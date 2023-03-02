Минск вместо Женевы, белорусские инвестиции в Абхазию, кредит на нужды энергетической отрасли и переток из России. Президент Абхазии Аслан Бжания сегодня подвел итоги февральских визитов в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания провел пресс-конференцию, которая продолжалась почти два часа. Главной темой были объявлены итоги февральских визитов главы государства в Российскую Федерацию и Республику Беларусь, но Бжания сразу предложил журналистам не ограничиваться этими вопросами.

Однако поначалу речь зашла именно о поездке в Минск. Белорусская столица могла бы стать нейтральным местом для проведения дискуссий по безопасности на Южном Кавказе, сказал президент:

«Минск мог бы стать нейтральным местом, где мы могли бы проводить дискуссии по безопасности на Южном Кавказе. Это одно из направлений работы, которую нам необходимо продвигать».

Женевские дискуссии по стабильности и безопасности в Закавказье, напомнил он, в последнее время несколько раз откладывались. Кроме того, в нынешних условиях трудно считать Женеву нейтральным местом, а вот Минск, который не раз выступал в качестве площадки для переговоров по многим сложным международным вопросам, мог бы стать таковым.

По словам Бжания, были силы, которые не хотели, чтобы состоялась встреча президентов Абхазии и Белоруссии, поэтому Лукашенко, «приветствуя меня, акцентировал внимание на острой реакции со стороны Грузии».

В Абхазии некоторые оппозиционеры заявили, что надо сперва добиться признания независимости от Белоруссии, а потом уже выстраивать с ней торгово-экономические отношения. В обществе выражали недовольство тем, что белорусский президент стал рассуждать в ходе встречи о необходимости «склеивать Тбилиси и СухумИ», но при этом они не увидели реакции абхазского президента. Аслан Бжания сказал:

«Да, некоторые говорят, что экономические контакты не нужны, что нужно начинать с признания политического. Но мы с вами хорошо помним, что наш стратегический союзник – Россия – нас не признавала на протяжении пятнадцати лет. Но при этом у нас были экономические контакты очень серьезные. Я хотел бы напомнить нашим гражданам про позицию руководителя Белоруссии, когда Абхазии странами СНГ была объявлена экономическая блокада, эмбарго. Вы, наверное, помните, что президент Белоруссии Лукашенко эту идею не поддержал. Это были его высказывания: то, что Абхазия – независимое государство. Об этом он знает, я об этом сказал и подтвердил. Вы же не видели всего того, о чем мы там говорили. Он говорил, что, конечно же, надо стараться сделать так, чтобы отношения были добрососедские, в том числе с Грузией. Это известно, что, если такие отношения будут, это хорошо. Но на принципах признания независимого абхазского государства по-другому быть не может. И он с этим согласен. И это не было предметом дискуссий и обсуждений».

Говоря о важности экономического сотрудничества с Белоруссией, Бжания сказал:

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы и опыт перенять. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас были совместные проекты. И один из таких проектов с участием капитала белорусского будет реализован в Абхазии, в селе Кындыг. Это будет санаторно-курортный объект. Там будет не менее 250 рабочих мест. Не менее 80 процентов из них – граждане Абхазии. Это развитие восточной Абхазии. Это существенные налоговые поступления и многое, многое другое».

Отвечая на вопрос о результатах переговоров в Москве, Аслан Георгиевич отметил:

«Хотя бы даже то, что осуществляется переток электроэнергии и он будет осуществляться до конца текущего месяца, – это та помощь, которая оказывается Российской Федерацией Абхазии. И это несмотря на то, что в настоящее время нельзя говорить, будто в России переизбыток электроэнергии – она поставляется на новые территории… ситуация была бы еще сложнее. Но Россия остается верной своему союзническому долгу. Да, есть определенные ограничения, но, если бы не было поддержки Российской Федерации в этом вопросе, ситуация была бы еще сложнее. Мы обсуждали и эту проблему».

Журналисты поинтересовались его мнением о намерении руководства страны взять кредит в полтора миллиарда рублей на нужды энергосистемы. Президент сказал:

«Кредит на установку приборов учета электроэнергии нам необходим. И нам нужен кредит не на двадцать процентов годовых, а на два-три, и долгосрочный. Потому что там, где мы поставили приборы учета, собираемость платы за электроэнергию уже совершенно другая. Она больше 80 процентов. Там, где нет приборов учета, она менее 40. Разницу чувствуете? Отрасль же надо спасать. И там, где стоят приборы учета, идет существенная экономия – до 20 процентов. Опасаться не надо. Надо просить Господа Бога, чтобы мы этот кредит получили. И мы готовы расходование этих денег осуществить под контролем общественным, парламентским – всех тех, кто за это сильно переживает, говорит на эту тему очень много, но ответственности никакой не несет. Мы готовы эти деньги потратить под их контролем на приобретение и установку приборов учета. Так будет спокойнее, мне кажется».

Вчера ряд абхазских СМИ сообщили о том, что парламент выступил против постановления правительства по объекту, который расположен на территории бывших санаториев МВО и ПВО в Сухуме. Бжания сказал по этому поводу:

«Нет, я не могу говорить на эту тему, потому что детали мне неизвестны. Я могу говорить одно: здесь идут масштабные восстановительные работы. Уже поступают деньги в бюджет. Инвестор есть, он абхазец. Мы будем иметь шикарный объект, и я считаю, что это правильно. Задайте вопрос представителям парламента: что это за постановление было, чем оно мотивировано? Действие исполнительной власти здесь безупречно, и оно законно. И я говорил: это моя политика, я ее буду продолжать. Мы будем восстанавливать все объекты, мы будем подыскивать инвесторов, которые способны это делать. А какое место там было? 35 арендаторов. У кого-то пилорама была, у кого-то пляж, у кого-то, я извиняюсь, туалетное помещение, у кого-то столовая. И государство ни копейки не получало. Места общего пользования, и никто за этим не смотрел. Вы зайдите, посмотрите, пока еще не все убрали. Или что было в районе «Эльбруса», где разбирают здание? Как правильно – оставить это здание? Не хотят некоторые товарищи, чтобы такое развитие было? Наверное, так. Я так думаю».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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