«Нужная газета» сообщает, что парламент Абхазии 1 марта потребовал отмены решения правительства о передаче в аренду ООО «Страна души», «Альта» и ИП Багапш А.Р. санаториев «Сухум» и «Сухумский». Основанием для принятия постановления стало нарушение правительством Абхазии международного абхазо-российского Соглашения по военным базам и закона о международных договорах при передаче данных объектов в аренду коммерческим организациям.

Издание уточняет, что депутаты парламента указывают в постановлении, что согласно нормам международного права внесения изменений в российско-абхазское соглашение должны быть ратифицированы парламентом. Правительство приняло решение о передаче данных объектов без решения парламента, что является грубым нарушением закона о международных договорах. На этом основании законодательный орган требует отмены принятых ранее решений.

Агентство социальной информации «Апсны» пишет, что парламент Абхазии отклонил внесение поправок, которые наделяли бы службу Госбезопасности дополнительными полномочиями. Законопроект, направленный на ограничение прав и свобод в Абхазии, вызвал негативную реакцию в обществе, и многие уже высказались по этому поводу.

Сегодня эти люди почему-то считают, что они у власти будут бесконечно долго, а завтра, когда они попадут в оппозицию, я думаю, их мнение резко изменится по поводу их же собственных инициатив

Агентство публикует мнение руководителя Ассоциации «Инва-Содействие» Алхаса Тхагушева: «Как мне представляется, власть все больше пытается навязывать нашему обществу какую-то чуждую Абхазии повестку, и это требует адекватной и быстрой реакции. Мы должны одернуть исполнительную власть и спросить у них, по каким таким обстоятельствам они подобные инициативы продвигают. И здесь у меня, как у гражданина, вопрос к службе Госбезопасности, которая с такими предложениями выходит в парламент. Занялись бы лучше майнингом, навели бы порядок, чтобы наша энергетика задышала, ожила. Пойдите и наведите порядок, например, в этой конкретной сфере. Покажите нам, что вы не боитесь «высоких заборов». Не нужно искать «низкие заборы», вместо того, чтобы действительно заниматься важными вопросами и решать проблемы безопасности страны, коих, я думаю, немало. И если поначалу кто-то предполагал, что пресловутый закон «об иноагентах» касается каких-то некоммерческих организаций, то теперь очевидно после таких предложений – отслеживается тренд. Думаю, что это не последняя подобная инициатива со стороны власти. Власть считает, что можно в Абхазии выстроить систему «в одну калитку», когда есть одно мнение, и все остальное должно быть подчинено этому мнению. Сегодня эти люди почему-то считают, что они у власти будут бесконечно долго, а завтра, когда они попадут в оппозицию, я думаю, их мнение резко изменится по поводу их же собственных инициатив».

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«Апсныпресс» пишет, что президент Аслан Бжания на еженедельном совещании высказал заинтересованность в реализации крупных инвестиционных проектов в Абхазии. В ходе поездки в Минск он договорился о реализации крупного совместного проекта в Очамчырском районе Абхазии. Работы начнутся не позднее апреля 2024 года.

Поощрение частной инициативы малого бизнеса – это вопрос преодоления массовой безработицы, вопрос политической стабильности, вопрос поступлений в бюджет

Общественный деятель Астамур Какалия на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента: «Это все очень здорово, но бенефициарами «крупных проектов» как правило становятся несколько близких к власти бизнесменов, которые и так миллионеры долларовые и могут без господдержки на международном уровне развивать свой крупный бизнес. Массированная поддержка властями крупного бизнеса – это то же самое, как если бы сегодня власти России сконцентрировали все усилия на преференциях Абрамовичу или Дерипаске, вместо поддержки множества мелких инициатив и массового трудоустройства граждан в малом бизнесе. В результате 3-4 крупных проектов страна получит увеличение прибыли 3-4 крупных бизнесменов и совсем немного местных рабочих мест. То есть лучше 235 проектов малого бизнеса за 1 миллиард, чем 3-4 проекта за тот же миллиард. Это не понимала прошлая власть, это не понимает и нынешняя. Поощрение частной инициативы малого бизнеса – это вопрос преодоления массовой безработицы, вопрос политической стабильности, вопрос поступлений в бюджет».

Он подчеркнул, что именно помощь малому бизнесу должна быть приоритетной.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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