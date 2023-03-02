Все, что сейчас происходит в Грузии, – это живое, наглядное, во всех деталях подтверждение тезиса об абсолютной власти, которая абсолютно развращает.

Боренька Иванишвили фактически правит страной уже 11 лет. Ни за что не отвечает, сидит себе в тени, правит марионетками, наслаждается полной и неограниченной властью

Боренька Иванишвили фактически правит страной уже 11 лет. Правит в самом комфортном для себя варианте – без лишней головной боли, без какой-либо ответственности. Ни за что не отвечает, сидит себе в тени, правит марионетками, наслаждается полной и неограниченной властью.

Так было с самого начала, но 2022 год оказался с этой точки зрения особенным: именно в 2022 году грузинская политика фактически осталась без оппозиции. Еще в 2020 году оппозиционные партии были настолько сильны и влиятельны, что на последних парламентских выборах были без пяти минут победителями – «Грузинская мечта» сумела переломить ситуацию в свою пользу только благодаря безмерному использованию административного ресурса.

Все это в прошлом, ничего подобного нет сейчас. Если сегодня провести выборы – честные и более или менее без очевидных и вопиющих нарушений, – то правящая партия победит. Не потому, что у нее стало больше сторонников, – нет, у нее как было 45% в наличии, так и есть. Сборная солянка бюджетников, идейных антимишистов, ватников и мелкого хулиганья - вот рецепт ее успеха, который не меняется из года в год.

Свой избиратель у власти есть, и он всегда будет голосовать за нее, даже если завтра будет обнародовано видео Бореньки Иванишвили, поедающего на завтрак детей, как какой-нибудь Бармалей. А вот оппозиционный избиратель просто не придет на выборы, проигнорирует, скажет, идите вы все к черту. Не буду сейчас объяснять, как оппозиция дожила до такой жизни, это тема для другого большого разговора, но поверьте на слово: противники власти никогда еще не были так слабы как сейчас.

«Грузинская мечта» оказалась в идеальном для себя положении: никто не мешает, не создает никаких угроз и не копошится под ногами. И в ответ на это они просто начали сходить с ума

«Грузинская мечта» оказалась в идеальном для себя положении: никто не мешает, не создает никаких угроз и не копошится под ногами. И в ответ на это они просто начали сходить с ума. В стране явно запахло психушкой: когда слушаешь заявления первых лиц государства, хотя бы формально первых, появляется стойкое ощущение, что им срочно нужен психиатр, к тому же очень квалифицированный.

Ну согласитесь, когда представители правящей партии такой незначительной и полностью зависимой от внешнего мира страны, как Грузия, последними словами ругают Европарламент, рассказывают о том, что на Западе нет демократии, – самое время осмотреться вокруг: ау, психиатр есть тут поблизости?

Одним из ярких проявлений развращения «Мечты» властью является нашумевший законопроект об иностранных агентах. Смысл его появления не до конца понятен – он вряд ли поможет власти избавиться от надоедливых НПО и оппозиционных СМИ, которые мешают Бореньке наслаждаться полной гармонией жизни. Даже в России, с ее гораздо более суровыми законами иноагенты хоть и имеют ряд ограничений, но тем не менее вполне себе существуют...

Если вы думаете, что иноагенты окажутся объектом общественного осуждения, превратятся в маргиналов и потеряют влияние, значит, вы совсем не знаете собственной страны

Бегство либеральных журналистов и активистов из РФ не связано напрямую с законом об иноагентах – они бегут от преследований, связанных с общим ужесточением режима во время войны, и статус агента – не самое опасное для них. Но то в России, где общенациональная паранойя аккуратно взращивалась десятилетиями антиамериканизма и антизападных настроений. В России «иностранный агент» – это клеймо, которое имеет смысл. А в Грузии кого вы хотите заклеймить получением западных денег? Всем плевать, и если вы думаете, что иноагенты окажутся объектом общественного осуждения, превратятся в маргиналов и потеряют влияние, значит, вы совсем не знаете собственной страны.

Могу вам гарантировать: никто и не заметит, что какие-то организации названы агентами. В стране, где половина инфраструктуры построена на западные гранты, а треть населения существует за счет денежных переводов из-за рубежа, – как говорится, напугали ежа голой задницей.

Да и вообще, на чье возмущение это рассчитано? Средний класс, мыслящая прослойка – против власти, на ее стороне главным образом бюджетники. Это циничный брак по расчету: вы нам даете зарплату вовремя, мы голосуем за вас на выборах. Ждать от них возмущения по поводу того, что кого-то там финансирует Фонд Евразия – ну это просто смешно.

Возмутятся ватники на службе власти, но они и так возмущены самим фактом существования прозападных настроений в Грузии – с агентами и без них. Ну, может быть, еще какие-нибудь бездельники побухтят чуть-чуть – тоже внушительная часть электората «Мечты»… Но издержки будут значительно больше и с лихвой перевесят любые возможные выгоды.

Не исключено, что в итоге «мечтуны» допрыгаются до санкций – и ради чего?

Вопрос, на который нет четкого и ясного ответа: зачем они это делают, зачем так подставляются, учитывая масштаб недовольства западных союзников. Не исключено, что в итоге «мечтуны» допрыгаются до санкций – и ради чего? Какую такую пользу они планируют поиметь с никому не интересного статуса иноагента?

Нет точного ответа. Есть только версии. Например, так приказал Путин. Версия не выдерживает критики. Во-первых, сейчас Путину вообще не до Грузии – ему бы из Украины унести ноги. Во-вторых, есть гораздо более пророссийские страны, чем «мечтательская» Грузия, но там закона об иноагентах нет. Прямо копировать российское законодательство – это, конечно, похвально с точки зрения Путина, но необязательно.

Закона об иноагентах нет даже в Абхазии – так что Путин тут явно не при делах. Вторая версия: они делают это для того, чтобы Грузии не дали статус кандидата членства в ЕС – такой изощренный способ самовредительства. Тоже вряд ли, напротив, они очень хотят получить такой статус – как минимум хотя бы для того, чтобы последующие 2-3 года полоскать всем мозги: «Получение статуса является следствием нашей прагматичной и рациональной политики, и Запад это признал».

Но хотят они ЕС на своих условиях, так, чтобы никто не мешал им наслаждаться полнотой власти и не ставил палки в колеса. Будет такая возможность – примут ее с превеликим удовольствием, не будет – продолжат материть Европарламент и жаловаться на ущербность европейской демократии.

Неограниченная власть приводит к потере адекватности и как минимум странному, нелогичному поведению

Нет разумного объяснения тому, что Боренька создает себе на голову огромные проблемы, при этом без какой-либо очевидной и осязаемой пользы. Есть только одно объяснение: абсолютная власть – абсолютно развращает.

Неограниченная власть приводит к потере адекватности и как минимум странному, нелогичному поведению – вполне возможно, что именно этот простой человеческий фактор является единственным объяснением тому, почему Грузия постепенно становится Палатой номер 41.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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