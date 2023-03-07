Бахмут, небольшой донбасский городок, оказался непреодолимой преградой на пути российской армии. Несмотря на постоянные рапорты Минобороны о том, что город либо уже взят, либо вот-вот падет, ВСУ не покидают населенный пункт, превращая его в «мясорубку» для российских войск и наемников из ЧВК «Вагнер».

Бахмут становится делом принципа – за город, который, по мнению военных специалистов, не имеет стратегической ценности, круглосуточно идут тяжелейшие бои. Несмотря на распространившиеся слухи о том, что украинское командование готовится отвести войска, в Киеве, судя по всему, решили оборонять населенный пункт как можно дольше.

«Сегодня на Ставке я прямо задал вопрос и командующему «Хортицей» генералу Сырскому, и Главкому Залужному о том, какой они видят дальнейшую оборонительную операцию на Бахмутском направлении. Отойти или продолжать оборону и усиливаться в городе. Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана Ставкой. Других позиций не было».

После соответствующего заявления президента Украины Владимира Зеленского, комментарии по ситуации в Бахмуте последовали и от российского министра обороны. Сергей Шойгу считает этот город, который называет Артемовском, ключевым для российского наступления вглубь Украины:

«Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ. Западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программу обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины».

Впрочем, мнение российского министра обороны не разделяет его главный визави. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сомневается в том, что город удастся взять в ближайшее время. В комментарии, распространенном от его имени пресс-службой бизнесмена, говорится о том, что число бойцов ВСУ в Бахмуте может достигать 20 тысяч и сдаваться или отступать они явно не намерены. А самого Шойгу никто не видел в окрестностях Бахмута, чтобы с серьезностью относиться к его владению информацией о реальном положении дел на фронте:

«Я никак не могу комментировать слова Шойгу. Я его в Артемовске не встречал. В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. Если зачистить Бахмут от них, значит, их надо уничтожить – убить… 12-20 тысяч украинских военных к завтрашнему утру успеть убить очень сложно. Такие мастера есть только в недрах Генштаба или в Союзмультфильме… И днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в «мясорубку» подкидывают все новые и новые тысячи».

При этом Пригожин довольно пренебрежительно отозвался о планах дальнейшего наступления российских войск, озвученных Сергеем Шойгу:

«Зачем Сергей Кужугетович рассказывает об этих перспективах, я не в курсе. Возможно, для того, чтобы порадовать российскую аудиторию. Возможно, чтобы позлить Зеленского. Злость Зеленского мы ощущаем на себе сполна, а от радости российской аудитории вход в Министерство обороны завалили цветами к 8 марта».

Согласно оценкам аналитиков НАТО, потери штурмующих Бахмут российских войск и наемников по отношению к ВСУ составляют по меньшей мере 5 к 1. А учитывая недавнее заявление Пригожина, записанное в блиндаже где-то в окрестностях Бахмута, внутреннее противостояние между ЧВК «Вагнер» и российским Минобороны и Генштабом вряд ли способствует успехам как наемников, так и регулярных армейских частей на этом направлении:

«А не могут ли разыгрывать эту историю где-нибудь в глубинах Минобороны, а может, и выше, чтобы объяснить всему российскому народу, почему у нас произошли такие неприятности? А вдруг они хотят подставить нас и сказать, что это мы негодяи и поэтому нам не дают боеприпасы, нам не дают вооружения и нам не дают пополняться личным составом, в том числе из числа заключенных».

По мнению экспертов из американского Института изучения войны, бахмутская битва может серьезно подорвать лучшие силы наемнической группировки, и ее основатель Евгений Пригожин, судя по его заявлениям, по-видимому, опасается, что Минобороны России ведет битву за Бахмут до последнего бойца «Вагнера».

Впрочем, при таком подходе, отмечают аналитики, Москва лишится одного из наиболее боеспособных подразделений, практически полностью нивелировав и без того сильно сократившиеся наступательные способности собственной армии.

Киев же продолжает давить на своих западных союзников, пытаясь ускорить поставки необходимых вооружений и техники для обеспечения собственного весеннего наступления. На предстоящей 8 марта встрече в Брюсселе министры обороны стран ЕС обсудят возможности удовлетворить настойчивые просьбы Киева.

Как ожидается, двухдневная встреча пройдет в три этапа. На первом министр обороны Украины Алексей Резников проинформирует министров ЕС о ситуации на местах и потребностях ВСУ. Затем министры обсудят ход подготовки украинских военных инструкторами НАТО, а в конце будут рассмотрены вопросы ускорения военных поставок и в первую очередь артиллерийских боеприпасов.

Евросоюз уже практически согласовал план коллективной закупки боеприпасов для Украины, однако на встрече министров обороны стран ЕС предстоит обсудить объемы поставок и источники финансирования.

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