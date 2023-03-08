Женщина с флагом ЕС перед бьющим в лицо водометом стала в Международный женский день культовым образом в соцсети после вчерашнего разгона акции протеста в Тбилиси. Сегодня во всех крупных городах Грузии сотни женщин вышли на протестный марш, требуя отмены закона об иноагентах.

– Пусть услышат голос рассерженных женщин, – обратилась к десяткам женщин, собравшимся на площади Республики в центре Тбилиси, Тамар Джакели, феминистка, одна из лидеров (левоцентристской) Партии Зеленых.

К трем часам дня сюда пришли женщины разных возрастов, многие были с детьми – и грудными, и постарше, – с одной целью: сказать «нет» принятому накануне парламентским большинством в первом чтении закону «О прозрачности иностранного влияния». Многими, в том числе и среди тех, кто накануне протестовал у здания парламента на проспекте Руставели, этот закон воспринимается как разновидность российского подхода к иностранным агентам. Соответствующий закон в РФ стал инструментом тотального контроля власти над гражданским сектором, СМИ и инструментом подавления свободы слова.

– Мы должны объединиться против тотального контроля, – обратилась к участникам марша Тамар Джакели, – этим маршем мы выступаем против вчерашних событий, когда в первом чтении недемократичным, обманным путем приняли «русский» закон, который в первую очередь отразится на нас, женщинах.

Под барабанную дробь и пронзительные свистки женщины колонной направились к зданию парламента, скандируя:

– Кто мы?

– Женщины Грузии!

– Чего хотим?

– Грузию в Европу!

Периодически женщины также кричали «Нет тотальному контролю! Нет «русскому» закону!»

– Мы совсем другое восьмое марта хотели сегодня, – говорила одна из организаторов марша, представитель Движения женщин Ида Бахтуридзе:

«Мы хотели говорить о статье об изнасиловании женщин, которая проблематична и требует доработок, об экономических проблемах, фемициде, но пришлось отменить повестку дня из-за предательства власти, которая поставила нас перед опасностью потерять лучшее будущее, которая вчера практически порвала о наши головы Конституцию страны. Власть сказала «нет» нашему выбору – вхождению в ЕС».

Другая правозащитница, глава НПО «Приоритет прав человека» Анна Абашидзе заострила внимание на том, что на марш протеста вышли женщины всех возрастов и что у парламента они присоединятся к вышедшим на акцию протеста мужчинам:

«Мы здесь все – молодые, пожилые, мужчины, женщины, дети – потому что то, что власть собирается сделать с нами, – это касается всех нас: это потеря свободы для всей Грузии. Если у них это пройдет, никто не выживет, ни одна группа не почувствует себя хорошо, если в нашей стране воцарятся русские законы!»

– Я призываю «Грузинскую мечту» отозвать «русский» закон, – повторила свое вчерашнее требование присоединившаяся к маршу лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе:

«Невозможно, чтобы граждане нашей страны смирились с тем, чтобы работающих на интересы страны людей называли агентами. Я присоединяюсь сегодня к маршу женщин и вместе с ними заявляю, что Грузия – часть европейской семьи, и никто не имеет право изменить этот выбор никакими законопроектами или российскими методами разгона мирной акции, чему мы вчера стали свидетелями. И тем более нападками на Запад и на нашу свободу!»

Еще один беспартийный депутат Тамар Кордзая вчерашний разгон акции протеста сравнила с событиями 9 апреля 1989 года, когда оппозиционный митинг на том же месте на проспекте Руставели был беспощадно разогнан советскими войсками.

Символом той борьбы за свободу и независимость стала фотография (Юрия Мечитова) молодой девушки, студентки Наны Махарадзе с флагом в руке. Символом же вчерашних событий стала женщина с флагом ЕС в руках перед бьющим в лицо водометом. Видеокадры ТВ «Формула» попали в поле зрения западных политиков. Карл Бильдт, бывший министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям на своей странице Twitter разместил эти кадры и написал: «Это Тбилиси, Грузия, вчера вечером. Культовый образ в Международный женский день».

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