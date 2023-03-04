Ираклий Кобахидзе обладает исключительным даром - заявили в Европарламенте

Депутаты Европарламента заявили, что их поражают высказывания председателя правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».

Представитель Европейской народной партии Мириам Лексманн (Словакия) написала в Twitter: «Ираклий Кобахидзе обладает исключительным даром абсурда. Хотя этот талант может помочь олигарху остаться довольным, для Грузии он губителен».

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Аустревичюс назвал последние размышления Кобахидзе «больной логикой». «Что-то серьезно не так с грузинской политикой», - написал Аустревичюс.

А румынский евродепутат Влад Георг считает, что власти Грузии все больше ставят под угрозу европейский путь страны. «Это происходит за счет граждан, которые снова и снова доказали свои проевропейские ценности. Я надеюсь, что законопроект об иностранных агентах не пройдет, и Грузия снова станет демократией», - заявил депутат.

Европейские парламентарии таким образом прокомментировали последнее заявление председателя правящей партии Грузии о так называемом «соглашении Шарля Мишеля».

Речь идет о документе, который «Грузинская мечта» и часть оппозиции подписали в 2021 году при участии президента Евросовета Шарля Мишеля. Межпартийное соглашение было призвано положить конец политическому кризису в Грузии, который возник после того, как оппозиция заявила о фальсификации выборов и объявила бойкот новоизбранному парламенту. Документ, в частности, предусматривал проведение ключевых реформ в судебной и избирательной системах. Правящая партия вышла из документа через несколько месяцев после его подписания.

Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди» заявил, что соглашение от 19 апреля имело конкретную цель. «Если бы эта цель была достигнута, могу с полной уверенностью сказать, что российские танки стояли бы в Тбилиси», - сказал Кобахидзе.

По его словам, в соглашение был заложен сценарий эскалации, который бы закончился «приходом российских танков». «Соответственно, сегодня у нас в Тбилиси нет российских танков, но есть двузначный экономический рост», - сказал Кобахидзе.