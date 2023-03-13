Экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили анонсирует массовые акции протеста с целью смены власти в Грузии. Готово ли государство к этому и как вообще может смениться власть в стране? «Эхо Кавказа» обратилось с этим вопросом к жителям Тбилиси.

– Возможна ли сегодня смена власти?

Тамаз: Это обязательно (в стране необходимо сменить власть), но насколько это возможно сегодня – зависит от того, как себя поведут оппозиционные партии: будут ли руководствоваться личными целями или учтут требование народа. Я не думаю, что путем выборов можно было бы сменить наше правительство. Уже много раз это проходили. У них свои люди в избирательной комиссии, в судах, так что сфальсифицировать очередное голосование им не составит труда. Они подделают результаты, а потом с невинными лицами будут доказывать, что все было демократически. Разве не так они пытались продвинуть этот закон «об иноагентах»? Нужно собрать народ и показать, что они нам (действующие власти) больше не нужны. В общем, необходимо желание.

Давид: Я считаю, что сегодня власть сменить невозможно, да и нет в этом необходимости. У нас парламентские выборы назначены на 2024 год – осталось немного, тогда и нужно говорить о смене правительства. Сейчас не время для революций, в Украине война, у нас борьба за вступление в ЕС, и в таких условиях любые перемены будут несвоевременными. Будут выборы, и тогда обязательно нужно будет сменить власть.

Теона: Мне кажется – это необходимо, но не знаю, насколько это реально. Сейчас выделилась новая сила – молодежь, не принадлежащая ни к одной политической силе. Они читают законы, осведомлены о решениях, которые принимают власти, и их сложно обмануть. Я была очень приятно удивлена, что молодые люди готовы так самоотверженно бороться за свою свободу. Я профессор, преподаю в одном университете и вижу, насколько умное поколение сейчас подрастает. Они не видят будущего с действующим правительством, и очень надеюсь, что смогут что-то изменить в стране к лучшему. Может быть, не сегодня и не завтра, но, во всяком случае, их дети увидят лучшее будущее.

Житель Тбилиси: То, что я сейчас вижу, – они (правительство Грузии) повышают пенсии и оздоровляют экономику, я не вижу необходимости в их смене, да и не получится это ни у кого сделать. Кто тогда встанет у власти, эти дети, которые протестовали против закона? Они совершили за эти дни очень много преступлений, и те, кто руководил ими, не должны попасть во власть. Сейчас было бы неправильно избавляться от них, да и как вы себе это представляете? Это непростой процесс: сначала в стране должна появиться новая, достойная сила, которая заслужит поддержку большинства населения, и только тогда эта партия должна прийти к власти.

Хатуна: В сегодняшней реальности это возможно. Более того, я считаю, что смена правительства просто необходима. «Грузинская мечта» засиделась во власти, а длительное нахождение во главе правительства никогда и нигде не приводило ни к чему хорошему. Мы видим, что сегодня они потеряли связь с народом и уже подстраивают все законы под себя. Однако власть должна быть сменена мирным путем, путем справедливых выборов. Если и есть необходимость в протестных акциях, то они так же должны быть мирными и ориентированы не на смену правительства, а на назначение внеочередных парламентских выборов. В итоге «Мечта» потеряет большинство.

Зураб: Нет никакой необходимости в смене правительства, и никто сейчас не сможет их заменить. Если мы говорим о выборе, то выбирать нужно кого-то лучшего, а таковых сегодня нет в Грузии. Многие оппозиционные политики говорят, что они могут изменить ситуацию, к примеру, экономическую, к лучшему, но это неправда. Я не говорю, что я сторонник «Грузинской мечты», но члены правящей партии мне кажутся сегодня самыми умными. В общем, я не против смены власти, однако путем голосования. Но, повторюсь: в сегодняшней грузинской политике никого лучше не видно.

Мариам: Я считаю, что смена власти необходима для Грузии, однако я сомневаюсь, что это сегодня возможно. Даже если начнутся митинги, мне кажется, этого будет недостаточно для смены правительства. Основная сила – молодые люди, не особо любят политиков, неважно, от партии власти или оппозиции, и выйдут на эти акции только в том случае, если стране будет грозить серьезная опасность, а не просто желание политиков побороться за власть. Поэтому сменить власть нужно, но с помощью выборов, не думаю, что это возможно другим путем.

Гоча: Я думаю, что сегодня смена власти невозможна. Спешить не стоит. Подготовимся до 2024 года и изберем новое правительство. Я очень надеюсь, что на этот раз людям хватит ума не голосовать за пророссийскую власть. Пусть даже остаются в парламенте, главное, чтобы не в большинстве.

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