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«ЕНД» заявило, что не является организатором акции протеста в Тбилиси
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» заявляет, что не является организатором акции протеста в Тбилиси, назначенной на вечер 9 марта. В партии также подчеркивают, что не поддерживают идею «концерта» в рамках акции, к чему ранее призвала член ЕНД Софо Джапаридзе.
В заявлении политического движения говорится, что эта идея является инициативой конкретных лиц и не имеет ничего общего с партийным решением, пишет SOVA.
«Любое выступление любого артиста будет личным выражением этого конкретного человека и не будет иметь ничего общего с волей нашей партии. «Национальное движение» присоединяется к сегодняшнему протестному движению и требует: немедленного подписания отзыва/упразднения российского закона, как юридически, так и политически; освобождения всех задержанных лиц, борющихся за европейскую интеграцию. Требуем Грузию в Европу! Сила в людях! Власть протестует! Сила в нас! Мы обязательно победим!» - говорится в заявлении.
Другие новости дня
Минэкономразвития РФ советует россиянам воздержаться от поездок в Грузию
Минэкономразвития РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию.
«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как заявили в министерстве, в случае необходимости оказания помощи, для организованных туристов работает телефон Ассоциации «Турпомощь». Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
- У здания парламента в Тбилиси 7-8 марта проходили многотысячные митинги и шествия против законопроекта об «иноагентах», которые сопровождались стычками демонстрантов с полицией. Сотрудники МВД применяли против участников слезоточивый газ и водомёты. Демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных на протестах 7-8 марта
МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных в административном порядке в ходе акций последних дней в Тбилиси. Часть освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе. Других уже суд оштрафовал.
На митингах было арестовано более 130 человек, большинство из них в административном порядке, то есть за сопротивление милиции и мелкое хулиганство, пишет агентство «Новости-Грузия».
МВД называет даты задержания 7 и 8 марта, пока непонятно, коснулось ли освобождение и тех, кто был задержан в ночь на этот четверг.
Также неясно, что с теми, кто был арестован по статьям Уголовного кодекса, таких несколько человек. Это статьи 187 и 353 УК Грузии - повреждение/уничтожение вещи и нападение на сотрудника полиции.
Сообщение МВД в настоящее время проверяют правозащитные организации - дела большей части задержанных вели их адвокаты.
«Это гражданская смерть»: 82 российских иноагента обратились к парламенту Грузии
82 российских иностранных агента обратились в парламент Грузии с просьбой не принимать закон об иноагентах. Об этом в своем Telegram-канале пишет Павел Чиков – российский юрист и правозащитник. Он напоминает, что, несмотря на заявление правящей партии «Грузинская мечта» об отзыве законопроекта, он все еще остается на рассмотрении.
«Десятки журналистов, гражданских и политических активистов, музыкантов и общественных деятелей подписали обращение к парламенту Грузии. Они описывают, с каким давлением и преследованием столкнулись после включения в перечень иностранных агентов», - сообщает Чиков.
Среди подписантов Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Любовь Соболь, Екатерина Шульман, Сергей Смирнов, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Артемий Троицкий, Борис Зимин, Евгения Альбац, Надежда Толоконникова, Петр Верзилов, Роман Доброхотов, Карен Шаинян, Антон Долин, Марат Гельман, Александр Роднянский, пишет SOVA.
«Включение в список иностранных агентов в России означает гражданскую смерть. Кампании по дискредитации, риски штрафов и уголовного преследования делают практически невозможным продолжение значимой общественной деятельности сегодня в России. Мы приветствуем решение большинства в парламенте Грузии не продолжать принятие законопроекта об иностранных агентах, который схож с российским аналогом. Мы обращаемся, чтобы разъяснить действие этого закона в России от внезапных проверок некоммерческих организаций в 2012 году до почти полного уничтожения гражданского общества к 2023 году. Мы делаем это для того, чтобы подобные законы не принимались ни в Грузии, ни вообще где бы то ни было», - говорится в тексте.
Павел Чиков подчеркивает, что распространившаяся информация об отзыве законопроекта об иноагентах правящей партией Грузии не соответствует действительности. Регламент парламента предполагает, что принятый в первом чтении законопроект отозван быть не может. Он может не быть вынесен во второе чтение либо, будучи вынесенным, может быть отклонен большинством голосов.
«Наибольшие опасения вызывает риск того, что его инициаторы выдержат паузу, пока общественное возмущение спадет, а затем все же протащат его через парламент», - отмечает российский юрист и правозащитник.
- Правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» сегодня объявили, что решили отозвать из парламента страны законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении.
