь на нас в соцсетях