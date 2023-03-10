Неправительственный сектор призывает власти Грузии тщательно расследовать факты пыток и жестокого обращения с участниками прошедших акций. Большинство жертв силовиков не оказывало никакого сопротивления полицейским, утверждают представители третьего сектора. А в МВД тем временем анонсируют новые задержания.

О травмах, нанесенных полицейскими участникам митинга во время разгона акции, открыто говорят десятки пострадавших. И речь идет не просто об уроне, полученном в ходе применения спецсредств, но и о расправах во время и после задержаний. Видеокадры, подтверждающие жестокие действия силовиков, распространяют СМИ и очевидцы событий. В объективы их камер попали правоохранители, избивающие граждан, которые не оказывали им совершенно никакого сопротивления. Под дубинки полицейских попал и оппозиционер Георгий Мумладзе.

«Я размахивал флагом Евросоюза, когда десятки т.н. правозащитников начали охоту на людей. Одним из тех, на кого охотились, был я. Меня били по лицу, очнулся я уже в машине», – рассказал Мумладзе журналистам.

Силовики разгоняли демонстрантов не только дубинками. Спецназ применил против толпы водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а некоторые участники акции утверждают, что и резиновые пули. Комментируя эти события, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила:

«Во многих случаях применение силы полицией не было ни соразмерным, ни необходимым и не позволяло свести к минимуму ущерб и травмы. Водометы следует использовать только в случае крайней необходимости для сдерживания или разгона толпы или когда насилие достигло такого уровня, с которым нельзя справиться более мирными средствами. Точно так же слезоточивый газ нельзя использовать в чрезмерных количествах, распылять в замкнутых пространствах или непосредственно против людей. Комбинированное интенсивное применение слезоточивого газа и водометов может представлять собой пытку или другое жестокое обращение и должно быть тщательно расследовано».

Тем временем в МВД говорят только о планах расследовать незаконные действия в отношении силовиков. За два дня в ходе разгонов пострадали 58 сотрудников полиции, пятеро до сих пор остаются в разных медицинских учреждениях, сообщил на пресс-конференции глава криминальной полиции Теймураз Купатадзе. Правоохранители при этом лишь отвечали на агрессию демонстрантов, которые сожгли и раскрасили автомобили, портили инфраструктуру, нарушали общественный порядок и нападали на полицейских, заявил он и анонсировал новую волну арестов:

«Заявляю, что в любой ситуации словесное оскорбление полицейского, нападение на него и осуществление насильственных действий неприемлемо. Все прекрасно увидели, как бросали подожженные предметы, «коктейли Молотова», пиротехнику в моих коллег, из-за чего несколько из них получили ожоги тяжелой степени. Также в полицейских кидали камни, деревянные и железные предметы, из-за чего не один полицейский получил тяжелые травмы. МВД изучает каждый факт насилия в отношении полицейских, и выявленные нарушители закона будут наказаны по всей строгости закона».

Акция протеста действительно несколько раз выходила за рамки свободы выражения и мирного собрания, однако действия демонстрантов были спровоцированы силовиками, как и многие другие представители неправительственного сектора, говорит глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили. Он следил за ходом акции непосредственно из эпицентра событий. Перцовые спреи, удушающие газы и водометы полицейские начали применять без предупреждения, что незаконно, как и действия многих силовиков при задержаниях, утверждает правозащитник:

«Массовые задержания в большинстве случаев происходили без причин. Один из примеров – арест Зураба Джапаридзе, который не делал ничего противозаконного, к нему подбежали, задержали и при этом избили. Есть и другие случаи, которые были запечатлены на видеокадрах. Подобным фактам должна быть дана оценка, и все уличенные в незаконных действиях полицейские должны быть наказаны. Не должно быть так, чтобы наказание коснулось только участников акции, как после событий 20-21 июня 2019 года, когда к ответственности призвали лишь трех бойцов спецназа и десятки участников акции по Административному и Уголовному кодексам, что было очень непропорционально, дискриминационно».

Между тем в ходе последних акций было задержано 133 человека, им вменяется нарушение статей Административного кодекса – «хулиганство» и «неповиновение законным требованиям полиции», один человек обвиняется в нападении на полицейского – деянии, предусмотренном 353-й статьей УК Грузии (наказание – штраф, или домашний арест сроком от 6 месяцев до 2 лет, или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет). Рассмотрение дел в суде продолжится 22 марта.

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