- Власти удовлетворили требование демонстрантов, которые 7-8 марта проводили многотысячные митинги у здания парламента. Полиция применяла против участников акции слезоточивый газ и водометы, демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
На проспекте Руставели в Тбилиси перекрыто автомобильное движение
На проспекте Руставели в Тбилиси перекрыто автомобильное движение. Акция протеста на проспекте Руставели началась с гимнов Грузии, Украины и Евросоюза.
На акции находятся оппозиционные политики, гражданские активисты, представители неправительственных организаций, также шествием присоединились студенты различных вузов.
На прилегающей к парламенту территории мобилизована полиция.
Участники акции требуют освобождения граждан, задержанных 7-8 марта, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Перед зданием парламента установлена сцена.
По информации МВД Грузии, в ходе акций протеста, прошедших на проспекте Руставели 7-8 марта, полиция задержала в общей сложности 133 человека.
В Чехии вступил в должность новый президент Пётр Павел
Новый президент Чехии Пётр Павел принял присягу и вступил в должность, сменив на посту Милоша Земана. Павел стал четвёртым президентом Чехии.
Торжественная церемония инаугурации состоялась во Владиславском зале Пражского Града на заседании обеих палат парламента – Сената и палаты депутатов.
Церемонию посетили бывшие президенты Вацлав Клаус и Милош Земан, который возглавлял страну на протяжении последних десяти лет. Они и другие высокопоставленные лица Чехии вошли в зал первыми. Следом за ними под звук фанфар вошли Павел и его супруга.
Павел, положив руку на Конституцию Чешской Республики, принял присягу.
«Я обещаю хранить верность Чехии. Я обещаю соблюдать её Конституцию и законы. Я клянусь своей честью, что буду занимать свой пост в интересах всего народа», — сказал он.
В своей инаугурационной речи Павел отметил, что работа его предвыборного штаба закончилась и началась более сложная и продолжительная работа для новой команды.
«Команда сегодня — это все мы — и те, кто голосовал за меня, и те, кто не голосовал. Мы вместе решаем проблемы и только вместе можем их решить», — подчеркнул президент.
После церемонии во Владиславском зале Пётр Павел вышел на балкон замка в Пражском Граде для выступления перед собравшимися.
Всего в мероприятии участвуют около 800 человек, большинство из которых — депутаты, сенаторы, судьи, ректоры, послы и другие высокопоставленные гости.
Территория Пражского Града с утра была доступна и для обычных граждан. Они могли смотреть инаугурацию на больших экранах. За безопасностью следят сотни полицейских.
Торжества завершатся вечером церемонией в соборе Святого Вита. При участии президента чешский и моравский епископы встретятся с архиепископом Яном Граубнером для совместной молитвы в часовне Святого Вацлава, покровителя чешских земель. Ожидается, что мероприятие посетят представители Чешской евангелической церкви и раввината.
В конце официальных мероприятий выступят музыканты чешской филармонии и Пражский филармонический хор.
- Выборы президента Чехии состоялись в январе. Они прошли в два тура. Во втором Павел набрал 58% голосов, опередив своего соперника, бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.
- Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015–2018 годах). До этого он пять лет был начальником генерального штаба чешской армии. Павел занимает жёсткую позицию по отношению к российскому нападению на Украину, выступает за чёткую прозападную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.
- Пётр Павел родился 1 ноября 1981 года в Чехии. В 1979 году окончил военную гимназию, поступил в Военный институт сухопутных войск. В 1988—1991 годах получил послевузовское образование в Военной академии в Брно. В последующие Павел неоднократно повышал военную квалификацию в Великобритании.
- Новый президент Чехии владеет английским, французским и русским языками и имеет учёную степень инженера.
- Чехия – парламентская республика, где полномочия главы государства не слишком велики, но фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.
- Предшественниками Павела были бывший диссидент и драматург Вацлав Гавел (1993–2003), профессор-экономист и бывший премьер Вацлав Клаус (2003-2013) и другой экс-премьер Милош Земан (2013–2023).
- До 2013 года президента Чехии избирал парламент, потом были введены прямые выборы главы государства.
Ильхам Алиев пообещал карабахцам хорошую жизнь
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на открытии Глобального Бакинского форума, пообещал карабахцам хорошую жизнь.
Он сказал, что Азербайджан является толерантной, многоконфессиональной и многоэтнической страной, представители различных религий и этнических групп живут в ней мирно и достойно. Права меньшинств защищены Конституцией.
«Поэтому я уверен, что жизнь армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, будет намного лучше, чем во время оккупации. Каждый конфликт имеет свою историю, свою динамику и свой конец. Но важно, чтобы споры между странами решались на основе международного права, территориальная целостность и суверенитет не могут быть изменены силой», – сказал Алиев, заверив, что для достижения мира с Арменией нет никаких препятствий.
