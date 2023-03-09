Политическая партия «Форум народного единства Абхазии» в своем заявлении возлагает ответственность за нарушения, допущенные при составлении и подписании соглашения по Пицунде, на все правительство и требует его отставки. Лидер партии Аслан Барциц пояснил в интервью «Эху Кавказа», с чем связано столь жесткое требование и каковы перспективы его удовлетворения.

– Аслан, скажите, пожалуйста, с чем связано заявление «Форума народного единства Абхазии», в котором вы ставите вопрос об отставке правительства?

Если это было сделано умышленно, то это уже уголовная статья. Если это было сделано неумышленно, то это – халатность. Мы призываем президента к тому, чтобы он отправил за такие ошибки в отставку и отозвал данное соглашение из парламента

– Требование отставки правительства связано с тем, что в Абхазии вопрос Пицундской дачи имел очень широкий резонанс. Генеральная прокуратура изучила этот материал и заявила, что нарушения по координатам были. Соответствующие органы, которые должны были четко и грамотно проработать все нюансы этого важнейшего документа, допустили очень серьезные ошибки, на что Генеральная прокуратура, в принципе, и указала. Правительство в лице того же премьер-министра и различных других министров на всю Абхазию громогласно заявило и в парламент такую же информацию передало, что они все тщательно проработали, что все нюансы учтены и так далее, и так далее, и это соглашение можно принимать. То есть с такими серьезными нарушениями, как координаты, это можно принимать. Если это было сделано умышленно, то это уже уголовная статья. Если это было сделано неумышленно, то это – халатность. В любом случае, кадровые решения должны быть, но, как мы видим, никаких кадровых решений и никаких выводов из этого сделано не было, поэтому на основе этих материалов мы говорим о том, что все виновные должны быть наказаны. Мы призываем президента к тому, чтобы он отправил за такие ошибки в отставку и отозвал данное соглашение из парламента.

– Почему вы выдвигаете настолько серьезные требования?

Мы понимаем, что нет особой надежды на то, что будут приняты соответствующие кадровые решения. Но, с другой стороны, зафиксировать этот статус просто необходимо

– Да потому, что речь идет о международных делах, речь идет не только о том, как здесь у нас внутри к этому соглашению отнеслись. Это одна сторона вопроса, а другая сторона – это престиж государства, умение работать с документами. Если идти по пути всепрощения, то, начиная с главы государства и заканчивая кабинетом министров, получается, что они работали в одной связке. Да, у кого-то может возникнуть вопрос: «Вы обращаетесь к главе государства и тем самым даете ему больше легитимности в этом вопросе?» А к кому еще можно обращаться в данной ситуации? Мы понимаем, что нет особой надежды на то, что будут приняты соответствующие кадровые решения. Но, с другой стороны, зафиксировать этот статус просто необходимо, потому что уже запущены многие процессы через парламент. И на последней пресс-конференции президент озвучил свое видение этих вопросов. Это касается и энергетики, и апартаментов, и так далее, там очень много вопросов, которые вызывают недовольство в нашем обществе. Это пример того, как нынешняя власть относится к очень серьезным делам, поэтому не отреагировать на это мы не могли.

– Если вы не получите никакого внятного ответа, о чем это будет говорить? И что дальше?

За три года они ни разу ни в энергетике, ни во время пандемии, нигде не признали никаких своих ошибок, а вся их риторика заключается в том, что виноват кто угодно, только не они

– Мы и не получим никакого внятного ответа, как говорится, тут даже к гадалке не надо ходить. Здесь действует единая команда, у них единое мышление, единая парадигма. За три года они ни разу ни в энергетике, ни во время пандемии, нигде не признали никаких своих ошибок, а вся их риторика заключается в том, что виноват кто угодно, только не они. И в этом плане ждать признания тех грубейших ошибок, которые были совершены, бесполезно. Мы исходим из этого и уверены, что никто не собирается ни в чем признаваться, никто не собирается никого наказывать.

– Если вы понимаете, что реакции на ваше заявление не будет, зачем тогда требование отставки правительства?

– Мы хотим, прежде всего, как политическая партия обратить внимание наших граждан на то, что есть ситуации, где действия властей не выдерживают абсолютно никакой критики! Если, допустим, это касается Пицунды, это касается энергетики или какой-то другой темы, каждый гражданин нашей страны на себе испытал все прелести, в кавычках, работы исполнительной власти. Но мы смотрим иногда репортажи АГТРК и наблюдаем совершенно другой мир, где все хорошо, где все выполняется и переполняется, где все показатели отличные, все идет с плюсом на 200% и 300% иногда. Но, если есть такие достижения, возникает один простой и очень важный вопрос: «Как эти достижения отражаются на повседневной жизни простых граждан? Наши граждане стали жить богаче, сытнее, спокойнее или у них медицина хорошая и пенсии? Нет, ничего такого не происходит, поэтому мы как раз стараемся помочь нашим людям разобраться в той ситуации, которая есть. А уже потом, исходя из этого, когда люди придут в очередной раз на выборы, чтобы они выбирали не по делам, не по обещаниям или того хуже по каким-то подачкам, скажем так. Мы еще раз призываем людей внимательно относиться к тому, что происходит, не давать шансов распродавать государственные интересы в угоду олигархату или еще кому-либо. Этого нельзя допускать, поэтому мы пишем заявления и действуем в той форме, в какой нам позволяет это делать закон.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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