После трех месяцев обсуждений и дебатов парламент Грузии избрал нового Народного защитника. Им стал 44-летний Леван Иоселиани, вице-спикер и депутат от партии «Граждане» по квоте оппозиции. Кандидатура Иоселиани оказалась приемлемой для «Грузинской мечты», которая на протяжении трех месяцев отказывалась голосовать за предложенных оппозицией и гражданским сектором кандидатов на пост омбудсмена.

«С этой минуты я больше не политик», – заявил вышедший из зала заседания парламента Леван Иоселиани. За него, теперь уже бывшего вице-спикера по квоте оппозиции и бывшего депутата от партии «Граждане», как за кандидата в Народные защитники проголосовали 96 депутатов:

«Я – избранный Народный защитник. Все мои действия, заявления будут направлены на права человека, на защиту прав человека. И главное, о чем было задано множество вопросов, – буду ли я нейтральным и непредвзятым? Моя деятельность в последующие шесть лет будет доказательством того, что я буду непредвзятым, я буду аполитичным и нейтральным по отношению к любой политической преференции».

Свою кандидатуру на пост омбудсмена, который был вакантным с 8 декабря прошлого года, депутат Иоселиани и его соратник, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили неожиданно для многих выдвинули 1 марта, объяснив это тем, что избрание нового Народного защитника является последним, 12-м пунктом в рекомендациях Брюсселя для получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. «Грузинская мечта» еще в прошлом году обязалась избрать нового омбудсмена по новым правилам и на основе широкого консенсуса к 29 декабря. Однако в последний момент правящая сила отказалась поддерживать трех кандидатов – Анну Абашидзе, Нази Джанезашвили и Георгия Бурджанадзе, которые остались после рассмотрения 19 претендентов на пост главного защитника граждан Грузии. Свою позицию в «Грузинской мечте» объяснили тем, что поддерживаемые оппозицией кандидатуры аффилированы с так называемой радикальной оппозицией.

Несмотря на то, что в оппозиции почти все единогласно отмечали, что ничего против Иоселиани не имеют, в «Нацдвижении», в «Стратегии Агмашенебели», а также в «Гирчи» решили не поддерживать его кандидатуру.

«Так вы не выполните 12-ю рекомендацию», – заявила депутат «Лело» Саломе Самадашвили. И продолжила:

«У Иоселиани не будет поддержки «Лело». Я считаю абсурдным утверждать на этот пост представителя политической партии. Единственное, что мы получим: на этот пост будет утвержден комфортный для «Грузинской мечты» кандидат. И мы в этом не будем участвовать».

«Леван ответил на все мои критические вопросы, и я поддерживаю его», – заявила на пленарном заседании беспартийный депутат Тамар Кордзая. За кандидатуру Иоселиани также выступили лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе и беспартийный депутат Теона Акубарадия. Вот как она объясняет свое решение:

«Легче всего сказать, что ни в чем не будешь следовать «Грузинской мечте» и не пойдешь на компромисс. Но у каждого депутата есть и своя часть ответственности, и я беру на себя эту ответственность: голосую за Иоселиани на пост Народного защитника, потому что избрание Народного защитника считаю важным для страны, и это дает также возможность выполнить рекомендацию ЕС».

В «Грузинской мечте» Иоселиани назвали достойным кандидатом, его избрание приветствовал и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, а председатель партии власти Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в деструкции:

«Леван Иоселиани был единственным кандидатом, – я это говорю с полной ответственностью, – который без труда смог набрать 90 голосов. Несмотря на это, большая часть оппозиции все равно не поддержала его, хотя этот вопрос важен для получения статуса кандидата в ЕС. Я глубоко уверен, что Леван Иоселиани будет независимым Народным защитником».

К предыдущему омбудсмену, Нино Ломджария, у «Грузинской мечты» были нескончаемые претензии, ей устроили настоящую травлю, обвиняли ее в поддержке «Нацдвижения» и в защите интересов находящегося в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили.

Несмотря на то, что Леван Иоселиани сегодня заявил, что он будет защищать права всех заключенных, в том числе и Саакашвили, что медиа-менеджер Ника Гварамия осужден по политическим мотивам, что принимать так называемый русский закон об ионогенах неприемлемо, часть профильных НПО и оппоненты власти с настороженностью смотрят на нового омбудсмена. 16 профильных НПО сегодня в совместном заявлении отмечают, что процесс избрания Народного защитника, проваленный в прошлом году, а сейчас проведенный без широкого консенсуса за закрытыми дверями, противоречит рекомендациям как ЕС, так и ООН».

Новый омбудсмен Леван Иоселиани избран сроком на шесть лет.

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