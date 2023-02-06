Ахра Аристава: «Это попытка создания олигархического режима с авторитарными признаками»

Правительство Абхазии лоббирует инвестиции в крупные инфраструктурные проекты и одновременно предлагает парламенту принять закон, освобождающий таких инвесторов от оплаты налогов на 25 лет. На вопрос о том, какая польза стране от таких инвесторов и инвестиций, ответил экономист и научный сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава.

Президент и премьер призывают делиться суверенитетом

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб настойчиво и последовательно со времен проведения президентской избирательной кампании продвигают идею привлечения в Абхазию крупных иностранных инвесторов. При этом президент заявляет, что «надо поделиться суверенитетом», а премьер говорит о необходимости поделиться «энергетическим суверенитетом».

В абхазском обществе эти рассуждения вызывают негативную и весьма болезненную реакцию. Такие идеи кажутся особенно подозрительными на фоне рассуждений о невозможности собственными силами восстановить разрушенную в результате легализации майнинга энергетику, стремления вопреки сопротивлению общества ратифицировать соглашение о передаче части Пицунды Российской Федерации, заявления депутатов о том, что у правительства якобы готов список из 19 крупных объектов, предназначенных для приватизации.

С крупных инвесторов хотят снять уплату налогов

Всего этого оказалось мало, и представитель президента Нателла Ломия презентовала парламенту закон об инвестиционной деятельности, освобождающий крупных инвесторов от уплаты налогов:

«В проект закона вносится изменение, устанавливаются особенности осуществления инвестиционной деятельности по стратегическим инфраструктурным проектам. Для стратегических инфраструктурных объектов устанавливаются определенные льготы. Если это касается приоритетных стратегических инфраструктурных проектов, то льготы предоставляются в виде освобождения от налога на прибыль в размере 0% и освобождения от уплаты налога на имущество. При этом такое освобождение предоставляется на срок окупаемости инвестиционного проекта, но если это касается приоритетных инфраструктурных проектов, то на срок не более 25 лет».

Под определение «стратегических инфраструктурных проектов» подпадают объекты транспортной инфраструктуры, аэропорты, морпорты, автомобильные и железнодорожные вокзалы, транспортные сети, энергетика, природный газ и нефть.

Депутаты отклонили проект, но инициатива такой неслыханной щедрости поражает. Ситуацию прокомментировал экономист Ахра Аристава:

«То, что представитель президента предложила парламенту в декабре месяце предоставить льготы иностранным инвесторам на 25 лет, включая инфраструктурные проекты, – это вопрос вызывающий. И слава богу, что наши депутаты его отвергли. Это была такая попытка реализации латиноамериканского сценария 1960-х–1970-х годов, и здесь, скорее всего, речь идет не только об экономике, но и о политике. Власть, предоставляя льготы иностранным инвесторам, лишая народ участия в распределении прибыли, отдавая прибыль иностранным инвесторам, сращивалась с этими инвесторами, и создавался такой правящий класс над народом, а народ находился в бедственном положении. Я думаю, что все знают, чем это там закончилось, везде были кровавые революции, для нас это неприемлемо».

Ахра Аристава считает, что подобная политика ведет к авторитаризму и не популярна у населения:

«В Абхазии никогда не было колоссального расслоения в обществе. Всегда элита, власть были близки к своему народу. Это было во времена князей, это было во времена СССР и после войны. Пытаться создавать такие режимы абсолютно не приемлемо. Нельзя лишать народ участия в прибыли, которая формируется на территории суверенного государства. Это – колониализм, и это попытка создания такого олигархического режима с авторитарными признаками. Это все приведет к очень серьезной напряженности внутри страны. И такая политика, насколько мне известно, не нравится всем. Это не касается оппозиции или какой-то части общества, это не нравится большинству нашего народа».

