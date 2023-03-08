Скандал, разгоревшийся после увольнения из посольства Абхазии в России Татьяны Гулиа по «несоответствию занимаемой должности» и ее возмущенного поста в соцсетях, продолжается. МИД Абхазии сперва отказался комментировать ситуацию журналистам. И только вчера, спустя почти неделю, министр иностранных дел республики Инал Ардзинба изложил на встрече с журналистами свое видение ситуации.

Вчера на встрече министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с представительницами СМИ республики в преддверии Международного женского дня 8 Марта ему был задан вопрос о скандальной ситуации, возникшей после увольнения из-за «несоответствия занимаемой должности» советника-посланника посольства Абхазии в Российской Федерации Татьяны Гулиа.

Министр сказал, что в посольстве Абхазии в РФ «было очень много проблем, но об этом я не хочу говорить публично, это было бы неэтично. В посольстве в Москве было принято четыре кадровых решения, одно из них вызвало такую реакцию у нашей коллеги». По словам Ардзинба, Татьяне Георгиевне Гулиа было предложено заниматься культурным направлением в посольстве, и она с этим согласилась.

«Мной была подписана благодарность министра, которая лежит у меня в кабинете. Через полтора месяца Татьяна Георгиевна достаточно удивительным для нас образом опубликовала текст. Мы были удивлены все. Но наше предложение остается в силе. Учитывая ее заслуги, мы предлагаем ей заниматься направлением культуры. В том направлении, в котором работала Татьяна Георгиевна, все-таки нужны серьезные изменения. Если сравнить информационную активность, например, МИД Абхазии и других посольств с посольством в Москве, вы поймете, о чем я. А Москва – это место, где у нас больше всего контактов, больше всего мероприятий проходит, надо гораздо активнее работать», – сказал министр.

Татьяна Гулиа тут же отреагировала на сообщения в СМИ об этом жестким постом в соцсетях.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с Татьяной Георгиевной, чтобы уточнить ее позицию и то, и как все же, на ее взгляд, было дело. И вот что она сказала:

Я понимаю, что у меня пенсионный возраст, но меня возмутило вот это хамство, которым было обставлено мое увольнение

«Государственное агентство «Апсныпресс» передало слова, цитату министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба по поводу меня. Я хочу сказать, что никаких контактов, телефонных разговоров у меня с ним не было. Я была удивлена враньем министра. Это вызывает большое беспокойство. Я не по поводу себя, а по поводу того, что этот человек занимает очень большой пост и отвечает за международные отношения. Он сообщил, что некая благодарность для меня лежит у них в столе. Я думаю, что он оправдывается, потому что очень много постов, которые в «Фейсбуке» и других социальных сетях говорят о несправедливости в отношении меня. Я понимаю, что у меня пенсионный возраст, но меня возмутило вот это хамство, которым было обставлено мое увольнение. И очень удивилась по поводу благодарности – что человека, уволенного по несоответствию должности, вдруг благодарят. Так разве делается? Очень странно этот человек ведет себя.

– Ну вот он говорил, что мы ей, то есть вам, предлагали какой-то участок работы, связанный с культурой. Был такой разговор?

– Что касается такого разговора, ни министр, и ни посол об этом не говорили. Когда мне звонил… об этом я уже писала пост… некий молодой человек Владимир Ачба, он сказал: «Если вы напишете заявление об уходе… все согласовано с министром и президентом, то есть министр согласовывал данные вещи с президентом… мы можем вам предложить должность советника по культуре МИДа на общественных началах. Когда я стала уточнять у господина Ачба, почему такое решение, может ли он все это объяснить, он сказал, что не готов ответить. Был только этот разговор.

– А когда это было?

С министром у меня никаких контактов не было. Мне кажется, что подсылать каких-то мальчиков или прятаться за спиной кого-то – это не совсем порядочно со стороны министра

– Это было… очень хорошо это помню… Еще до приказа о моем увольнении, накануне Татьяниного дня, 24 января. Почему я сразу не опубликовала реакцию на этот приказ? Я его не видела. Мне его боялись дать. Как я понимаю, боялись. А существует определенный порядок. Если у уволенного человека нет на руках бумаги о его увольнении, документа, значит, он еще работает. Театр абсурда, я понимаю… Я слышала об этом, что существует такой приказ, но у меня не было физически на руках. И еще раз хочу подчеркнуть, что с министром у меня никаких контактов не было. Мне кажется, что подсылать каких-то мальчиков или прятаться за спиной кого-то – это не совсем порядочно со стороны министра. Это происходит не только в отношении меня, но и в других вопросах. Поэтому вызывает беспокойство вся эта ситуация. Известно, что нынешний министр иностранных дел не смог работать и был уволен из структур администрации президента российского и других структур».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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