Омбудсмен заявил о несоразмерных действиях МВД при разгоне митинга в Тбилиси

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что при разгоне митинга в Тбилиси со стороны МВД были допущены серьезные нарушения.

Иоселиани был избран на пост омбудсмена всего несколько дней назад, в разгар акций протеста по закону об «иноагентах», пообещав быть «политически непредвзятым». Его кандидатуру поддержала правящая партия и часть оппозиции.

Как заявил Иоселиани на брифинге, основная часть митинга носила мирный характер и оснований для применения силы против мирной части акции на проспекте Руставели изначально не было.

«Насильственные действия части участников акции у служебных входов в парламент послужили основанием для необоснованного прекращения всего митинга сотрудниками правоохранительных органов», — заявил Иоселиани.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», омбудсмен указал, что полиция должна была применять индивидуальные и соразмерные меры в случаях насилия, но в ответ задействовала спецсредства и против мирных демонстрантов.

Также, отметил Иоселиани, сотрудники правоохранительных органов прибегали к практике массового задержания участников собрания.

«На кадрах видно, что в отдельных случаях подобная мера не являлась мерой предотвращения совершаемого преступления. Следовательно, это имело вид неоправданного вмешательства в право на собрания», — сказал Иоселиани.

Народный защитник обратил внимание, что в результате действий спецназа и полиции пострадали представители СМИ во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Также поступили сигналы о том, что журналисты сталкивались с тем, что их работе препятствовали.

Омбудсмен располагает информацией о телесных повреждениях, которые получили некоторые задержанные участники митинга — требования начать расследования уже направлены в специальную следственную службу.

Иоселиани отметил, что он сам и его сотрудники посетили 96 задержанных (из 133). Часть из них заявили об отсутствии оснований для их ареста, также были жалобы на телесные повреждения и негуманные условия содержания под стражей.

«Отдельного внимания заслуживает случай Зураба Джапаридзе… По его словам, и словам свидетелей, несколько представителей МВД избивали его руками, ногами и дубинками. У него имеются повреждения головы, шеи и рук», — сказал Иоселиани.

На кадрах, которые попали СМИ видно, что Джапаридзе задерживают во время напряженного разговора участников акции и полиции.

Премьер-министр Грузии накануне прямо указал на Зураба Джапаридзе и его партию, обвинив в провокации беспорядков и попытке дестабилизации ситуации в стране.

В настоящее время Зураб Джапаридзе находится на свободе после истечения срока административного ареста, проходит лечение и ожидает решения суда.