Министры иностранных дел стран «Большой двадцатки» собрались в столице Индии. Главная, хоть и не заявленная официально таковой тема – война в Украине. Между тем встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, очевидно, не будет. Вашингтон явно не готов разговаривать с Москвой. Зато говорить пытается Китай, в том числе и с помощью белорусского лидера Александра Лукашенко.

В индийском Нью-Дели стартует саммит «Большой двадцатки» на уровне министров иностранных дел. Несмотря на попытки принимающей стороны сместить акценты на вопросы климата и экономики, обойти тему войны в Украине не удастся. Как отметил замглавы МИД Индии Винай Кватра, дипломаты обсудят, как крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой влияет на весь остальной мир:

«Да, учитывая характер и развитие ситуации в российско-украинском конфликте, естественно, это будет важным пунктом обсуждения на встрече министров иностранных дел G20».

В центре внимания прессы на саммите – российский министр Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен. В последний раз главные дипломаты России и США находились в одном помещении в июле прошлого года на саммите «Двадцатки» на Бали. Тогда, как отмечали очевидцы, Лавров вышел из комнаты при появлении Блинкена. А последняя официальная встреча между ними состоялась в январе 2022-го, буквально за несколько недель до российского вторжения в Украину. Сам Блинкен дал понять: разговаривать с Лавровым ему не о чем, равно как и с китайским коллегой:

«Во-первых, не планируется встречаться ни с тем, ни с другим на G20, хотя я подозреваю, что мы обязательно будем в тех или иных групповых сессиях вместе».

Вашингтон в последнее время не раз упрекал Китай в том, что его позиция по российско-украинскому конфликту не просто невнятная, но все больше похожа на проявление симпатии Москве. После того, как план мирного урегулирования, проект которого Пекин представил международному сообществу, вызвал скепсис и откровенную критику со стороны союзников Украины, так как там практически не были учтены интересы Киева, США пригрозили правительству Си Цзиньпина серьезными экономическими мерами, если Пекин все же выберет путь поддержки агрессии Москвы. Но Китай, видимо, нашел себе посредника для транслирования своей точки зрения в массы. Прибывший с визитом в Пекин президент Беларуси Александр Лукашенко не сдерживался в комплиментах относительно мудрой политики товарища Си:

«Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, оно требует новых, неортодоксальных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены, прежде всего, на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, пунктуально, однозначно заявили недавно, обращаясь к международному сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выдвигает свои мирные предложения и всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности».

Тем временем, несмотря на громкие заявления Владимира Путина о том, что Россия вынужденно защищается от агрессии коллективного Запада, ее войска не прекращают попыток захвата новых украинских территорий. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Бахмута. Причем ситуация на этом участке фронта настолько серьезная, что власти в Киеве не исключают отступления ВСУ из населенного пункта, который Москва пытается взять все последние месяцы.

«Тяжелее всего, как и раньше, – Бахмут и бои, которые имеют значение для защиты города… Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Впрочем, украинский лидер тут же дал понять: несмотря на все усиливающееся давление со стороны российской военной машины, дата масштабного контрнаступления украинской армии уже близка:

«Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним об этой нашей абсолютно справедливой цели и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина».

В Москве тоже, очевидно, обеспокоены тем, что воздушные границы страны оказались вовсе не так надежно прикрыты, как обещал Владимир Путин. Кадры с обломками неопознанных дронов, замеченных в районах сразу нескольких населенных пунктов, расположенных, в том числе, и довольно далеко от линии фронта, вряд ли способствуют повышению доверия со стороны россиян к главе Кремля. И это видно по речи самого Владимира Путина, выступавшего перед теми, кто должен был не допустить подобных инцидентов:

«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».

Впрочем, сама Москва занимается тем, что так критикует Владимир Владимирович. Как отмечают аналитики американского Института изучения войны, российские ведомства – от Минобороны до МИДа – продолжают информационную кампанию, пытаясь уверить как своих сограждан, так и международное сообщество в том, что США и их союзники готовят серию провокаций в Украине с целью дискредитации вооруженных сил России, включая использование токсичных химических веществ, а также операции под чужим флагом на ядерных объектах. При этом не приводя никаких доказательств.

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