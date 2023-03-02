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Обзор абхазской прессы

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«Нужная газета» сообщает, что парламент Абхазии 1 марта потребовал отмены решения правительства о передаче в аренду ООО «Страна души», «Альта» и ИП Багапш А.Р. санаториев «Сухум» и «Сухумский». Основанием для принятия постановления стало нарушение правительством Абхазии международного абхазо-российского Соглашения по военным базам и закона о международных договорах при передаче данных объектов в аренду коммерческим организациям.

Издание уточняет, что депутаты парламента указывают в постановлении, что согласно нормам международного права внесения изменений в российско-абхазское соглашение должны быть ратифицированы парламентом. Правительство приняло решение о передаче данных объектов без решения парламента, что является грубым нарушением закона о международных договорах. На этом основании законодательный орган требует отмены принятых ранее решений.

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Обзор абхазской прессы
by Эхо Кавказа

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Агентство социальной информации «Апсны» пишет, что парламент Абхазии отклонил внесение поправок, которые наделяли бы службу Госбезопасности дополнительными полномочиями. Законопроект, направленный на ограничение прав и свобод в Абхазии, вызвал негативную реакцию в обществе, и многие уже высказались по этому поводу.

Сегодня эти люди почему-то считают, что они у власти будут бесконечно долго, а завтра, когда они попадут в оппозицию, я думаю, их мнение резко изменится по поводу их же собственных инициатив

Агентство публикует мнение руководителя Ассоциации «Инва-Содействие» Алхаса Тхагушева: «Как мне представляется, власть все больше пытается навязывать нашему обществу какую-то чуждую Абхазии повестку, и это требует адекватной и быстрой реакции. Мы должны одернуть исполнительную власть и спросить у них, по каким таким обстоятельствам они подобные инициативы продвигают. И здесь у меня, как у гражданина, вопрос к службе Госбезопасности, которая с такими предложениями выходит в парламент. Занялись бы лучше майнингом, навели бы порядок, чтобы наша энергетика задышала, ожила. Пойдите и наведите порядок, например, в этой конкретной сфере. Покажите нам, что вы не боитесь «высоких заборов». Не нужно искать «низкие заборы», вместо того, чтобы действительно заниматься важными вопросами и решать проблемы безопасности страны, коих, я думаю, немало. И если поначалу кто-то предполагал, что пресловутый закон «об иноагентах» касается каких-то некоммерческих организаций, то теперь очевидно после таких предложений – отслеживается тренд. Думаю, что это не последняя подобная инициатива со стороны власти. Власть считает, что можно в Абхазии выстроить систему «в одну калитку», когда есть одно мнение, и все остальное должно быть подчинено этому мнению. Сегодня эти люди почему-то считают, что они у власти будут бесконечно долго, а завтра, когда они попадут в оппозицию, я думаю, их мнение резко изменится по поводу их же собственных инициатив».

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«Апсныпресс» пишет, что президент Аслан Бжания на еженедельном совещании высказал заинтересованность в реализации крупных инвестиционных проектов в Абхазии. В ходе поездки в Минск он договорился о реализации крупного совместного проекта в Очамчырском районе Абхазии. Работы начнутся не позднее апреля 2024 года.

Поощрение частной инициативы малого бизнеса – это вопрос преодоления массовой безработицы, вопрос политической стабильности, вопрос поступлений в бюджет

Общественный деятель Астамур Какалия на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента: «Это все очень здорово, но бенефициарами «крупных проектов» как правило становятся несколько близких к власти бизнесменов, которые и так миллионеры долларовые и могут без господдержки на международном уровне развивать свой крупный бизнес. Массированная поддержка властями крупного бизнеса – это то же самое, как если бы сегодня власти России сконцентрировали все усилия на преференциях Абрамовичу или Дерипаске, вместо поддержки множества мелких инициатив и массового трудоустройства граждан в малом бизнесе. В результате 3-4 крупных проектов страна получит увеличение прибыли 3-4 крупных бизнесменов и совсем немного местных рабочих мест. То есть лучше 235 проектов малого бизнеса за 1 миллиард, чем 3-4 проекта за тот же миллиард. Это не понимала прошлая власть, это не понимает и нынешняя. Поощрение частной инициативы малого бизнеса – это вопрос преодоления массовой безработицы, вопрос политической стабильности, вопрос поступлений в бюджет».

Он подчеркнул, что именно помощь малому бизнесу должна быть приоритетной.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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