«То, что было достигнуто между Азербайджаном и Арменией в октябре прошлого года, в частности, относительно уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, на практике показывает, что для достижения мира нет никаких препятствий», – добавил президент Азербайджана.
Ранее между правительством Азербайджана и представителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики прошли переговоры. В Баку заявили о начале «предварительных обсуждений о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджан». Это сообщение опровергли в Степанакерте (Ханкенди).
МВД Грузии подтвердило задержание бойца, вернувшегося из Украины
Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание Надима Хмаладзе, который воевал в Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщила грузинская служба Радио Свобода.
По информации адвоката, Хмаладзе прибыл в Тбилиси 6 марта. На въезде в Грузию его долго держали на паспортном контроле без объяснений. Уже в городе Хмаладзе заметил за собой слежку.
«Он думает, что это были сотрудники криминальной полиции, которые позже задержали его», – отметил адвокат Торнике Бакрадзе.
Хмаладзе был задержан на площади Свободы в Тбилиси 8 марта, около 16.00, по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.
«Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что будет трудно доказать – на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту», – рассказал адвокат.
Надим Хмаладзе одним из первых грузинских добровольцев отправился в Украину и принимал активное участие в военных действиях против России.
Леонид Волков объявил о приостановке публичной деятельности
Оппозиционер и председатель правления международного фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков сообщил, что приостанавливает публичную общественно-политическую деятельность.
Перед этим Волков признал, что в октябре прошлого года подписал от имени ФБК письмо на имя главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля с призывом отменить санкции в отношении руководства «Альфа-групп» – Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
Текст письма опубликовал бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В документе, в частности, говорится, что акционеры и менеджеры «Альфа-групп» всегда подчёркивали свою политическую беспристрастность, а сама корпорация построена без участия государства.
Фридмана Волков называет человеком, который известен своей либеральным позицией и другом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Кроме того упоминается, что Фридман и его партнёры отправили десять миллионов долларов на поддержку помощи украинским беженцам. Часть средств, по словам Волкова, пошла на оказание гуманитарной помощи в Буче, Гостомеле и других районах Украины, пострадавших от вторжения российской армии.
В том же письме при этом содержится просьба к ЕС ввести санкции против 6 тысяч человек, включённых ФБК в так называемый список разжигателей войны и коррупционеров. Этот список вызвал споры относительно критериев включения в него тех или иных лиц.
«Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил», — написал Волков в телеграме.
«У меня было ощущение, что ситуация на тот момент (на фоне поражений путинской армии и разброда в российских элитах) сложилась критическая, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах. Я ошибся», — уточнил оппозиционер.
Волков принёс извинения коллегам по ФБК и отметил, что в ближайшее время он обсудит с ними дальнейшее сотрудничество.
Накануне Венедиктов обнародовал текст другого письма в адрес Еврокомиссии с просьбой снять санкции против топ-менеджеров «Альфа-групп». Оно датировано февралём 2023 года. Под письмом среди прочих стоят подписи Волкова, а также руководителей телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой и Веры Кричевской, оппозиционеров Альфреда Коха и Леонида Гозмана, журналистов Сергея Пархоменко и Леонида Парфёнова, бизнесмена Евгения Чичваркина, экономиста Владислава Иноземцева.
Волков написал в твиттере, что его подпись «прифотошоплена». Венедиктов утверждает, что оппозиционер всё-таки подписал февральское письмо, но сделал это дистанционно.
За несколько дней до обнародования Венедиктовым писем с просьбой снять ограничения с российских бизнесменов соратники Алексея Навального выпустили расследование, в котором рассказали о хищении из бюджета московской программы «Мой район». В расследовании среди прокремлёвских активистов и блогеров упоминался Алексей Венедиктов.
Расследователи указали на хвалебные посты Венедиктова про мэра Москвы Сергея Собянина, похожие на тексты пропагандистов, а также его отзыв об электронном голосовании на выборах мэра осенью 2021 года. Главред «Эха» тогда руководил общественным штабом по наблюдению за выборами. Он признал результаты электронного голосования, хотя независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях.
По данным соратников Навального, Венедиктов через личную фирму получил не менее 680,5 млн рублей за издание приложения к журналу «Дилетант» – «Мой район». Эти деньги, направленные якобы на создание журнала, в итоге обналичивались в банкоматах, говорится в расследовании.
Венедиктов признал, что его компания «Образование — XXI век», действительно получила от мэрии деньги, но лично для него проект оказался убыточным. Кроме того, контракт был остановлен после того как Минюст России объявил журналиста «иностранным агентом».
