В Южной Осетии с 2005 года пытаются бороться с совместителями – людьми, которые незаконно занимают несколько рабочих мест. Депутаты парламента подняли этот вопрос вновь – на этот раз речь шла не только о безработице, но и о многомиллионном ущербе бюджету государства.

Накануне вопрос о совместителях поднял на сессии парламента депутат Давид Санакоев. По его словам, в 2021-м и 2022 году прошли две проверки Казначейства РФ, цель которых – контроль расходования средств, выделяемых Российской Федерацией на Южную Осетию:

«В прошлом году проверка прошла, у нас были сложности, нам (депутатам) не давали Акт проверки, и мы не могли посмотреть, что там написано. И вторая проверка была уже после этого, когда новый президент Алан Гаглоев выиграл (выборы), и он запросил вторую проверку, чтобы как бы начать с чистого листа. И вот результаты первой проверки мы уже знаем, мы отослали дело в прокуратуру, мы – это парламент, точнее, несколько депутатов, направили этот Акт, чтобы прокуратура провела соответствующие действия, и все вот эти нарушения и виновные в них понесли бы соответствующую ответственность. Как раз в этой проверке говорится о том, что у нас очень грубые нарушения, и мы за последние несколько лет теряли несколько сотен миллионов рублей, потому что большое количество людей у нас совмещало по две, по три должности, а то и по семь. Вот эти нарушения допускались и тогда, и сейчас. Но сейчас они (исполнительная власть) сказали нам, что начали справляться. Ну, мы посмотрим и будем отслеживать этот вопрос».

В апреле 2018 года, через год после прихода к власти Анатолия Бибилова, тоже поднимался вопрос о людях, незаконно занимающих одновременно несколько рабочих мест. Тогда же была названа и официальная цифра выявленных совместителей – 1406 человек. Сейчас, по словам собеседника «Эха Кавказа», этих людей не меньше:

«Результатов второй проверки я пока не знаю, мне сказали, что они уже здесь, и мы попросим, чтобы нам их предоставили, и тогда будет точно ясно, сколько этих совместителей на сегодняшний день. Но эта цифра не уменьшилась, хочу вас заверить, если не возросла, а наш бюджет сегодня терпит определенные трудности. У нас и затраты на исполнение решений суда, когда некоторые должностные лица увольняли своих сотрудников с работы незаконно, а те потом восстанавливались через суд, и им должны были выплачивать все полагающиеся суммы. А это дополнительное бремя для нашего бюджета. У нас не хватает и денег на лекарства для больниц и так далее, то есть для многих социальных нужд. И поэтому я поднял этот вопрос, чтобы ту ответственность, которую мы на себя взяли, когда увидели эти нарушения, мы должны их исправить. Например, в этом году наш бюджет недополучил 121 миллион рублей, или 122, потому что мы не выполнили взятые на себя обязательства. Но я надеюсь, что эти деньги вернутся, потому что эти обязательства мы сейчас уже исполнили: это было связано с введением права Евразийского экономического союза на территории РЮО. И поэтому вот сейчас встал вопрос, потому что мы увидели, что не хватает средств для реализации всех статей бюджета».

Вопрос был адресован, продолжил Давид Санакоев, и представителю правительства. «Нас заверили, что если раньше этими вопросами не занимались, то сейчас займутся вплотную», – сказал он.

«Самое главное, чтобы была социальная справедливость и чтобы не было опять всяких перегибов. Речь как раз шла о том, что надо начинать с судей Верховного суда, с парламента, с министров, чтобы начать оттуда и потом переходить к техническому персоналу, к водителям, если они есть, уборщицам и остальным. Как только начинают говорить о совместителях, тут же в комментариях социальных сетей начинают писать: тогда увеличьте нам зарплату, что невозможно не работать на нескольких местах, потому что иначе сложно выжить. Совместители, о которых я говорю, зарплата этих людей зашкаливает за сотню тысяч: 80, 100, 120 тысяч. Такие зарплаты у нас даже некоторые министры не получают, зато люди, которые, например, преподают в школе на нескольких позициях, работают бухгалтерами или кем-то еще и совмещают по несколько ставок, вот у них довольно внушительные получаются заработные платы. Я все понимаю, но у нас же правовое государство, мы же должны исполнять закон. Вот это самое главное: если мы принимаем все эти законы, тогда мы должны их исполнять – и тот же закон о государственной гражданской службе был принят».

В Южной Осетии есть несколько законов, которые регулируют эти отношения, но основной из них – Трудовой кодекс, добавил парламентарий. «Есть законом разрешенное совместительство, но если ты работаешь на полную ставку, где предусматривается восьмичасовой рабочий день, то совмещать ты не можешь».

«Борьба» с совместителями началась в Южной Осети не сегодня. Еще в 2005 году этим озаботился премьер-министр Юрий Морозов. Но задача оказалась для него невыполнимой. После Морозова проблему занятости населения, безработицу как следствие этого югоосетинского явления – «совместители», тоже пытались решить. Однако и эти попытки были лишь проговорены вслух: «начинать не с уборщиц, а с руководителей» обещал и экс-президент Бибилов. Соратник нынешнего президента Алана Гаглоева – спикер Алан Алборов, на последней сессии парламента заявил: «По итогам выявленных российским казначейством нарушений за четыре года никакой работы не было проведено, но сегодняшняя ситуация другая – будут приниматься жесткие меры».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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