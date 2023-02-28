В Грузии продолжают обсуждать законопроект об иностранных агентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена наложить вето на закон, если он будет принят. По ее мнению, он отделяет Грузию от Европы. От принятия законопроекта предостерегают грузинскую власть и западные партнеры.

Заявление президента прозвучало в ходе выступления на ежегодном политическом форуме за гендерное равенство.

«Поскольку здесь много неправительственных организаций, скажу, что я категорически против того закона, который сейчас рассматривается. Я даже не буду вступать в обсуждение этого закона, а сразу наложу вето. У меня нет правовой позиции в отношении той или иной статьи, так как этот закон целиком призван отделить нас от Европы – для меня это неприемлемо», – заявила Саломе Зурабишвили.

Сегодня Госдепартамент США в очередной раз прокомментировал законопроект об «иноагентах». По словам пресс-спикера американского ведомства Неда Прайса, в случае принятия такой закон может подорвать евроатлантические устремления Грузии.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович также призвала парламент Грузии отказаться от рассмотрения «российского законопроекта», инициированного парламентским большинством. Об этом говорится в письме на имя спикера парламента Шалвы Папуашвили.

«Такая законодательная инициатива вызывает ряд проблем с правами человека в свете стандартов Совета Европы в отношении свободы объединения и выражения мнений. Несмотря на то, что недостаточная прозрачность может вызывать законную озабоченность, она не должна достигаться в ущерб эффективному осуществлению прав и свобод некоммерческими организациями и средствами массовой информации в осуществлении их законной деятельности», – заявила она.

Против законопроекта выступили и бывшие лидеры «Грузинской мечты». Как отметил сегодня экс-премьер (2015-2018 гг.) и бывший глава МИД Георгий Квирикашвили, само по себе выдвижение закона нанесло непоправимый ущерб репутации страны.

«Когда все друзья высказывают одинаково негативное отношение к целям этого законопроекта, думаю, его принятие, особенно в ускоренном порядке, может нанести непоправимый ущерб процессу получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС в 2023 году. Как человек, работавший со многими представителями действующей власти по сближению Грузии с Западом, надеюсь, что «Грузинская мечта» не сделает шаг, который может отдалить нас от цели, возможность которой стала реальной в последний период», – написал Квирикашвили в Facebook.

Ранее с аналогичным посланием в соцсетях выступил и другой глава внешнеполитического ведомства (2015-2018 гг.) Михаил Джанелидзе.

По словам конституционалиста Левана Алапишвили, даже в случае непринятия законодательная инициатива власти уже нанесла непоправимый ущерб имиджу Грузии. Если же законопроект будет принят в первом чтении, угроза европейским перспективам Грузии примет более реальные очертания, считает эксперт:

«Ускоренная процедура принятия документа означает, что спустя примерно две недели, отведенные для процедурных обсуждений, законопроект поступит на пленарную сессию парламента. Тут важно выделить следующий момент: законопроект должен пройти три слушания, первое – по существу, концептуальное, далее – по статьям, и, наконец, в третьем чтении – по правкам редакционного характера. Однако с правовой точки зрения наиболее значимо первое слушание, которое посылает сигнал всем друзьям Грузии: «Грузинская мечта» согласна с тем, чтобы наложить клеймо на любые организации и СМИ, чинящие препятствия власти. Впрочем, с технической точки зрения после экспертизы Венецианской комиссии власти могут положить законопроект под сукно, как было не раз. Многое будет зависеть от совокупной реакции общественности и западных партнеров Грузии. Так что, думаю, говорить сейчас о президентском вето или других перспективах продвижения законопроекта не имеет практического смысла».

В целом, по мнению директора «Медиа-омбудсмена» Натии Капанадзе, главный посыл власти о «недостаточной» прозрачности финансируемых из зарубежных фондов организаций не выдерживает никакой критики:

«Деятельность НПО и СМИ является абсолютно прозрачной. Любое государственное ведомство может получить исчерпывающую информацию о том, насколько законно осуществляется оборот средств той или иной организации. Однако власть планирует сделать все по российским лекалам: выборочно навесить ярлыки агентов на всех неугодных, запугать финансовыми и любыми другими санкциями изъявивших желание сотрудничества с иностранными организациями, а затем, как было в России, путем поправок довершить ликвидацию гражданского общества в стране».

В целом, по словам экспертов, в случае принятия в первом чтении, в скором времени в инстанции поступит множество исков по тем или иным юридическим аспектам законопроекта «Об агентах».

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