Экс-министр обороны Казахстана Бектанов получил 12 лет колонии
В Казахстане бывший министр обороны Мурат Бектанов приговорён к 12 годам лишения свободы по делу о январских беспорядках 2022 года.
Бектанова признали виновным в превышении власти в боевой обстановке. О приговоре стало известно в четверг, но решение Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам в Астане вынес ещё 24 февраля. Подробную информацию суд не предоставил, сославшись на гриф секретности в деле, отмечает Радио Азаттык.
Информация о том, что дело бывшего главы оборонного ведомства передали в военный суд, появилась в октябре прошлого года.
Мурат Бектанов был освобождён от должности 19 января прошлого года, спустя примерно неделю после того, как другим указом президента сохранил пост после начала антиправительственных протестов в начале 2022 года.
В подавлении выступлений участвовали силы полиции и армейские подразделения. В ряде городов в ходе беспорядков погибли более 200 человек.
По версии следствия, в период объявленного властями чрезвычайного положения Бектанов отдавал незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты. Об этом заявлял в начале нынешнего года генпрокурор Казахстана Берик Асылов, выступая с докладом о расследовании январских событий. Адвокаты Бектанова выступление генпрокурора публично не комментировали.
- Протесты в январе 2022-го начались на западе Казахстана после скачка цен на топливо. Позднее акции недовольства распространились на другие регионы страны и в некоторых городах переросли в мародёрство и погромы. В Алматы вооружённые люди захватили и подожгли акимат и резиденцию президента. Власти заявили о нападении террористов, обвинив в организации беспорядков некие внешние силы. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайное положение и обратился за военной помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, в которой лидирующую роль играет Россия.
- По обвинению в причастности к беспорядкам были арестованы несколько высокопоставленных лиц, в том числе входивший в окружение экс-президента Нурсултана Назарбаева бывший председатель КНБ Карим Масимов, которого сместили с должности в разгар протестов.
- Международная правозащитная организация Human Rights Watch в декабре заявила, что расследование январских событий власти проводили односторонне, а семьи убитых и сотни людей, которые были ранены или подверглись пыткам, так и не дождались правосудия. Власти Казахстана с такой оценкой не согласились.
РФ об обстреле Украины: «удар возмездия» за диверсию в Брянской области
Украина в ночь на четверг и ранним утром 9 марта подверглась новому массированному российскому обстрелу. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны.
Глава Львовской администрации Максим Козицкий написал у себя в телеграм-канале, что пять человек погибли в Золочевском районе Львовской области после попадания ракеты в жилой сектор. Спасатели продолжают разбирать завалы, возможно, по словам Козицкого, под ними ещё есть люди.
Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак пишет, что после ночного удара один человек погиб и двое пострадали.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал о гибели трёх человек при российском обстреле утром 9 марта Херсона. По словам Ермака, в городе было попадание, в том числе, в остановку общественного транспорта.
Обстрел различных регионов Украины продолжался не менее шести часов, отмечает Русская служба «Би-би-си». Применялись крылатые, баллистические ракеты, а также иранские ударные беспилотники «Шахед-136». По информации пресс-службы Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила 81 ракету различного типа, средствами противовоздушной обороны были сбиты 34 из 48 крылатых ракет.
Позднее информацию командования ВСУ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям погибших.
«Все службы работают. Энергосистема восстанавливается. Ограничения были введены во всех регионах. Противник выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, вернувшись к своей жалкой тактике», – сказал Зеленский.
В Харькове местные власти сообщили о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Город остался без воды, власти организуют пункты по её раздаче. Как сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и региону. По предварительным данным, было попадание в частный жилом дом. Лёгкие ранения получили две пожилые женщины.
В Киеве мэр Виталий Кличко сообщил о по меньшей мере трех взрывах и двух пострадавших в Голосеевском и Святошинском районах. По словам Кличко, в Святошинском районе загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов, пишет РБК-Украина.
В Одесской области глава региональной военной администрации Максим Марченко сказал, что в ходе российского обстрела были повреждены жилые дома и один объект энергетической инфраструктуры.
В целом местные власти и СМИ передают, что взрывы были слышны также в Николаеве, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях. Во многих регионах сработали системы ПВО. В ряде областей локальные отключения электричества.
«Энергоатом» сообщил, что в результате российских ударов утром была полностью обесточена Запорожская АЭС. Компания «Украинская железная дорога» проинформировала о задержке как минимум 15 поездов, обратило внимание издание «Медуза».