Невозможно привлекать инвестиции, не проводя реформ

Абхазские телеграм-каналы публикуют выступление Александра Анкваба на одной из встреч с избирателями, где он сказал следующее:

«Не только здесь, во всех городах проблемы с электроэнергией, тут надо находить инвесторов, которые будут вкладывать деньги в электроэнергетику, но с ними придется делиться некоторой частью энергетического суверенитета, понимаете? Это предмет обсуждения. Если люди вкладывают деньги, они говорят: мы вам построим одну линию, вторую линию, они же хотят вернуть свои деньги. Они же будут говорить с нами о тарифах, правильно? У нас смешные тарифы на электроэнергию в целом, если говорить об индивидуальных потребителях, их более 70-ти тысяч в Абхазии. Я уже не говорю о том, как мы платим за электроэнергию. Нам могут сказать, какая пенсия, так мы и платим за электроэнергию. И это справедливо. Изыскивать надо большие средства, без этого ничего не получится».

Идея передачи энергетики в руки иностранных инвесторов, как мы видим, не нова, а намерение взять у Российской Федерации крупный кредит тоже родилось не сегодня. Между тем все конструктивные предложения, способные вывести энергетическую отрасль из кризиса, о которых говорят депутаты и оппозиция, отвергаются правительством.

Ахра Аристава считает, что основная причина – это неспособность действующей власти осуществить необходимые реформы:

«Да, действительно, и глава государства, и премьер-министр во время предвыборной кампании много внимания уделяли вопросу привлечения иностранных инвестиций. Последние три года тема иностранных инвестиций стала ключевой в политике, реализуемой исполнительной властью. К сожалению, результаты печальные, невозможно привлекать в страну инвестиции, не проводя никаких реформ. Об этом предупреждали на протяжении нескольких лет все ведущие специалисты, но воз и поныне там. Мы знаем, что была создана комиссия по экономическим реформам под председательством вице-президента, но она, насколько мне известно, расформирована и тоже нет никаких результатов».

Под печальными результатами экономист понимает, что отсутствует рост бюджета в необходимом размере, на оборону и здравоохранение денег не хватает, качество жизни граждан не улучшается.

Необходимо пояснить, что в Абхазии под крупными иностранными инвестициями и инвесторами подразумевают российских олигархов и их капиталы. Что не так с иностранными инвесторами, о которых так мечтает власть и которых так боится общество, ставя знак равенства между инвестициями и продажей активов страны, ведущей к утрате ее суверенитета? Ахра Аристава уверен, что инвестор, которого освобождают на 25 лет от уплаты налогов, не нужен Абхазии:

«Конечно, инвестиции стране нужны, но речь идет о качестве инвестиций и репутации самого инвестора. Если мы хотим законопослушного иностранного инвестора, уважающего наши традиции, наш народ, мы должны менять законодательство в лучшую сторону, вводить цифровые технологии, быть прозрачными, внедрять повсеместно декларирование. А не действовать «втемную», когда имя инвестора неизвестно, о чем инвестор договорился с властью, неизвестно, почему возникла необходимость льгот на 25 лет, неизвестно, никто ничего не обосновывает. Я вам скажу, что такой инвестор нам точно не нужен. Инвестор, который не хочет делиться прибылью с народом и платить налоги, это фактически колонист, не знаю даже как его назвать!»

По словам Ахры Аристава, в Абхазии нет аудиторской палаты, бухучет не реформировался с советских времен, закон о туризме от 1994 года, который давно устарел, нет антимонопольного законодательства, нет закона о торговле, отсутствуют многие отраслевые законы, в парламенте завис закон о борьбе с организованной преступностью, нет борьбы с коррупцией, правительство само нарушает закон о декларировании доходов и расходов госслужащих и не поддерживает политику, направленную на прозрачность. Скорее наоборот, власть полностью закрылась от общества, все решения принимаются тайно, важные соглашения подписываются без обсуждения, официальные статистические данные уже несколько лет не публикуются. В такой ситуации ни один честный и добросовестный инвестор в страну не придет, сказал Аристава.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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