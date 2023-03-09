Газета «Независимая Республика» публикует интервью с председателем экспертного фонда «Аамта», депутатом парламента Абхазии шестого созыва Натали Смыр. Она рассказала о своем видении складывающейся общественно-политической ситуации в республике.

«На данный момент я вижу, что мы ставим под вопрос свою состоятельность как государство. Это очень печальный вывод для меня, но он исходит из того, что нынешнее руководство готово продавать, по сути, все и вся, они четко выдвигают в ответ на ряд важнейших вопросов тезис «мы не можем». Согласно этой логике, мы не можем довести до ума стратегические отрасли экономики, а значит, не должны их развивать, а должны продавать. И вот это состояние сегодня практически по всем направлениям, начиная с энергетики. Энергетика – это основной вопрос повестки дня, то, чем люди возмущены. С 2019 года этот вопрос открыто ставился депутатами, мы говорили, что необходимы денежные вливания в энергосистему Абхазии. Ведь та же линия «Ачгуара» – не проблема сегодняшнего дня, она была всегда. И мы ставили этот вопрос, другое дело, что закончилось все это, к сожалению, ничем. Вопрос по сей день все еще не решен».

Что касается проекта закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, эксперт заявила, что Конституция РА запрещает это делать:

Основополагающим является здесь то, что мы не можем продавать нашу землю. Перед нашей малочисленной нацией стоят очень серьезные угрозы в этом случае

«Но нам предлагают идти в обход. А ведь есть статьи Конституции, которые мы не должны нарушать вне зависимости от смены политического руководства. Они не могут меняться от одного президента к другому. И основополагающим является здесь то, что мы не можем продавать нашу землю. Перед нашей малочисленной нацией стоят очень серьезные угрозы в этом случае. И учтите, что в каждом случае, когда мы себя якобы стараемся, так сказать, «обезопасить» от рисков, мы создаем также массу нормативно-правовых актов, которые дают возможность обойти основной закон. Ведь и сегодня происходит активная скрытая продажа недвижимого имущества. На слуху ряд крупных объектов в Гагре и Сухуме, которые уже проданы. И называется одна фамилия. А откуда у этой фамилии, живущей в Абхазии, такое количество денег? Почему этим не озадачивается Служба государственной безопасности Абхазии? Не интересуется тем, за какие суммы реально они проданы, вместо символических цифр, которые указываются в документах? Ведь такими темпами мы однажды проснемся в стране, которая принадлежит лишь нескольким людям».

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«Нужная газета» сообщает, что Уполномоченный по правам человека в РА Асида Шакрыл второй раз рекомендует президенту создать комиссию по энергетике. Издание уточняет, что обращения были перенаправлены из администрации президента в Министерство экономики, и ответ пришел от вице-премьера Кристины Озган.

«В ответе министра экономики содержалась информация о комплексе проведенных и планируемых в будущем мероприятий в энергосистеме, для реализации которых требуется поиск дополнительных источников финансирования. Следует отметить, что большая часть мероприятий планируется и осуществляется в рамках действующей Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в отсутствие собственного видения развития национальной энергосистемы. На наш взгляд, данный ответ не отвечает сути направленных Вам обращений», – говорится в письме Уполномоченного.

Предложение Уполномоченного связано с необходимостью оценки «состояния энергетической отрасли, в том числе, осуществленных в данной сфере мероприятий» и подготовке концепции развития энергетической отрасли, предусматривающей и меры по системному выходу из сложившейся кризисной ситуации. А также инициировать проведение Контрольной палатой внеплановых контрольных мероприятий в отношении РУП «Черноморэнерго», а также других проектов, связанных с восстановлением объектов энергетики.

«К сожалению, ответ от вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристины Озган не содержит информации, касающейся вышеуказанных предложений», – говорится в обращении.

«Нужная газета» пишет, что, несмотря на то, что уровень воды в Джварском водохранилище давно превысил критическую отметку, Абхазия продолжает жить в режиме веерных отключений и большая часть страны потребляет электроэнергию, поставляемую из России.

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«Апсныпресс» публикует интервью с директором Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии Зурабом Миквабия. Он рассказал о том, как сегодня живет институт и с какими трудностями сталкивается: «Мы совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи занимаемся изучением и предотвращением коклюша. Дело в том, что 10 лет назад мы разработали вакцину от этого заболевания. Многие специалисты посчитали, что этот вопрос уже закрыт, но оказалось, что это не совсем так. У нас есть данные о том, что даже после вакцинации люди заражаются коклюшем, да и смертность от этого заболевания достаточно высокая. Поэтому сейчас мы работаем над совершенно новой вакциной. Мы проводим доклинические исследования. Первый этап практически завершен. Осталось немного времени, чтобы начать клинические исследования вакцины. Для нас эта работа очень много значит, нам важно, чтобы Абхазия смогла внести свой вклад в это полезное дело. С Институтом Гамалеи мы также работаем и над проблемой бешенства».

На сегодняшний день в институте 410 обезьян 11 видов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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