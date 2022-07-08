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Политика

Сергей Лавров остался без фотографии

Сергей Лавров

Лавров против всех. Коллеги российского министра из стран Запада отказались позировать вместе с ним на традиционной фотосессии в рамках саммита глав МИД «Большой двадцатки». Лавров, со своей стороны, обвинил оппонентов в «оголтелой русофобии» и нежелании решать украинский вопрос дипломатическим путем.

Глава МИД России Сергей Лавров со скандалом покидает саммит глав МИД «Большой двадцатки». Министр решил не участвовать в официальном обеде и вечерней сессии саммита после того, как некоторые коллеги Лаврова, представители стран «Большой семерки», отказались принимать участие в общей фотосессии вместе с ним. Как сообщается, по просьбе главы американского госдепа Энтони Блинкена. По крайней мере, одна участница саммита – глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявила о бойкоте открыто:

«Я не могу стоять рядом с тем, кто параллельно бомбит Украину, нападает на детей, взрослых, мирных жителей. Поэтому групповой фотографии с этого саммита не будет».

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Сергей Лавров остался без фотографии
by Эхо Кавказа

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Сам главный российский дипломат на это ответил, что никого не приглашал с ним фотографироваться, и обвинил Запад в отсутствии желания решать проблемные вопросы, в том числе украинский:

«В ходе дискуссии западные коллеги не следовали мандату «Группы двадцати»: регулирование вопросов мировой экономики, достижение договоренностей по принятию в рамках ООН решений, связанных с устойчивым развитием. Как только они брали слово, практически сразу сбивались на оголтелую критику Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине: «агрессоры, захватчики, оккупанты». Многое сегодня услышали. Нас призывали «прекратить» специальную военную операцию и достичь мирного урегулирования».

По словам Лаврова, именно Запад и Украина должны определиться, хотят они диалога с Москвой или нет:

«Если речь идет о запуске мирных переговоров, то этот диалог остановила Украина. Выступавший в начале заседания по видеосвязи известный экономист и политолог Д. Сакс отчетливо обозначил сожаление в связи с тем, что предлагавшая вначале переговоры Украина впоследствии от них отступилась. Это объективная констатация. Западу, если он стремится к переговорам, следует иметь это в виду. Если же он хочет не переговоров, а победы Украины над Россией «на поле боя» (звучат и те, и другие заявления: кто за переговоры, а кто за военную победу), тогда говорить с Западом не о чем. С такими подходами он не позволяет Украине перейти к мирному процессу, заставляя Киев принимать западные вооружения, использовать их для бомбежек городов, уничтожения гражданского населения. Последнее мы наблюдаем ежедневно, и мириться с этим не можем. Такая раздвоенность Запада показывает, что главное – идеология, а не забота об Украине и ее гражданах, о европейской безопасности в целом».

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский считает, что при определенных условиях украинцы смогут до конца года положить конец военной фазе конфликта и вынудить Россию сесть за стол переговоров. Одно из этих условий – если Запад вовремя поставит тяжелое вооружение. По словам украинского лидера, ВСУ уже наносят ощутимые удары по системе снабжения российской армии и нарушили ее логистику. В Кремле на это заявляют, что сравнивать военные потенциалы России и Украины абсурдно.

«Потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть задействуется сейчас в ходе специальной военной операции. И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны. Они абсурдны, и они просто добавляют горя для украинского народа», – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается дипломатического фронта, то, резюмируя встречи на Бали, Лавров подчеркнул: в нынешних условиях «оголтелой русофобии» пространства для диалога с западными коллегами он не видит:

«Присутствует только оголтелая русофобия, подменяющая необходимость договариваться по ключевым вопросам мировой экономики и финансов, для решения которых, собственно, и создавалась «Группа двадцати».

Лавров покинул зад заседаний в тот момент, когда по видеосвязи выступал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, предложивший лишить Россию доступа на любые международные площадки:

«Россия, по сути, играет с миром в голодные игры, одной рукой сохраняя морскую блокаду украинских портов, а другой перекладывая вину за это на Украину. Россия рассматривает зависимость других стран от любых видов ресурсов как слабость и приглашение использовать эту зависимость как рычаг для выгоды России. Честно говоря, я считаю, что после всего того, что Россия сделала за последние полгода, ей нет места ни на одном международном форуме. Стране, ведущей агрессивную войну против соседа и совершающую массовые зверства против мирного населения, следует предложить только одно место: место на суде международного правосудия».

Не слушал российский министр и выступление Анналены Бербок, а затем и своего американского коллеги Энтони Блинкена. Последний, к слову, призывал Москву снять блокаду с украинских портов:

«Обращаюсь к нашим российским коллегам: Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить это зерно».

Лавров, впрочем, заранее, еще до выступления Блинкена обозначил, на каких условиях Россия готова пропустить суда:

«Если Запад так стремится вывезти украинское зерно, то необходимо всего-навсего заставить Киев разминировать черноморские порты и позволить судам проходить через территориальные воды Украины. В открытом море Россия с помощью Турции готова обеспечивать безопасность таких конвоев до пролива Босфор и далее в Средиземное море к рынкам покупателей».

Однако, уверен Лавров, на самом деле Запад хочет использовать этот вопрос для создания некого мониторингового международного механизма с привлечением военно-морских сил НАТО. А этого Россия допускать не намерена.

Продовольственная безопасность – одна из главных тем саммита глав МИДов «Большой двадцатки» в этом году. Западные страны обвиняют Москву в том, что российские войска мешают экспорту украинского продовольствия, что создает серьезный дефицит на мировых рынках и угрожает голодом некоторым странам.

Россия обвинения в создании угрозы мировой продовольственной безопасности отрицает и, в свою очередь, настаивает, что сухогрузы с украинским зерном не могут покинуть порты, поскольку Киев заминировал подходы к ним. Кроме того, по мнению Москвы, в недостатке продовольствия виноваты санкции, введенные против нее западными странами.

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