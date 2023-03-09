Первая массированная российская ракетная атака на Украину за прошедший месяц. Власти сообщили о погибших во Львовской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также о раненых в Киеве. Из-за обстрелов была обесточена Запорожская АЭС. Минобороны России назвало обстрел ударом возмездия.

«Массированный удар возмездия» – так в Москве назвали ракетную атаку на Украину. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Херсоне, Львове и многих других областях. Есть жертвы среди мирного населения. Пять человек погибли в Золочевском районе Львовской области после попадания ракеты в жилой сектор.

Спасатели продолжают разбирать завалы, и число жертв может возрасти. Похожая ситуация и в других областях.

«У меня ходуном все пошло, я сразу поняла, что это где-то у меня около дома. А что ж у меня тут – пятьдесят шагов от остановки. Аленушку так жалко, такая девочка была. Как жалко, Боже, и еще люди погибли», – говорит жительница Херсона Мария.

По информации главкома ВСУ Валерия Залужного, всего за минувшую ночь Россия произвела 81 пуск по территории Украине. Это один из самых массированных обстрелов за последние недели. По данным Генштаба ПВО сбила 34 ракеты, еще восемь «не достигли своей цели». Среди ракет, которыми наносились удары, Залужный называет С-300, Х-22, «Калибр» и «Кинжал».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел актом терроризма:

«Это была трудная ночь. Массированный ракетный обстрел страны. Киевская, Кировоградская, Днепровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры и жилые дома. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования семьям. Все службы работают. Энергосистема восстанавливается. Ограничения были введены во всех регионах. Противник выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, вернувшись к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных жителей. Это все, что они могут сделать. Но это им не поможет. Они не уйдут от ответственности за все, что они сделали».

В Москве, в свою очередь, объясняют обстрелы ответом на «организованные Киевом террористические акции в Брянской области» России. Имеется в виду рейд некоего «Русского добровольческого корпуса», связь с которым официальный Киев отрицает. 2 марта несколько десятков вооруженных человек вошли в два села в Брянской области на границе с Украиной. В результате погибли двое местных жителей. Кремль назвал это террористической атакой и обвинил в ее подготовке власти Украины.

Как отмечает официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, целью «удара возмездия» были объекты военной инфраструктуры:

«В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе, гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия ОПК, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате уничтожены места базирования БПЛА, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов».

При этом в Киеве настаивают: никакой военной цели у обстрела не было. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба назвал действия Москвы варварством:

«В течение ночи Россия осуществила массированный ракетный и беспилотный удар по Украине, что привело к гибели людей и повреждению гражданской инфраструктуры. Никакой военной цели, просто российское варварство. Придет день, когда Путина и его соратников привлечет к ответственности Специальный трибунал», – написал дипломат в своем Twitter.

При этом российские обстрелы привели к аварийному отключению Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что это уже шестой раз с начала войны, когда Запорожская АЭС переводится на аварийный режим работы. Последнее полное отключение станции от внешнего энергоснабжения произошло 23 ноября прошлого года.

«Сегодня утром, около 5 утра по местному времени, Запорожская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение, когда была отключена ее последняя оставшаяся линия в 750 кВ, единственная резервная линия в 330 кВ была повреждена несколько дней назад и сейчас ремонтируется. На объекте активированы все 20 аварийных дизельных генераторов, восемь из которых обеспечивают мощность АЭС, остальные находятся в режиме ожидания».

Гросси в связи с этим предупредил, что с каждым подобным инцидентом ядерная катастрофа глобального масштаба становится все ближе:

«Позвольте мне напомнить, что это крупнейшая атомная станция в Европе. Что же мы делаем? Как можно сидеть сейчас в этой комнате, когда такое происходит? Так не может продолжаться. Мы будто в кости играем, но однажды наше везение закончится».

По мнению специалистов, ситуация вокруг Запорожской АЭС – один из самых опасных факторов войны. Станция перешла под контроль российских сил еще в первые дни вторжения. И МАГАТЭ неоднократно предупреждало мировое сообщество, что на территории АЭС российские военные ведут строительство объектов непонятного назначения. Стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах станции, что может вызывать катастрофу не только регионального, но и континентального масштаба.

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