Закон об иноагентах еще не принят грузинским парламентом, а на улицах Тбилиси уже появились плакаты с изображением гражданских активистов, журналистов, общественников и оппозиционеров с надписью «предатели без родины» и «шпионы, матерящие церковь». Это не единственная неприятность для тех, кто выступает против принятия закона. Сегодня стало известно, что аппарат парламента приостановил аккредитации четверых журналистов в связи, как сказано, с новыми правилами, вступившими в силу с первого марта.

Закон об иноагентах еще не вступил в силу, но его возможные будущие масштабы журналисты уже прочувствовали на себе.

«Парламент приостановил аккредитацию, полученную позавчера якобы из-за организации акции протеста. Но на той акции, о которой говорят, я была, чтобы освещать ее. Я и новые «правила» не нарушала, ни за кем не гонялась. Нам для того раздали новые аккредитации, чтобы, когда захотят, на один месяц перестать пускать нас в парламент», – написала с утра в соцсети редактор «Табулы» Цисиа Кирвалидзе.

В издании «Публика» ждут от парламента письменного разъяснения, чтобы его обжаловать. Однако реальные ограничения деятельности журналистам начали в парламенте чинить еще на прошлой неделе.

– Что ты делаешь, я журналист, у меня аккредитация, – отчаянно кричали полицейским второго марта журналисты, освещавшие акции протеста у здания парламента. Некоторые журналисты в тот день пришли в коридоры законодательного органа с листовками, на которых было написано: «Нет российскому закону» – так они хотели привлечь внимание депутатов «Грузинской мечты» и «Силы народа», ускоренными темпами принимающих сразу два варианта законопроекта о так называемых иноагентах.

Законопроект защищают депутаты парламентского большинства, что вызывает ярость представителей гражданского сектора и СМИ. Журналисты в эти дни не отходят от депутатов, осаждают их кабинеты, коридоры, в то время когда идут шумные комитетские слушания по законопроекту об иноагентах. До реестра и клейма «иноагент» пока дело не дошло, но журналистам, аккредитованным в парламенте, сегодня напомнили о других ограничениях, вступивших в силу с первого марта.

Новость вирусно разлетелась по СМИ и соцсетям как доказательство того, что и до принятия законопроекта об иноагентах правящая сила вводит и другие ограничения для своего комфорта.

В феврале журналисты узнали, что по инициативе спикера парламента Шалвы Папуашвили с первого марта им будет запрещено вести интервью, если депутат не захочет продолжить его. Нельзя будет снимать депутата без его разрешения, без согласования заранее нельзя снимать рабочий кабинет депутата, без его согласия нельзя помещать в кадр с так называемым наездом экран его мобильного. Многих депутатов очень расстраивало, когда операторы могли снимать, как развлекаются в своих смартфонах депутаты партии власти, когда принимают какой-нибудь важный закон.

– В шведском парламенте так, – убеждал еще в феврале журналистов председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. – Но мы не в шведском королевстве, – тщетно напоминали ему тогда журналисты. Нино Самкурашвили, журналист ТВ «Мтавари» недоумевает:

«Одно предложение вызывает у меня особое непонимание: если депутат не хочет давать интервью, я второй раз не должна ему задавать вопрос? Но задавать вопросы и, главное, получать ответы – это ведь и есть моя профессия. Я не разделяю мнение Кобахидзе о том, что это и есть цивилизованные отношения».

Журналистская хартия по этике призывает парламентариев с прошлого месяца отменить новые правила, которые больше похожи на ограничение свободы слова, чем на попытку обустроить работу СМИ в парламенте.

По новым правилам, аккредитацию могут приостановить на шесть месяцев, однако во второй половине дня редактор «Табулы» Цисиа Кирвалидзе написала, что ей позвонили из аппарата парламента и сказали, что восстановили аккредитацию.

Пересмотрели свое решение и по отношению к двум журналистам «Публики», но оставили без аккредитации их коллегу – Кети Гогуадзе. Она ждет письменных разъяснений, чтобы оспорить решение в судебных инстанциях.

Представители СМИ, медиа-эксперты и правозащитники не раз критиковали власти за язык ненависти и вообще их отношение к журналистам СМИ, критично настроенных к властям. Кульминацией подобных подходов стали погромы 5 июля 2021-го. В февральском отчете Госдепа США отмечается, что виновники так и не понесли наказание. Теперь усиления агрессии от ультраправых ждут журналисты и общественники после принятия закона об иноагентах.

Сегодня на улицах Тбилиси уже появились плакаты с изображением представителей НПО, СМИ и оппозиции с надписью «предатели без родины» и «шпионы, матерящие церковь».

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