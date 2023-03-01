«Граждане» представят своего кандидата на пост Народного защитника Грузии. В партии считают, что самым приемлемым для всех сторон вариантом может стать юрист и депутат парламента Леван Иоселиани. В части оппозиции, как и в большинстве, его осыпают комплиментами, хотя представители «Грузинской мечты» еще планируют провести внутрипартийные консультации по вопросу его поддержки. А в неправительственном секторе называют несколько причин, почему Иоселиани не должен быть назначен на пост омбудсмена.

У Левана Иоселиани есть все шансы заручиться поддержкой необходимого числа депутатов для утверждения его на должность Народного защитника, считает его однопартиец Алеко Элисашвили, ведь его кандидатуру открыто поддерживают в части парламентской оппозиции, да и в большинстве его называют «интересной кандидатурой». А консенсус – это та аксиома, без которой невозможно утвердить нового Народного защитника: для принятия соответствующего решения парламенту необходимо 90 голосов, то есть одобрение и большинства, и части оппозиции.

«Один из главнейших пунктов в вопросе утверждения Народного защитника – это достижение консенсуса, поскольку мы знаем, что ни одна из представленных в парламенте партий, даже самая большая, не сможет независимо вывести кандидата. Определенные консультации у нас были как с оппозиционными силами, так и с правящей партией. Я надеюсь, что мы сможем в этом расколотом и поляризованном парламенте исполнить одну из 12 рекомендаций и заполнить пробел, возникший после последнего голосования», – заявил Алеко Элисашвили на пресс-конференции.

По профессии Леван Иоселиани – юрист, член Ассоциации адвокатов Грузии. В начале 2000-х он занимал соответствующие должности в «Банке Грузии» и «ТБС банке», а с 2020-го стал членом парламента 10-го созыва от партии «Граждане». И, несмотря на его опыт в правозащитной сфере, последняя его должность – причина, по которой заявление о выдвижении его на пост омбудсмена звучит как шутка, говорит лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Мы поддержим кандидатов на пост Народного защитника, которых представит гражданский сектор. Я прошу всех политиков воздержаться от повторения сценариев. Сначала был Яго (Хвичия), теперь Леван (Иоселиани), может, потом еще кто-то будет. Никак нельзя, чтобы Народным защитником был бы политик, он должен быть далеким от политики человеком, это как дважды два – четыре. Я надеюсь, что это шутка, а не серьезное заявление».

Впрочем, как и говорил Алеко Элисашвили, так думают не все. К примеру, депутат от «Гирчи» Яго Хвичия и Фридон Инджия от «Европейских социалистов» заявили, что пока не обсуждали вопрос с однопартийцами, но планируют лично поддержать кандидатуру Иоселиани. В его пользу высказалась и часть парламентского большинства. Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил: «Леван уважаемый, приличный и профессиональный человек». В правящей партии пока не говорят точно, поддержат его кандидатуру или нет, парламентское большинство определится с этим вопросом, предположительно, в понедельник, говорит спикер парламента Шалва Папуашвили:

«Леван – новое лицо в политике. Мне кажется, все заметили, что он смог сыграть такую роль, при которой оставался нейтральным между оппозицией и большинством. Что касается вопроса беспристрастности, есть такие политики, которые намного более нейтральны, чем некоторые неполитики, к примеру, в СМИ и неправительственном секторе. Посмотрим, пока ничего говорить не буду, он должен нам объяснить, почему он принял такое решение и какие у него цели».

Между тем в гражданском секторе Иоселиани считают чрезмерно нейтральным. К примеру, экс-омбудсмен Нино Ломджария вчера выразила недовольство тем, что на этот пост выдвигают человека, который не выступил против законопроекта об «иноагентах». «Поста Народного защитника не достоин ни один кандидат, который не стоит в авангарде движения против закона об агентах, не борется, не бьет тревогу», – написала она в Facebook.

Сегодня Иоселиани попытался заполнить этот пробел, заявив, что «у его принятия есть деструктивная политическая составляющая, означающая возведение барьера для вступления Грузии в Евросоюз».

Однако к нему есть и другие претензии: критические СМИ припомнили ему слова, сказанные в эфире одной из передач «Палитраньюс»: «Причина, по которой оппозиция не ходит на митинги в поддержку Саакашвили, – в поведении самого Саакашвили, президент должен отбывать наказание более достойно», – сказал Иоселиани.

Однако сам он утверждает, что никогда не делал заявлений, попирающих права человека.

«Всех прошу, выложите какое-то мое заявление в части защиты конкретных прав, в котором моя позиция не защищала бы нарушенных прав или содержала какие-то дискриминационные высказывания. Я понимаю, что не могу нравиться всем, есть разные люди, политические группы, с разными целями, но, несмотря на это, я надеюсь, что смогу стать той фигурой, вокруг которой будет консенсус, и соберу более 90 голосов», – сказал сегодня Леван Иоселиани.

Между тем в неправительственном секторе продолжают перечислять причины, по которым он не подходит на эту должность. Народный защитник должен пользоваться широкой общественной поддержкой, а также иметь опыт сотрудничества с третьим сектором, считает юрист правозащитной организации «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе:

«Такой коммуникации никогда не было с Леваном Иоселиани, и у него нет такого опыта. Также для института Народного защитника важно, чтобы его руководитель был политически нейтральным. Третья проблема – мы не услышали ни одного аргумента, почему было отказано кандидатам, которых ранее представили неправительственные организации. Это были очень достойные кандидаты, а нам не предоставили ни одного четкого аргумента против них. В том числе, со стороны господина Иоселиани не было высказано никакой твердой позиции».

Процесс избрания Народного защитника прервался в парламенте в декабре прошлого года, поскольку ни один из 19 кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Вопрос избрания омбудсмена вновь будет поставлен на текущей весенней сессии, а пока обязанности Народного защитника исполняет Тамар Гварамадзе.

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