Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что процесс евроинтеграции необратим. В оппозиции ответили, что у правящей команды слова расходятся с делом, так как форсированное рассмотрение закона об иноагентах серьезно отдаляет Грузию от Европы.

В своем послании Гарибашвили говорит, что ему выпала особая честь подписать документ, «воплощающий мечту многих поколений грузин, многовековое стремление» грузинского народа.

«В этот день была перевернута новая страница нашей истории. Признание европейской перспективы Грузии Советом ЕС еще больше приблизило нас к членству в европейской семье свободных наций. В прошедшем году мы активизировали наши усилия для достижения цели, которая стала определяющей в деятельности нашей власти. Мы предприняли все шаги, выполнили взятые на себя обязательства в деле сближения с европейским образом жизни и стандартам, к институциональным механизмам и законодательству. Глубоко верю, что исторический процесс вскоре увенчается полноправным членством Грузии в Евросоюзе», – написал Гарибашвили.

В оппозиции констатируют, что действия власти, напротив, ставят европейские перспективы под большое сомнение. По словам одного из лидеров партии «Лело» Анны Нацвлишвили, в последнее время премьер-министр не раз делает взаимоисключающие заявления об отношениях Грузии и Евросоюза. Он и его министры заявляли, что статус Евросоюза не имеет значения.

«Пусть определится премьер и сделает хотя бы одно последовательное заявление об отношениях между Грузией и ЕС. Иногда он говорит, что статус Европейского союза не так уж важен, иногда говорит, что Запад требуют от нас вступить в войну против России, а иногда, как сегодня, вещает торжественными тостами, что, думаю, уже совсем несерьезно для этого человека. Вместо длинных, пафосных речей лучше бы премьер пояснил, что сделано в отношении рекомендаций и реформ, которых ЕС требует от стран-кандидатов?» – заявила Нацвлишвили.

В оппозиции также напомнили премьеру о недвусмысленной позиции Вашингтона, озвученной официальным представителем Госдепартамента США Недом Прайсом, который в очередной раз выступил с критикой законопроекта об «иноагентах».

«Тот, кто проголосует за этот законопроект, будет нести ответственность за потенциальную угрозу евроатлантическому будущему Грузии», – заявил на брифинге Прайс.

Напомним, вчера, 2 марта, комитеты парламента по внешним связям и обороне, несмотря на шумные протесты, поддержали законопроекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов», инициированные движением депутатов «Силы народа», составляющим парламентское большинство с «Грузинской мечтой».

Сегодня представители оппозиции призвали к созданию общего движения или платформы для спасения европейского будущего. Политический совет «Лело» инициировал Движение сопротивления, чтобы не позволить Грузии упустить исторический шанс стать членом Европейского союза. С этой целью «Лело» начинает активное сотрудничество с грузинским обществом, всеми общественными и политическими группами, которые разделяют эту задачу.

Независимый депутат Армаз Ахвледиани также говорит о необходимости общей платформы для спасения европейского будущего. В статусе, размещенном на его странице в Facebook, он призывает парламентские оппозиционные партии, в том числе «Лело», «Граждан», «Стратегию Агмашенебели», «Нацдвижение», «Гирчи», «За Грузию», «проявить соответствующую ответственность и, несмотря на противоречия, немедленно создать платформу для спасения европейского будущего Грузии».

Леван Цуцкиридзе, исполнительный директор НПО «Восточноевропейский центр для многопартийной демократии», говорит, что очевидная цель власти заключается в уничтожении гражданского сектора и независимых СМИ, даже ценой отказа от европейских устремлений. И на этом фоне сегодняшнее послание премьера выглядит еще более абсурдным:

«Власти точно знают, на что идут. Судите сами: Венгрия, принявшая схожий закон, подверглась жесткой критике со стороны структур ЕС, которые фактически заблокировали его, и неужели наши власти не могут этого осознавать? Ставки высоки – «Грузинская мечта» и ее сателлиты на словах декларативно стремятся в ЕС, но на деле им это невыгодно, так как может стоить власти. Критерии ЕС подразумевают наличие независимого суда, прозрачных и открытых госструктур. Нужно это власти? Нет. К сожалению, реальность такова, что оппозиция по ряду субъективных и объективных причин не оказывает серьезного противодействия власти. Остается островок неправительственных организаций, которые громко заявляют о существующих проблемах. И очевидная цель власти – навесить на них ярлыки, изгнать их с правового поля, сделать изгоями. Отойдя от Европы, мы можем стать российской провинцией, а может, и останемся бедным диктаторским государством, в котором будет править олигарх со своей камарильей. Поэтому так важно недопущение принятия такого документа».

Напомним, парламентское большинство – «Сила народа» и «Грузинская мечта» намерены утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. При этом в «Мечте» оговариваются, что, если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ. 6 марта документ поступит на рассмотрение юридического комитета парламента.

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