Минобороны России назвало ночной обстрел Украины «ударом возмездия» за диверсию в Брянской области
«В ответ на организованные 2 марта т.г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия», – говорится в сообщении ведомства.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что по стране была выпущена 81 ракета. Под обстрел попали Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Николаев и другие города.
- О предыдущей массированной ракетной атаке по Украине сообщалось 16 февраля. Тогда со ссылкой на военно-воздушные силы Украины отмечалось, что российские самолеты и корабли выпустили 32 крылатые ракеты, 14 из них сбиты.
- Россия в последние несколько месяцев регулярно наносит массированные ракетные удары по украинской территории. Обстрелам подвергаются, как правило, объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего по всей стране происходят отключения электроэнергии. Несмотря на ущерб, нанесённый энергосистеме Украины, полностью вывести её из строя в результате ударов не удалось.
Глава югоосетинского МВД: «Критической ситуации нет»
Глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия Валерий Газзаев прокомментировал решение властей перевести силовиков на усиленный режим несения службы из-за событий в Тбилиси.
«Вчера состоялось оперативное совещание Совета безопасности республики по поручению президента, в ходе которого было принято такое решение. Мы, как одно из силовых подразделений республики не можем не исполнить решение коллегиального органа», – сказал Газзаев.
Вместе с тем он отметил, что никакой критической ситуации нет.
«Это фактически превентивная мера, мы отслеживаем в усиленном режиме ситуацию в сопредельных, приграничных территориях во избежание каких-либо коллизий», – сказал он.
Ранее события в Тбилиси прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он считает, что в марте текущего года американцы «будут пытаться совершить государственный переворот в Грузии».
- У здания парламента в Тбилиси 7-8 марта проходили многотысячные митинги и шествия, которые сопровождались стычками демонстрантов с полицией. Сотрудники МВД применяли против участников слезоточивый газ и водомёты. Демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
- Правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» сегодня объявили, что решили отозвать из парламента страны законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении.
Кремль опроверг связь с грузинским законопроектом об «иноагентах»
Россия не имеет отношения к обсуждаемому в Грузии законопроекту об «иноагентах», из-за которого в этой стране происходят беспорядки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ничего там Kремлем не вдохновлялось, здесь Кремль абсолютно ни при чем», – подчеркнул представитель Кремля.
Как пишет ТАСС, он прокомментировал заявления из США о том, что такой законопроект вдохновлен Кремлем.
Песков говорит, что «первопроходцами» в таких законах стали США. Ранее об этом говорили президент России Владимир Путин, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, члены правящей партии «Грузинская мечта» и движения «Силы народа».
«И даже один из вариантов закoнопроекта, если мы правильно понимаем, oчень сильно был похож на аналогичный закoн США. Второй вариант был менее пoхож на закон США, был гораздо мягче по свoей сути. Но, конечно, ни к тому, ни к другoму мы не имеем никакого oтношения», – сказал Песков, повторив аргументы инициаторов законопроектов в Грузии.
Он добавил, что беспорядки в Грузии вызывают обеспокоенность Кремля, потому что РФ важно, чтобы по периметру ее границ было спокойно.
«Это все-таки соседнее нам государство, и, несмотря на то что у нас нет отношений с Грузией как таковых, все-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашу обеспокоенность. Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре наших границ, здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего», – отметил пресс-секретарь президента РФ.
Песков призвал россиян в Грузии быть осторожными на фоне последних событий в этой стране.
- Правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» сегодня объявили, что решили отозвать из парламента страны законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении.
- Власти удовлетворили требование демонстрантов, которые 7-8 марта проводили многотысячные митинги у здания парламента. Полиция применяла против участников акции слезоточивый газ и водометы, демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
В «Грузинской мечте» рассказали, как отзовут законопроект об «иноагентах»
Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе пояснил, как власти планируют отозвать законопроекты об «иноагентах».
По словам Мдинарадзе, движение «Сила народа» уже отозвало из парламента т.н. «американский» законопроект – «О регистрации иностранных агентов».
Что касается утвержденного в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», согласно процедуре, документ будет вновь вынесен на голосование. Во втором чтении правящая партия планирует провалить голосование, тем самым законопроект будет заблокирован.
Кроме того, Мдинарадзе сообщил, что спикер парламента Шалва Папуашвили уже отозвал оба законопроекта из Венецианской комиссии.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США считают, что власти Грузии хотят перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планировали утвердить в первом чтении оба законопроекта, затем отправить их в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорили, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» депутаты утвердили в первом чтении в ускоренном режиме, 7 марта – несмотря на то, что планировали обсудить инициативу 9 марта. За документ проголосовали 76 депутатов «Мечты» и «Силы народа».
