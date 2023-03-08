В Грузии не утихают страсти после принятия в первом чтении закона об иноагентах и ночной акции протеста. Сегодня лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе объявил оппонентов в подрыве основ государства, а некоторых представителей Запада – в поддержке «экстремистов» в Грузии на благо «партии глобальной войны».

Уже к трем часам дня у здания парламента Грузии собрались многочисленные противники законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», утвержденного накануне «Грузинской мечтой» в первом чтении. Они пришли по призыву лидеров оппозиционных партий и общественных организаций. Уже к 18 часам прилегающий участок проспекта Руставели оказался заполнен народом, сюда же были стянуты многочисленные силы полиции и служб безопасности.

За драматические события прошлой ночи лидеры «Грузинской мечты» попытались переложить ответственность на «большевиков» и «экстремистов» как на вдохновителей протеста. Выступая на брифинге, лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе попытался расставить точки над «и». Отвечая на вопросы журналистов, он выразил уверенность, что закон об иноагентах будет принят ради пользы всех и каждого, в результате чего общественность получит исчерпывающую информацию, кто именно финансирует радикальные силы в Грузии. По его мнению, оппоненты власти все дальше уводят страну от Европы, приближая ее к России:

«Если мы не защитим государство от планов агентов, мы не только не станем членами Евросоюза, но и потеряем свой суверенитет. Мы все должны понимать, что, прихрамывая на одну ногу, мы никогда не дойдем до Евросоюза. Более 80% населения Грузии поддерживают европейское будущее Грузии и более 90% доверяют Православной церкви. Отсюда очевидно, что те, кто проклинает церковь, никогда не доведут страну до Евросоюза. Мы пойдем с христианством в Европу! Мы будем идти с суверенитетом в сторону Европы! Мы будем с достоинством двигаться в сторону Европы».

Далее политик прокомментировал последние заявления стратегических партнеров Грузии, говоривших о недопустимости принятия законопроекта. В частности, заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором отмечено, что принятие закона несовместимо с ценностями и стандартами Евросоюза и противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Далее в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля также выражена обеспокоенность развитием событий в Грузии. Как написал политик в Twitter, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует ценностям Евросоюза. В заявлении же пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса говорится, что законопроект подорвет возможности Америки продолжать сотрудничество с народом Грузии, а проголосовавшие за него «будут нести ответственность за нарушение евроатлантических устремлений грузинского народа».

Как отметил Кобахидзе, эти заявления отражают позицию партии «Глобальной войны», которая блокирует, в том числе, развитие экономики Грузии:

«Не хочу сейчас конкретизировать, но есть силы – я говорю о «партии глобальной войны», в интересы которой входит финансирование всяких партий, блокирование строительства Намахванской ГЭС и т.д. Мы считаем, что в этом и есть заинтересованность партии глобалистов, поэтому они всячески стараются скрыть источники финансирования экстремистов, подорвать нашу энергетическую безопасность и прочее».

В завершение политик предостерег митингующих, что власти не допустят развития событий по украинскому сценарию, который стоил Украине 20 процентов территорий.

В оппозиции считают, что своими отговорками власти пытаются уйти от ответственности за возможные последствия обострения ситуации. По словам представителя «Нацдвижения» Хатии Деканоидзе, попытка власти переложить все с больной головы на здоровую обречена:

«Заявление Ираклия Кобахидзе означает, что недостойные люди не смогут войти в Европу с достоинством, их достоинство ведет нас в Россию. Бескорыстный дух молодежи всем показал, что даже люди, не представляющие интересов политических групп, не позволят Иванишвили и его сообщникам свернуть с европейского пути. Заявление Госдепартамента очень важно, и в нем говорится, что все будут привлечены к индивидуальной ответственности за свои деяния. Происходящее говорит о страхе власти, они применяли силу не спонтанно, и это было видно в парламенте, они продолжают мобилизацию сил государственной безопасности, полиции и спецназа, поэтому у них остается намерение разогнать митинг и применить непропорциональную силу. Но пусть знают: им не уйти от ответственности».

По мнению политолога Георгия Гобронидзе, сейчас не было никакой надобности в принятии документа, который может подорвать европейские перспективы Грузии, так как в руках власти и без того достаточно инструментов для выявления как финансовых потоков, так и агентов. По всей видимости, на фоне многократного роста грузоперевозок и поступления валюты в страну власти решили сыграть на опережение и усилить влияние в надежде на то, что «Запад никуда не денется», а «деньги капают сейчас».

«Прежде всего, нам нужно правильно понять, что представляет Грузия на международной арене. Некоторые думают, что Грузия – это просто транзитный коридор, в то время как довольно долгое время Грузия была образцом свободы и демократии в регионе. Поэтому любой закон, угрожающий демократии, будет болезненно воспринят нашими партнерами. Да, в случае его принятия теоретически отношения с западными партнерами все еще могут сохраняться, но это мало будет отличаться от уровня отношений, например, Запада с Азербайджаном. Азербайджан просто нужен Западу как сырьевая база, а мы будем нужны как коридор. Это означает, что западные политические группы смогут поддерживать мир в этом коридоре для конкретных экономических целей, но у нас больше не будет их поддержки в дальнейшем развитии страны и не будет инвестиций. То есть если мы хотим стать государством, являющимся частью демократического мира, то мы должны быть осторожны при принятии таких законов, особенно когда для этого вообще нет основы и время неподходящее», – заявил эксперт.

События в Грузии были в центре интересов России и Украины. В этом контексте примечателен комментарий главы международного комитета Совета Федерации России Григория Карасина, который в своем telegram-канале призвал «унять» главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

«Уймите Борреля, пожалуйста! Опять лезет со своими нравоучениями, на сей раз прессингует граждан Грузии», – написал сенатор.

Ближе к вечеру по поводу событий в Тбилиси и российского законопроекта с официальным заявлением выступил МИД Украины. Там отмечено, что законопроект не соответствует европейским ценностям и стандартам. «Выражаем солидарность со стремлением грузинского народа продолжать строить европейское будущее Грузии», – говорится в заявлении МИД Украины.

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