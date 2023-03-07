Обзор грузинской прессы

Насколько прозрачно само правительство «Грузинской мечты», партии, которая вместе со своими сателлитами – «Силой народа» – пытается продвинуть закон «об иноагентах», говоря о необходимости большей прозрачности в деятельности неправительственного сектора? С таким вопросом информационное интернет-агентство batumelebi обратилось к аналитику Transperency International Сандро Кевхишвили. В последние четыре года доступ к информации, которая должна быть открытой, значительно усложнился, сказал респондент издания:

«Есть ведомства, которые практически не выдают информацию и тем самым нарушают целый ряд законов. Одно из таких – Министерство культуры, у которого даже нет сайта. Мы знаем, что причина тому – конкретный министр, которая ранее заведовала Минюстом, в ту пору это ведомство было самым закрытым. Но самое интересное с этой точки зрения – правительственная администрация, которая должна быть примером для всех остальных ведомств. С марта 2020 года администрация не публиковала свои указы, а эти документы – доказательства принятия правительством решений. Также невозможно получить эти документы в качестве общедоступной информации, то есть не отвечают на письменные запросы, просто не выдают их, что тоже является нарушением ряда законов. Сейчас ведется несколько судебных процессов по этому поводу, а в администрации даже не задумываются об этом».

Однако все же есть информация, которую в правительственной администрации публикуют, продолжает Кевхишвили, – это повестка дня:

Они там раздают государственное имущество, а мы даже не знаем, на каких основаниях они это делают

«Причем пять из 10 вопросов, как правило – это передача конкретным людям государственного имущества по символической цене или на разных условиях. То есть они там раздают государственное имущество, а мы даже не знаем, на каких основаниях они это делают. Существуют серьезные коррупционные риски, вот где должна быть прозрачность».

Потому неправительственный сектор требует принятия закона «О свободе информации», который обяжет правительство сделать прозрачной публичную информацию.

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«Предатели без родины» и «шпионы, матерящие церковь» – на улицах Тбилиси появились плакаты с такими надписями и изображением представителей разных НПО, СМИ и оппозиции. Информационное интернет-агентство ambebi.ge заинтересовалось, кто может быть причастен к распространению этих плакатов. Журналисты издания связались с представителями «Грузинской мечты», которые утверждают, что не знают, делом чьих рук это может быть. В столичной мэрии авторов статьи перенаправили в МВД, где также сообщали, что пока не установили личности людей, распространивших плакаты. Между тем политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что тексты на них очень похожи на изречения представителей партии власти:

Начался очень сложный и плохой процесс, который постепенно может перейти в гражданское противостояние

«Факт в том, что те люди, которые клеили эти плакаты, уверены в том, что власти одобрят этот их поступок и не будут создавать им проблем. Это именно те фразы, которые слышатся от парламентского большинства в адрес оппозиции и неправительственного сектора. Тут даже и подозревать нечего, настолько все совпадает. Я не говорю, что они (представители парламентского большинства) лично клеили эти плакаты, но люди, которые непосредственно этим занимались, точно получили благословение от них. Я думаю, что начался очень сложный и плохой процесс, который постепенно может перейти в гражданское противостояние, к сожалению, инициатор всего этого – правительство».

Между тем в МВД сообщают, что ведется поиск лиц, причастных к созданию плакатов.

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19 марта сборная Грузии по регби встретится с командой Португалии в рамках чемпионата Европы. Выход «Лелос» в финал турнира обеспечила их победа со счетом 31:7 над сборной Румынии, говорит главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили.

«Прошлогодняя игра с Румынией была для нас неожиданной. Оказалось так, что в нескольких моментах мы недооценили противника. Сборная Румынии очень сильная, но на этот раз мы доминировали и до конца шли по плану. Я горжусь своими ребятами – наш труд был оценен. У (Георгия) Квеселадзе – травма, повреждена мышца бедра. Скоро к нам присоединится Бека Горгадзе, у нас с ним контракт», – цитирует Маисашвили газета «Лело».

Что касается предстоящего матча с Португалией – это одна из лучших команд чемпионата, говорит капитан грузинской сборной Мераб Шарикадзе. Именно он был назван лучшим игроком матча против румын.

«То, что меня назвали лучшим игроком матча, для меня ничего не значит. Регби – командная игра, и, если бы все вместе не сыграли хорошо, я бы и не стал лучшим. Впереди у нас финал. В европейском турнире все очень хотят, чтобы мы допустили оплошность, но мы этого не сделаем», – заявил Шарикадзе в интервью изданию.

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