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия могла преодолеть вето.
Японские учёные создали мышей от двух отцов
Японские учёные создали мышей от двух отцов, сгенерировав яйцеклетки из мужских клеток кожи. В будущем это может помочь бесплодным и однополым парам иметь своих детей.
Учёные под руководством Кацухико Хаяси превратили клетку кожи, несущую мужскую комбинацию хромосом XY, в яйцеклетку с женской версией XX. Полученные яйцеклетки оплодотворили сперматозоидами и вырастили около 600 эмбрионов. Их подсадили мышам, в результате чего родились семь живых мышат. Отмечается, что эффективность в 1% ниже, чем эффективность в 5% при использовании обычных яйцеклеток.
Мышата выглядели здоровыми, нормально росли и имели потомство во взрослом возрасте. Сейчас учёные пытаются повторить это достижение с человеческими клетками. По прогнозам Хаяси, для людей технология будет доступна уже через десять лет. Однако он отмечает, что этот вопрос не только научный, но и социальный.
- Эксперименты на животных критикуются зоозащитниками. Научное сообщество настаивает на необходимости таких опытов. Во многих странах правила обращения с лабораторными животными закреплены законодательно и направлены на максимальное уменьшение их страданий. Некоторые эксперименты на животных можно заменить альтернативными методами исследования.
На акциях 7 и 8 марта в Тбилиси задержали 134 человека
В МВД Грузии сообщили о задержании 134 человек на акциях 7 и 8 марта в Тбилиси.
133 демонстрантам вменяются административные статьи о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Одного задержанного обвиняют в нападении на полицейского. По статье 353 (1) Уголовного кодекса Грузии ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
Ранее правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» объявили о решении отозвать из парламента страны законопроект «О прозрачности иностранного влияния», принятый в первом чтении. Именно принятие этого документа спровоцировало митинги в грузинской столице и других городах страны.
Отметим, что кроме отзыва законопроекта, участники акции накануне требовали и освобождения ранее задержанных демонстрантов.
В парламенте Грузии между тем отменены пленарные заседания. В пресс-службе законодательного органа заявили, что зданию и прилегающей инфраструктуре был нанесен значительный ущерб.
Полиция накануне вновь применяла слезоточивый газ и водометы, демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
Эксперты пояснили процедуру отзыва законопроекта об «иноагентах» из парламента Грузии
После того, как стало известно, что «Грузинская мечта» «без каких-либо оговорок» отзовет инициированный «Силой народа» законопроект «О прозрачности иностранного влияния», в социальных сетях стали появляться публичные посты разъяснительно-предупредительного содержания о том, что процедура отзыва законопроекта после первого чтения фактически отсутствует.
В беседе с грузинской службой Радио Свобода конституционалист Леван Алапишвили поясняет, что регламент парламента Грузии не предусматривает отзыва законопроекта инициаторами после первого чтения — об этом прямо сказано в пункте 3 статьи 101 документа.
Леван Алапишвили предлагает единственное, на его взгляд, решение проблемы: не отзывать законопроект устным публичным заявлением, а поставить уже принятый в первом чтении документ на голосование в комитетах и на пленарном заседании и проголосовать против него. Иными словами, тот, кто поддержал законопроект об «иностранных агентах» 7 марта, теперь должен проголосовать против него.
«Вот это будет безоговорочным отзывом и окончанием рассмотрения законопроекта», — говорит Леван Алапишвили.
Если процесс принятия закона не будет остановлен голосованием и решение этого вопроса ограничится публичным заявлением, он может превратиться в процесс выигрыша времени для правящей партии, и, как говорит конституционалист, в ходе весенней сессии «Грузинская мечта» сможет принять этот законопроект в качестве закона во втором и третьем чтениях.
С другой стороны, с этого момента руководство на внеочередном созыве может завершить процесс за один день. Если законопроект не будет принят, парламент не сможет вернуться к нему снова.
Леван Алапишвили также считает, что оба законопроекта, направленные в Венецианскую комиссию, должны быть отозваны.
Бывший заместитель министра юстиции, адвокат Давид Джандиери согласен с тем, что заявление «Грузинской мечты» может быть лишь попыткой выиграть время. Не исключено, что по прошествии нескольких месяцев, например, в августе, когда в столице будет наименьшее количество жителей, парламентарии снова соберутся для решения этого вопроса.
«Тем более, что, судя по тексту заявления, они от принятия закона окончательно не отказываются», — сказал адвокат.
Если правящая власть действительно собирается выполнять свои обещания, считает Давид Джандиери, то «Грузинская мечта» должна сегодня же назначить заседание комиссии, провести законопроект во втором чтении и отклонить его.
