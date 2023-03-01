24-летний «общественник» Леон Минджия был задержан правоохранителями Абхазии за попытку «сделать» россиянину абхазский паспорт за триста тысяч рублей. За эту же сумму он был отпущен под залог. Это далеко не единственный громкий случай мошенничества в Абхазии за последнее время.

Вчера около десяти вечера пресс-служба МВД Абхазии распространила информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов республики задержали жителя села Гуп Очамчырского района Леона Минджия за мошенничество в особо крупном размере. В видеоролике, размещенном там же, сотрудница отдела информации и общественных связей министерства рассказывает:

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент» по факту пресечения и документирования противоправной деятельности задержан житель Очамчырского района Минджия Леон Лериевич, 1998 года рождения. Последний, являясь председателем общественной организации «Ассоциация силовых структур Абхазии», имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере – денежными средствами в сумме 300 000 руб., путем обмана взял на себя заведомо неисполнимые обязательства об оказании содействия в получении гражданином Российской Федерации паспорта гражданина Республики Абхазия. При этом Заявитель, являясь законопослушным гражданином, намеренным вступить в гражданство РА на законных основаниях, осознавая возможность противоправных действий со стороны Минджия, обратился в правоохранительные органы. В качестве аванса за свои услуги злоумышленник требовал 150 000 рублей, которые получил от доверенного лица Заявителя при состоявшейся встрече между посредником и фигурантом Минджия в ходе проведения оперативного эксперимента. После передачи денежных средств и фотографий гражданину Минджия произведено задержание последнего с поличным».

Сопровождался этот текст видеокадрами, на которых сотрудники СОБРа с автоматами врываются в некое помещение, заламывают руки худощавому стройному парню, надевают на него наручники, извлекают из внутреннего кармана пиджака пачку купюр. Слышен голос оперативника:

«Так, оператор, уважаемые понятые! Обратите внимание – денежные купюры достоинством 5 тысяч рублей…».

После чего оперативник раскладывает купюры на столе… Кстати, действия силовиков, напомнившие многим кадры боевика, показались многим чрезмерными. Но другие возражали: «А откуда заранее знаешь, на что способен тот, кого задерживают? Надо действовать наверняка. Кашу маслом не испортишь».

И далее в видеоролике сказано:

«В ходе проведенного допроса по факту задержания гражданина Минджия последний показал, что, пользуясь своим положением в должности председателя общественной организации «Ассоциации силовых структур Абхазии», вошел в доверие, путем обмана и в нарушение Закона РА «О гражданстве» получил от гражданина РФ в лице его «посредника» денежные средства. О чем также свидетельствует чистосердечное признание задержанного. Уголовное дело … расследует следственное управление МВД Абхазии». 28 февраля текущего года судом г. Сухума в удовлетворении ходатайства органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного Минджия Л. Л. отказано. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде залога в размере 5000 МРОТ (триста тысяч рублей) – при внесении залога подозреваемого Минджия Л. Л. освободить из ИВС МВД РА. Расследование продолжается».

Я впервые увидел Леона Минджия в этом видеоролике, но слышал о нем несколько месяцев назад. Руководитель организации, которая размещается в одном из зданий в центре Сухума, рассказывал, что в том же здании арендовал кабинет и председатель новоявленного ОО «Ассоциация силовых структур Абхазии» Минджия, но спустя время ему пришлось освободить его, ибо перестал платить арендную плату…

До суда мы можем называть Леона лишь подозреваемым в мошенничестве. Причем в данном случае примечателен факт задержания на «горячем», сама же подобная коррупционная схема в Абхазии хорошо известна. Просто обычно в обществе узнавали о случавшемся постфактум, уже после выявления незаконно выданных паспортов.

Такие мошенники действуют по-крупному, о чем свидетельствует и соответствующая статья УК, по которой их привлекают. Но вот вопрос: если суммировать все полученные за несколько лет пенсии, которые ежемесячно получали за умерших их ушлые родственнички (будем исходить из того, что российская пенсия составляет, скажем, десять тысяч рублей), то вполне набирается также «особо крупный размер».

И так совпало, что вчера же на заседании кабинета министров Абхазии было принято распоряжение о том, что с 1 марта по 31 мая 2023 года в Абхазии будет произведена перерегистрация пенсионеров. Представляя проект распоряжения, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба сказал:

«Перерегистрация будет проводиться районными отделами и управлением социального обеспечения города Сухума при личной явке пенсионера с паспортом гражданина РА. Если это иностранный гражданин, постоянно проживающий в Абхазии, то он представляет вид на жительство. Последняя перерегистрация пенсионеров проводилась пять лет назад. Основная цель перерегистрации – это уточнение количества пенсионеров, состоящих на учете в отделах социального обеспечения республики, а также выявление умерших пенсионеров, факт смерти которых не зарегистрирован, и иных случаев, которые не дают право на пенсионное обеспечение».

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб продолжил:

«Объясните, почему министерство предлагает такую меру. Приведите примеры, как отдельные личности получали за своих родственников, за умерших людей… Первое обращение российской стороны было 17 миллионов рублей. Затем – 20 миллионов, после всех уточнений. Это фактически украденные деньги».

Напомним, что именно из-за выявленного массового мошенничества пару лет назад пришлось отказаться от переводов денег пенсионерам на электронные карты и вернуться к получению их по старинке, после явки в отделения Сбербанка Абхазии. Результатом стало возмущение десятков тысяч пенсионеров: «Почему власть над нами издевается?»

Получение пенсий за «мертвых душ» не раз становилось предметом обсуждения властных структур, публикаций в СМИ. Ну, а теперь вопрос «на засыпку»: как отреагировали почти все интернет-комментаторы на новость о перерегистрации пенсионеров в предстоящие три месяца? А с недовольством! Вот типичный текст: «Надеются, что многие помолодели и им уже не нужно платить?»

Конечно, мягко говоря, неосведомленность присуща очень многим интернет-пользователям. Но если считать, что для них тема пенсионного мошенничества в Абхазии действительно нова, то почему они не удосужились прочесть вчерашнюю новость о распоряжении кабмина? Там же все разжевано! Да, но читали они текст не ГИА «Апсныпресс», а сокращенную версию этого текста на одном из сайтов, где о «мертвых душах» нет никакого упоминания, зато внизу стоит подпись «Апсныпресс». То есть это не наша, мол, интерпретация, это официальное информагентство так подает. Что это – «ловкость рук и никакого мошенничества»?

А вообще в соцсетях, и не только в Абхазии, любят возмущаться действиями властей и «защищать народ». Даже тех, кто не платит десятки лет за электричество и имеет «всего две-три машинки для добычи криптовалют». Не удивлюсь, если кто-то напишет: «Ну, подумаешь, получали за покойника… Надо же бедным людям как-то выживать!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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