«Мы хорошо помним, как они лгали народу о пропорциональных выборах, поэтому главный вопрос здесь — доверие», — сказал Давид Джандиери.
Утром 9 марта стало известно о решении парламентского большинства «Грузинской мечты» отозвать уже принятый в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который привел к массовым протестам.
В заявлении, распространенном правящей партией, сказано, что это решение принято в связи с «текущими политическими процессами вокруг закона» и на основе консультаций, проведенных между политсоветами «Грузинской мечты», «Силы народа» и представителей парламентского большинства.
В ЕС приветствуют отзыв законопроекта об «иноагентах»
В представительстве ЕС в Грузии заявили, что приветствуют решение правящей партии «Грузинская мечта» отозвать законопроект об «иногентах», утвержденный парламентом в первом чтении.
«Мы приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Мы призываем всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным образом – в соответствии с 12 приоритетами, чтобы Грузия достигла статуса кандидата (на вступление в ЕС – ред.)», – говорится в заявлении.
Сегодня утром правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» объявили, что решили отозвать из парламента страны законопроект «О прозрачности иностранного влияния», принятый в первом чтении.
Власти удовлетворили требование демонстрантов, которые 7-8 марта проводили многотысячные митинги у здания парламента. Полиция применяла против участников акции слезоточивый газ и водометы, демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США считают, что власти Грузии хотят перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планировали утвердить в первом чтении оба законопроекта, затем отправить их в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорили, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» депутаты утвердили в первом чтении в ускоренном режиме, 7 марта – несмотря на то, что планировали сделать это 9 марта. За документ проголосовали 76 депутатов «Мечты» и «Силы народа».
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия могла преодолеть вето.
В США выдан ордер на арест самолета «Роснефти»
Федеральный суд в Нью-Йорке в среду выдал ордер на арест самолета Boeing 737, принадлежащего компании «Роснефть», сообщило министерство юстиции США.
Суд посчитал, что существуют достаточные основания для обвинений «Роснефти» в нарушении режима санкций, введенных Соединенными Штатами после российского вторжения в Украину. Самолет, стоимость которого оценивается в 25 миллионов долларов, покидал и возвращался в Россию, по меньшей мере, семь раз после введения санкций, что нарушает запрет для произведенных в Соединенных Штатах самолетов на полеты в Россию без специальных одобренных американскими властями лицензий.
«Нарушив экспортный контроль, «Роснефть» превратила свой самолет в предмет контрабанды», – так обяснил это решение представитель министерства юстиции США Эндрю Эдамс.
«Сегодняшняя правоохранительная акция демонстрирует, что российским компаниям и олигархам придется платить за вопиющее нарушение санкций, введенных Соединенными Штатами против России за несправедливую войну против народа Украины», – говорится в заявлении федерального прокурора в Бруклине Бриона Писа.
В последний раз Boeing «Роснефти» прилетал в Соединенные Штаты в 2014 году. Теперь он может быть задержан во многих странах по запросу США.
Столтенберг: пока неясно, кто подорвал трубопроводы «Северный поток»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что пока неясно, кто несет ответственность за подрыв трубопроводов «Северный поток» в прошлом году. Расследования, которые проводятся в связи с этими инцидентами, еще не завершены, приводит слова Столтенберга «Голос Америки». Глава НАТО выступил в Стокгольме перед началом встречи с министрами обороны стран ЕС.
Ранее, во вторник, издание New York Times сообщило, что, по новым разведывательным данным, которые «были изучены американскими официальными лицами», газопровод подорвала «проукраинская группа».
Министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах стокгольмской встречи рекомендовал министрам не делать поспешных выводов. Ранее он допустил вероятность того, что операция по подрыву трубопроводов была срежиссирована с целью обвинить Украину.
Находящийся в Стокгольме министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское правительство не имеет отношения к взрывам.
«Это не наша работа», – сказал Резников.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, подчеркнув, что не боится «любой правды», напомнил, что Швеция, Дания и Германия все еще ведут расследование.
«Мечта» и «Сила народа» отзывают из парламента законопроект об «иноагентах»
Правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» решили отозвать из парламента страны законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении.
Власти удовлетворили требование демонстрантов, которые 7-8 марта проводили многотысячные митинги у здания парламента. Полиция применяла против участников акции слезоточивый газ и водометы, демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. «Машина лжи» смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса.
Кроме того, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность. Спасибо героям – сотрудникам правоохранительных органов, которые терпеливо и по самым высоким стандартам отреагировали на насилие.
Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию всех наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении.
Принимая во внимание все вышеизложенное, мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно, без каких-либо оговорок отозвать поддержанный нами законопроект», – сказано в заявлении правящей партии и «Силы народа».
В «Мечте» и «Силе народа» при этом говорят, что на встречах с населением будут рассказывать о важности инициативы.
«После того, как спадет эмоциональный фон, мы лучше объясним общественности, для чего был принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране. Для этого мы начнем встречи с населением и доведем до широкой общественности всю правду о каждой детали вопроса.
Мы действуем с особой ответственностью, которую мы, как правящая сила, несем перед каждым членом общества.
Грузия сохранит мир и стабильность и продолжит достойно двигаться в сторону Европы, что является принципиальным выбором грузинского общества», – говорится в заявлении.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США считают, что власти Грузии хотят перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планировали утвердить в первом чтении оба законопроекта, затем отправить их в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорили, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» депутаты утвердили в первом чтении в ускоренном режиме, 7 марта – несмотря на то, что планировали сделать это 9 марта. За документ проголосовали 76 депутатов «Мечты» и «Силы народа».
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия могла преодолеть вето.
Ситуация на проспекте Руставели в Тбилиси остается напряженной
Ситуация у парламента Грузии по-прежнему остается напряженной. Несколько минут назад спецназ, размешенный на проспекте Руставели, в очередной раз применил против участников митинга капсулы со слезоточивым газом, после чего последовала встречная протестная реакция со стороны митингующих. В частности, участники акции периодически кидают в спецназовцев т.н. коктейли Молотова.
Хаотичная ситуация на проспекте Руставели сохраняется до сих пор. Участники митинга пытаются устроить баррикады, для чего используют мусорные баки и длинные общественные скамейки.
Митингующие скандируют в адрес спецназа: «Русские».
Венецианская комиссия подтвердила получение законов об иноагентах
Венецианская комиссия подтвердила получение законопроектов «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».
«Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили попросил Венецианскую комиссию изучить законопроекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте Венецианской комиссии, пишет SOVA.
Напомним, что члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта. Один из них, «О прозрачности иностранного влияния» был утвержден в первом чтении накануне. Второй документ, который провластные депутаты называют «американским», называется «О регистрации иностранных агентов».
Т.н. «американский» законопроект был направлен в Венецианскую комиссию без обсуждения на пленарном заседании.
Ранее в «Силе народа» и в «Грузинской мечте» заявляли, что планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта, а затем направить их в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорили, что если комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть.
Утверждение законопроекта об «иноагентах» в первом чтении во вторник спровоцировало беспорядки у здания парламента. Полиция использовала против демонстрантов спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ. Задержано более 60 человек. Есть пострадавшие среди силовиков и участников акции.
Спецназ пытается разогнать участников акции, вернувшихся на проспект Руставели
Спецназ в очередной раз начал разгонять участников акции у парламента Грузии.
Применяются слезоточивый газ и водометы. Таким путем спецназовцы пытаются освободить территорию от демонстрантов.
На проспекте Руставели напряженная ситуация, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Напомним, что, несмотря на неоднократный разгон участников акции водометами и слезоточивым газом, часть протестующих опять вернулась к парламенту.
Госдеп США: проталкивание кремлевских законов несовместимо со стремлением Грузии в ЕС
Парламент Грузии, продвигающий эти вдохновленные Кремлем законопроекты, нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, США продолжают следить за событиями в Грузии.
«Как и вчера, мы продолжаем внимательно следить за происходящими протестами и событиями в Грузии. Мы призываем правительство Грузии уважать право на мирные собрания и мирный протест. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации или насильственных действий и уважать верховенство закона и демократические ценности Грузии.
Как мы ранее заявляли, мы глубоко обеспокоены недавно инициированным законопроектом «Об иностранных агентах», который, если он в конечном итоге станет законом, заклеймит и заставит замолчать граждан и независимые голоса Грузии, которые пытаются создать лучшее будущее для своего общества.
Проталкивание парламентом этих вдохновленных Кремлем законопроектов несовместимо с явным стремлением грузинского народа к европейской интеграции и демократическому развитию. Мы считаем, что эти законы наносят ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставят под угрозу ее евроатлантическое будущее.
Эти пожелания лежат в основе чаяний грузинского народа, проекта, который грузинский народ осуществляет на протяжении десятилетий после обретения независимости. США являются стратегическим партнером Грузии, Грузия хочет большей интеграции в Европу и ЕС - все это часть контекста дебатов, которые сейчас бушуют в Тбилиси», - приводит слова Прайса SOVA.
- Во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об «иноагентах», подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга.
- Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам «до победы». Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.
- 8 марта в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг. Его участники решили осадить здание парламента, в ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.
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